Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti

Otroški imunski sistem se še razvija, zato potrebuje kakovostno podporo. Uravnotežen zajtrk pomaga:

- zagotoviti vitamine in minerale (npr. vitamin C, A, D, cink),

- podpreti zdravo črevesno floro, ki ima velik vpliv na odpornost,

- stabilizirati raven energije in koncentracijo,

- zmanjšati željo po sladkih in manj zdravih prigrizkih čez dan.

Še posebej pomembno je, da zajtrk ne vsebuje preveč sladkorja, saj ta lahko oslabi imunski odziv. Seveda pa za zdravje ni pomembno le, da jemo zajtrk, temveč tudi, kaj za zajtrk pojemo. Za zagotavljanje potrebne energije čez dan naj bo zajtrk pretežno sestavljen iz živil, bogatih z ogljikovimi hidrati, kot so polnozrnati žitni izdelki, tudi kaše in polenta.

Z uživanjem takšnih izdelkov si zagotovimo primerno raven glukoze v krvi, v kombinaciji z beljakovinskimi živili (mlečni izdelki, puste mesnine, stročnice ...) in sadjem ali zelenjavo pa še dodatno izboljšamo delovanje našega telesa.

A ko boste stali v trgovini pred polico, polno izdelkov, si vzemite čas za izbiro. Med izdelki so razlike v sestavi in vsebnosti sladkorja, soli, maščobe, prehranskih vlaknin. Te informacije boste dobili, če boste preverili hranilno tabelo in sestavine.

Naj vas ne zavedejo atraktivna embalaža in slike na prednji strani izdelka, saj te pogosto povedo o izdelku drugo zgodbo, kot nam jo razkrije pogled na seznam sestavin in hranilno tabelo na zadnji strani. Pred zajtrkom za boljšo prebavo spijemo kozarec (2 dcl) mlačne vode.