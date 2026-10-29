Zamašen nosek pri dojenčku: kako mu pomagati v sezoni prehladov

Pomaga redno čiščenje nosu s sterilno raztopino: za novorojenčke, dojenčke in otroke je namenjeno pršilo Tonimer Panthexyl Baby s hipertonično morsko vodo, ksilitolom in pantenolom. Morska voda utekočini in odstrani sluz ter zmanjša nabreklost sluznice, zato je dihanje skozi nos lažje. Ksilitol preprečuje, da bi se bakterije vezale na sluznico, pantenol pa jo vlaži, pomirja in podpira njeno obnovo. Pršilo ne vsebuje zdravilnih učinkovin in konzervansov. Pri dojenčkih do treh mesecev ga uporabljamo enkrat do dvakrat na dan, pri starejših tri- do štirikrat na dan, 15 dni ali po nasvetu zdravnika. V Sloveniji pršilo dobavlja Pharmagea, na voljo je z dostavo po vsej Sloveniji.

icon-expand Tonimer Panthexyl Baby pršilo za nos s hipertonično morsko vodo, ksilitolom in pantenolom - 100 ml FOTO: Pharmagea

Zakaj zamašen nosek dojenčka tako moti?

Zamašen nosek dojenčka najbolj moti takrat, ko bi moral jesti ali spati - zato je čiščenje nosu najbolj praktično ravno pred hranjenjem in spanjem. Ob prehladu se v nosnih poteh nabira sluz, sluznica pa nabrekne, kar oteži dihanje skozi nos. Pršilo s hipertonično morsko vodo sluz utekočini in odstrani, z osmoznim delovanjem pa zmanjša nabreklost sluznice.

Fiziološka raztopina ali hipertonična morska voda?

Za vsakodnevno higieno noska zadošča izotonična (fiziološka) raztopina, kot so Tonimer Physio enodozirne ampule s sterilno raztopino natrijevega klorida 0,9 %. Ob zamašenem nosu pa pomaga hipertonična raztopina morske vode: izpiranje povzroči osmozno pomikanje tekočine iz nabrekle sluznice, kar zmanjša oteklino in olajša dihanje. Tonimer Panthexyl Baby hipertonično morsko vodo dopolnjuje s ksilitolom, ki deluje dekongestivno in preprečuje vezavo bakterij na sluznico, ter pantenolom, ki sluznico čisti, ščiti, blaži in pomirja.

Kako očistiti nosek dojenčku - korak za korakom

- Dojenčka položite na bok. - Pršilni nastavek vstavite v zgornjo nosnico in pritisnite in držite pršilnik vsaj pet sekund. - Otroka obrnite na drugi bok in postopek ponovite. - Nastavek po uporabi obrišite in posušite ter pršilo zaprite z zaščitnim pokrovčkom. - Starejši otroci, ki pršilo znajo uporabljati samostojno, ga lahko uporabljajo v kateremkoli položaju.

Kako pogosto in kako dolgo?

Pri dojenčkih med 0 in 3 meseci enkrat do dvakrat na dan, pri dojenčkih in otrocih, starejših od treh mesecev, tri- do štirikrat na dan - 15 dni ali po nasvetu zdravnika. Pršilo je po navedbah proizvajalca namenjeno tudi uporabi ob prvih simptomih prehlada in sinusitisa ter kot preventiva pri vnetju srednjega ušesa.

Kdaj k zdravniku?

V primeru preobčutljivosti na sestavine izdelka ne uporabljajte. Če se pojavijo neželeni učinki, uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom. Priporočena uporaba je 15 dni ali po nasvetu zdravnika.

Za starejše otroke in odrasle

Otroke od prvega leta in odrasle negujemo s pršilom Tonimer Panthexyl z enako sestavo - hipertonična morska voda, ksilitol in pantenol - do štirikrat na dan. Kdaj in kako ga uporabljati pri suhi nosni sluznici in zamašenem nosu, je podrobno opisano v vodniku Suha nosna sluznica in zamašen nos: kaj pomaga? na pharmagea.com.

icon-expand Tonimer Panthexyl pršilo za nos za odrasle in otroke od prvega leta - 100 ml FOTO: Pharmagea

Kje kupiti? Tonimer Panthexyl Baby in Tonimer Panthexyl v Sloveniji dobavlja Pharmagea d.o.o. Oba izdelka sta na voljo v spletni trgovini z dostavo po vsej Sloveniji, ogledate pa si ju lahko tudi v razstavnem salonu na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani.

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