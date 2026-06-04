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Tri oblike osamljenosti, ki jih doživljajo novopečene mamice

S.B.
Za mami 0
04. 06. 2026 04.00

Mnoge novopečene mamice se v določenem obdobju materinstva znajdejo v nenavadnem občutku odtujenosti. Kljub vsakodnevni rutini, skrbi za otroka in pogosto tudi podpori partnerja ali družine se lahko pojavi občutek, da delujejo "avtomatsko", skoraj brez prave povezave s seboj. Številne ženske se v tem obdobju vprašajo: "Kdo sem zdaj?"

zalostna

Tri vrste osamljenosti v materinstvu

Nova raziskava, objavljena v strokovni reviji International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, je identificirala tri različne oblike osamljenosti, ki jih lahko doživljajo novopečene mamice:

1. Socialna osamljenost

Gre za občutek pomanjkanja stikov z drugimi odraslimi, prijatelji ali širšo družbo. Čeprav so mamice ves dan obkrožene z otrokom, lahko pogrešajo pogovore, ki niso povezani z nego in rutino.

2. Čustvena osamljenost

Ta oblika se pojavi, ko ženska ne čuti globoke čustvene povezave ali razumevanja, tudi če ima ljudi okoli sebe. Gre za občutek, da njena notranja izkušnja ni zares videna ali slišana.

3. Eksistencialna osamljenost

Najbolj globoka oblika osamljenosti se nanaša na občutek izgube identitete. Mamica se lahko sprašuje, kdo je izven vloge matere in občuti razkorak med prejšnjim in trenutnim jazom.

V sodobnem svetu se vse več mater sooča z izgorelostjo – stanjem, ki presega običajno utrujenost in lahko vodi v resno duševno in fizično stisko.
V sodobnem svetu se vse več mater sooča z izgorelostjo – stanjem, ki presega običajno utrujenost in lahko vodi v resno duševno in fizično stisko.FOTO: Adobe Stock

Ko rutina postane avtomatska

Raziskava poudarja, da se ti občutki ne pojavljajo le v zgodnjem obdobju po rojstvu otroka, temveč lahko vztrajajo tudi kasneje, celo v obdobju malčka ali predšolskega otroka.

Veliko mamic opisuje, da se znajdejo v stanju, kjer opravljajo naloge brez prave prisotnosti, ponavljajo rutino brez občutka lastne identitete in imajo občutek, da so "izgubile stik s sabo".

Zakaj je poimenovanje čustev pomembno

Ena ključnih ugotovitev raziskave je, da že samo razumevanje in poimenovanje teh občutkov pomaga ženskam, da jih lažje predelajo. Ko občutki dobijo ime postanejo bolj razumljivi, manj zastrašujoči in lažje jih je deliti z drugimi.

To je pomemben korak k zmanjševanju občutka izolacije in k večjemu razumevanju lastne izkušnje materinstva.

Veliko mamic opisuje, da se znajdejo v stanju, kjer opravljajo naloge brez prave prisotnosti, ponavljajo rutino brez občutka lastne identitete in imajo občutek, da so "izgubile stik s sabo".
Veliko mamic opisuje, da se znajdejo v stanju, kjer opravljajo naloge brez prave prisotnosti, ponavljajo rutino brez občutka lastne identitete in imajo občutek, da so "izgubile stik s sabo".FOTO: Adobe Stock

Materinstvo in identiteta

Strokovnjaki poudarjajo, da materinstvo ni le nova vloga, ampak tudi proces preoblikovanja identitete. Ženska ne izgubi svojega prejšnjega jaza, temveč ga postopoma preoblikuje in združuje z novo vlogo. Ta proces lahko traja dlje časa in ni linearen, kar pomeni, da so občutki zmedenosti ali odtujenosti normalen del prilagajanja.

Občutki osamljenosti, izgube identitete ali "avtomatskega delovanja" so pogostejši, kot si mnoge mamice upajo priznati. Raziskava, ki jo izpostavlja portal Motherly, kaže, da so ti občutki raznoliki in kompleksni, a hkrati razumljivi in človeški.

Razumevanje teh treh oblik osamljenosti pa je pomemben korak k temu, da se materam omogoči več podpore, več pogovora in predvsem več sočutja, tako od drugih kot od samih sebe.

Vir: Mother.ly

materinstvo novopečena mamica osamljenost identiteta duševno zdravje
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