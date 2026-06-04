Tri oblike osamljenosti, ki jih doživljajo novopečene mamice

Nova raziskava, objavljena v strokovni reviji International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, je identificirala tri različne oblike osamljenosti, ki jih lahko doživljajo novopečene mamice:

1. Socialna osamljenost

Gre za občutek pomanjkanja stikov z drugimi odraslimi, prijatelji ali širšo družbo. Čeprav so mamice ves dan obkrožene z otrokom, lahko pogrešajo pogovore, ki niso povezani z nego in rutino.

2. Čustvena osamljenost

Ta oblika se pojavi, ko ženska ne čuti globoke čustvene povezave ali razumevanja, tudi če ima ljudi okoli sebe. Gre za občutek, da njena notranja izkušnja ni zares videna ali slišana.

3. Eksistencialna osamljenost

Najbolj globoka oblika osamljenosti se nanaša na občutek izgube identitete. Mamica se lahko sprašuje, kdo je izven vloge matere in občuti razkorak med prejšnjim in trenutnim jazom.