Tri oblike osamljenosti, ki jih doživljajo novopečene mamice

Tri vrste osamljenosti v materinstvu
Nova raziskava, objavljena v strokovni reviji International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, je identificirala tri različne oblike osamljenosti, ki jih lahko doživljajo novopečene mamice:
1. Socialna osamljenost
Gre za občutek pomanjkanja stikov z drugimi odraslimi, prijatelji ali širšo družbo. Čeprav so mamice ves dan obkrožene z otrokom, lahko pogrešajo pogovore, ki niso povezani z nego in rutino.
2. Čustvena osamljenost
Ta oblika se pojavi, ko ženska ne čuti globoke čustvene povezave ali razumevanja, tudi če ima ljudi okoli sebe. Gre za občutek, da njena notranja izkušnja ni zares videna ali slišana.
3. Eksistencialna osamljenost
Najbolj globoka oblika osamljenosti se nanaša na občutek izgube identitete. Mamica se lahko sprašuje, kdo je izven vloge matere in občuti razkorak med prejšnjim in trenutnim jazom.
Ko rutina postane avtomatska
Raziskava poudarja, da se ti občutki ne pojavljajo le v zgodnjem obdobju po rojstvu otroka, temveč lahko vztrajajo tudi kasneje, celo v obdobju malčka ali predšolskega otroka.
Veliko mamic opisuje, da se znajdejo v stanju, kjer opravljajo naloge brez prave prisotnosti, ponavljajo rutino brez občutka lastne identitete in imajo občutek, da so "izgubile stik s sabo".
Zakaj je poimenovanje čustev pomembno
Ena ključnih ugotovitev raziskave je, da že samo razumevanje in poimenovanje teh občutkov pomaga ženskam, da jih lažje predelajo. Ko občutki dobijo ime postanejo bolj razumljivi, manj zastrašujoči in lažje jih je deliti z drugimi.
To je pomemben korak k zmanjševanju občutka izolacije in k večjemu razumevanju lastne izkušnje materinstva.
Materinstvo in identiteta
Strokovnjaki poudarjajo, da materinstvo ni le nova vloga, ampak tudi proces preoblikovanja identitete. Ženska ne izgubi svojega prejšnjega jaza, temveč ga postopoma preoblikuje in združuje z novo vlogo. Ta proces lahko traja dlje časa in ni linearen, kar pomeni, da so občutki zmedenosti ali odtujenosti normalen del prilagajanja.
Občutki osamljenosti, izgube identitete ali "avtomatskega delovanja" so pogostejši, kot si mnoge mamice upajo priznati. Raziskava, ki jo izpostavlja portal Motherly, kaže, da so ti občutki raznoliki in kompleksni, a hkrati razumljivi in človeški.
Razumevanje teh treh oblik osamljenosti pa je pomemben korak k temu, da se materam omogoči več podpore, več pogovora in predvsem več sočutja, tako od drugih kot od samih sebe.
Vir: Mother.ly
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