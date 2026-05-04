Tri horoskopska znamenja, v katerih so rojene najboljše mame

Starševstvo ni lahko delo in mame so tiste, ki nosijo največjo odgovornost za otroka. Za začetek devet mesecev nosi dojenčka v trebuhu, potem pa je skupaj z njim v dobrem in slabem. Mame imajo številne kakovosti in če je verjeti astrologom, so nekatera znamenja po številu teh lastnosti daleč pred drugimi. Seveda je ta seznam tu zato, da vas zabava, morda pa se boste v njem prav zares prepoznali. Če vas ni na seznamu, to seveda ne pomeni, da ste slabša mama in prav gotovo imate številne materinske vrline. A glede na astrologijo, naj bi bile najboljše mame rojene v teh znamenjih:

RIBI

Ribe so znane kot izjemno empatično znamenje, polno ljubezni do drugih. Poznane pa so tudi po svoji skrbni naravi in čustveni globini. Mame, rojene v znamenju ribe resnično razumejo otrokova čustva in vzgajajo čustveno inteligentne otroke, pri tem pa jim privzgajajo spoštovanje do umetnosti in jih spodbujajo k ustvarjalnosti. Učijo jih tudi prijaznega in sočutnega ravnanja z drugimi ljudmi, na otroke pa prenašajo tudi ljubezen do narave, neodvisen duh in občutek ponosa, ki pomaga drugim. In na koncu, mamice ribice svojim otrokom nudijo maksimalno podporo na poti do uresničitve sanj.

BIK

Astrologija je ženske, rojene v znamenju bika, uvrstila med najboljše mame. Ženske, rojene v znamenju bika so odgovorne mame. Znane so po svoji zanesljivosti in inteligenci, pri vzgoji pa naredijo vse, da svojega otroka nikdar ne razočarajo. Poleg tega bikice izjemno rade preživljajo čas s svojo družino. Tudi ko so prezaposlene, poskušajo najti čas za svoje otroke. Zanje je značilna tudi neomajna toleranca, pri otrocih spodbujajo telesno in duševno svobodo. Vzgajajo otroke, ki zelo hitro razvijejo spoštovanje do različnih kultur in prepričanj. In še to – ženske, rojene v znaku bika resnično rade vlagajo v stvari in ljudi ter opazujejo njihovo rast. To velja predvsem za njihove otroke, do katerih so polne ljubezni, skrbi in potrpljenja.

RAK

Ženske rakice so po astrologiji odlične mame. Medtem ko jih čustvena občutljivost omejuje na drugih področjih življenja, je pri materinstvu to znak moči, zaradi katere so odlični starši. Mame, rojene v znamenju raka imajo odlične instinkte in razumejo potrebe svojih otrok ter jim nudijo neskončno ljubezen in podporo. Zanje je družina na prvem mestu, življenje pa posvečajo otrokom in to na še posebej ustvarjalen način. Hkrati so matere rakice praktične, potrpežljive in pozorne. Otrokom želijo ponuditi vse, kar je v njihovi moči, da bodo lahko uspešni, a imajo vedno v mislih tudi to, da se morajo otroci prav tako tudi zabavati.