Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo

Spodaj je 5 enostavnih ritualov, ki jih lahko vključite v svoje poporodno življenje. Uporabite enega ali kombinacijo vseh petih, odvisno od vaše energije, podpore in trenutnega obdobja.

1. Jutranji ritual s tremi vdihi

Preden se zazrete v telefon ali vstanete iz postelje, položite roko na srce in naredite tri počasna trebušna dihanja. Ob izdihu si šepnite: "Tukaj sem." Vprašajte se: Kaj danes potrebujem – počitek, hrano, pomoč ali svež zrak? Zapisujte si odgovore v beležnico ali jih povejte partnerju. Ta mikro-ritual poimenuje vaše potrebe, preden jih dan sam odloči za vas. Če ste budni ponoči, ritual izvedite ob prvem popoldanskem počitku. Pomembna je doslednost, ne ura na steni.

2. Trenutek, da najprej nahranim sebe

Po podatkih Harvard Health hidracija prihaja tako iz tekočin kot iz hrane z veliko vsebnostjo vode. Kombinacija najljubše pijače in enostavnega prigrizka je odličen način za "naložitev energije" v zgodnjem poporodnem obdobju. Izberite en hranljiv prigrizek in eno priljubljeno pijačo kot svoj trenutek "prve skodelice": topel čaj s kruhkom, proteinski smoothie ali skodelica juhe ... Sedite dve minuti in se posvetite sebi, tudi če je pomivalno korito polno. Recite si: "Najprej nahranim sebe, nato vse druge." Postavite košaro s prigrizki blizu mesta za dojenje ali črpanje mleka, da ritual poteka samodejno.

3. Petčutni sprehod ali opazovanje skozi okno

Cleveland Clinic poudarja, da prizemljitev skozi pet čutov lahko v nekaj minutah pomiri preobremenjen živčni sistem. Tudi kratek 'vidi-sliši-čuti' check lahko pomaga v zahtevnih poporodnih dneh. Če je mogoče, pojdite na hiter solo sprehod. Če ni mogoče, poskusite krog z vozičkom ali opazovanje skozi okno za dve minuti. Vaja: - poimenujte 5 stvari, ki jih vidite - 4 stvari, ki jih občutite - 3 stvari, ki jih slišite - 2 stvari, ki jih vonjate - 1 stvar, ki jo okusite Ta vaja prizemlji vaš živčni sistem in premakne fokus z opravil na prisotnost. Če se medenično dno še celi, bodite nežni. Tudi svež zrak pred vhodnimi vrati šteje.

4. Tuš kot mini sveti prostor

En dnevni tuš spremenite v 5-minutno pavzo. Vključite najljubšo pesem, pripravite vse za tuširanje in ko voda zadene telo, si recite: "Sproščam vse, kar sem nosila danes." Po tušu se počasi namažite z oljem ali kremo ... Ključno je ustvariti trenutek premora in osredotočenosti na sebe.

5. Večerni zapis: tri zmage + ena želja