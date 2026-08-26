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Zakaj številne mamice po porodu prisegajo na juhe?

L.G.
Po porodu 0
26. 08. 2026 01.15

Po porodu se življenje obrne na glavo. Novorojenček zahteva veliko pozornosti, mamica pa se obenem sooča z okrevanjem, pomanjkanjem spanca in velikimi telesnimi spremembami. Prav zato ni presenetljivo, da v številnih kulturah po svetu že stoletja posegajo po istem preprostem obroku: juhi.

Zelenjavna juha

Po navedbah strokovnjakov je to eden najlažjih načinov, da telo dobi tekočino, energijo in pomembna hranila v obdobju okrevanja.

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Zakaj so juhe po porodu tako priljubljene?

Po porodu telo potrebuje čas za obnovo tkiv, nadomeščanje izgubljene krvi in prilagajanje na nove hormonske razmere. Ginekologinja Rachel High za Healthline pojasnjuje, da so hranila, kot so železo, vitamin B12 in folna kislina, pomembna za obnovo krvnih celic in okrevanje po porodu.

Juhe in bistre osnove imajo pri tem več prednosti:
- vsebujejo veliko tekočine,
- so lahko prebavljive,
- omogočajo vnos zelenjave, beljakovin in mineralov,
- predstavljajo topel in nasiten obrok, tudi kadar mamica nima veliko časa za pripravo hrane.

Dietetičarka Lizzy Swick za Healthline poudarja, da telo v obdobju okrevanja potrebuje hranila, ki jih lahko hitro uporabi, namesto da bi veliko energije porabljalo za prebavo težkih obrokov. Juhe in enolončnice so zato pogosto odlična izbira.

V Koreji novopečene mamice tradicionalno jedo juho iz morskih alg.
V Koreji novopečene mamice tradicionalno jedo juho iz morskih alg.FOTO: Shutterstock

Tradicija, ki jo poznajo po vsem svetu

Zanimivo je, da imajo številne kulture svoje različice "poporodne juhe".

V Koreji novopečene mamice tradicionalno jedo juho iz morskih alg, imenovano miyeok guk. Ta velja za dober vir kalcija, železa in drugih mineralov, pomembnih v obdobju po porodu. Hkrati pomaga pri hidraciji, kar je še posebej pomembno za doječe matere.

V Mehiki poznajo obdobje, imenovano cuarentena, prvih 40 dni po porodu, ko naj bi se mamica predvsem spočila in okrevala. V tem času pogosto posegajo po piščančji juhi, ki je lahka, hranljiva in dobro prebavljiva.

Tudi v kitajski tradiciji imajo pomembno vlogo juhe z ingverjem, kisom in beljakovinsko bogatimi sestavinami, ki naj bi podpirale okrevanje in nastajanje mleka.

V Mehiki v poporodnem obdobju pogosto posegajo po piščančji juhi.
V Mehiki v poporodnem obdobju pogosto posegajo po piščančji juhi.FOTO: Shutterstock

Kaj naj vsebuje dobra poporodna juha?

Ni treba slediti tradicionalnim receptom z drugega konca sveta. Pomembneje je, da juha vsebuje hranila, ki jih telo po porodu potrebuje.

Beljakovine

Beljakovine sodelujejo pri obnovi tkiv in celjenju. Zato so odlična izbira:
- piščanec,
- puran,
- ribe,
- stročnice,
- jajca.

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Zelenjava

Korenje, čebula, zelena, peteršilj, ohrovt ali blitva poskrbijo za vitamine, minerale in vlaknine. Po navedbah Healthline so še posebej koristne temnozelene listnate zelenjave, ki vsebujejo folat, vitamin C, vitamin K in železo.

Začimbe

Ingver, česen in kurkuma niso priljubljeni zgolj zaradi okusa. Strokovnjaki opozarjajo, da vsebujejo številne bioaktivne spojine in lahko pomagajo pri uravnavanju vnetnih procesov v telesu.

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Kostna osnova

Kostna juha vsebuje kolagen in aminokisline ter je zaradi bogatega okusa priljubljena izbira številnih mamic. Čeprav ni čudežno živilo, jo mnogi strokovnjaki priporočajo kot hranljivo osnovo za okrevanje.

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Ko zmanjka časa za kuhanje

Prvi tedni z novorojenčkom pogosto niso obdobje kulinaričnih podvigov. Zato strokovnjaki svetujejo, da si mamice pomagajo s preprostimi recepti ali pa vnaprej pripravijo večjo količino juhe in jo zamrznejo za dni, ko zmanjka časa in energije.

Že preprosta domača piščančja ali zelenjavna juha s kakovostnimi sestavinami lahko zagotovi tekočino, hranila in občutek topline, ki ga telo po porodu pogosto potrebuje.

Juha ni zdravilo, je pa lahko dragocena pomoč

Seveda juha sama po sebi ne bo rešila vseh izzivov poporodnega obdobja. Lahko pa predstavlja preprost način za vnos tekočine, vitaminov, mineralov in beljakovin v času, ko mamica pogosto postavi svoje potrebe na stranski tir.

Viri: CDC, Baylor Scott & White Health, NPR, Healthline

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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