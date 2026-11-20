"Primerjanje je pogosto povezano z negotovostjo, ki spremlja vstop v novo življenjsko vlogo, in s potrebo, da bi ženska dobila potrditev, da se v njej dovolj dobro znajde."

Ko še ne vemo, kaj je običajno

Rojstvo otroka prinese številne situacije, za katere se je težko vnaprej pripraviti. Tudi ženske, ki so se med nosečnostjo veliko izobraževale, lahko ob novorojenčku ugotovijo, da je vsakdan precej drugačen od pričakovanj. V novih in nejasnih okoliščinah se ljudje pogosto orientiramo tudi tako, da opazujemo druge. Socialno primerjanje je običajen psihološki proces, s katerim poskušamo oceniti svoje sposobnosti, odzive in izkušnje. V porodnišnici, kjer je na enem mestu več žensk v podobnem življenjskem obdobju, je priložnosti za takšno primerjanje veliko. Težava nastane, kadar ženska iz posameznih opažanj začne sklepati o svoji sposobnosti za materinstvo. Če drugi mami dojenje trenutno uspeva lažje, to še ne pomeni, da je boljša mama. Če je njen otrok mirnejši, to ni nujno posledica njenega ravnanja. Novorojenčki se razlikujejo po svojih potrebah, odzivnosti in zdravstvenih okoliščinah, prav tako pa se razlikujejo porodne izkušnje in okrevanje žensk.

icon-expand Rojstvo otroka prinese številne situacije, za katere se je težko vnaprej pripraviti. FOTO: Adobe Stock

Ko materinstvo postane tudi vprašanje lastne vrednosti

Pri nekaterih ženskah se primerjanje lahko poveže tudi z visokimi pričakovanji do sebe. Morda so bile vajene, da z dovolj truda in priprave večino stvari uspešno obvladajo. Ob dojenčku pa se prvič izraziteje srečajo s situacijami, na katere nimajo popolnega vpliva. Dojenček lahko veliko joka, se težje pristavlja ali potrebuje več pomoči pri umirjanju, ne glede na to, kako skrbno se mama odziva. Če ženska te težave razume predvsem kot odraz svoje neuspešnosti, se lahko ob običajnih začetnih izzivih pojavijo tudi občutki krivde, sramu ali nezadostnosti. Pomembno je tudi, kakšna pričakovanja o materinstvu je oblikovala že pred porodom. Predstave o materinskem instinktu, naravnem dojenju in takojšnji povezanosti z otrokom lahko ustvarjajo občutek, da bi moralo vse potekati spontano. Kadar je resnična izkušnja drugačna, lahko ženska začne dvomiti vase, čeprav se sooča s težavami, ki jih doživljajo tudi številne druge mame.

Tudi dobronamerni komentarji lahko vplivajo na primerjanje

Na doživljanje prvih dni po porodu ne vplivajo samo druge porodnice, temveč tudi odzivi okolice. Pripombe o tem, kako dobro otrok spi, kako hitro je mama vstala po porodu ali kako uspešno doji, lahko nehote ustvarjajo vtis, da obstaja en sam pravilen način prilagajanja na materinstvo. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo tudi zdravstveni delavci. Jasne informacije, sočutni pristop, potrpežljiva pomoč in razumevanje individualnih okoliščin lahko zmanjšajo negotovost. Nasprotno pa lahko neustrezno podane pripombe ali medsebojno primerjanje porodnic pri nekaterih ženskah okrepijo občutek, da ne dosegajo pričakovanj.

icon-expand Pripombe o tem, kako dobro otrok spi, kako hitro je mama vstala po porodu ali kako uspešno doji, lahko nehote ustvarjajo vtis, da obstaja en sam pravilen način prilagajanja na materinstvo. FOTO: Adobe Stock

Primerjanje se po odhodu iz porodnišnice pogosto nadaljuje

Po prihodu domov se primerjave lahko preselijo v pogovore z drugimi starši, spletne skupine in na družbena omrežja. Kdaj je otrok prvič prespal več ur skupaj, kako napreduje, koliko se doji, kako hitro se je mama vrnila k vsakdanjim dejavnostim ... Izmenjava izkušenj je lahko dragocena, saj zmanjšuje občutek osamljenosti in pomaga razumeti, da so številne težave pogoste. Toda če postanejo izkušnje drugih predvsem merilo lastne uspešnosti, lahko primerjanje povečuje pritisk namesto občutka podpore. Koristno se je občasno vprašati, ali nam določena oseba, vsebina oziroma pogovor pomaga bolje razumeti svojega otroka ali pa nas predvsem utrjuje v občutku, da bi morali nekaj početi drugače.

Vsaka mama in vsak otrok začenjata svojo zgodbo

Prvi dnevi po porodu niso preizkus materinskih sposobnosti, temveč so obdobje telesnega okrevanja, spoznavanja otroka, učenja novih spretnosti in postopnega prilagajanja na spremenjeno življenje. Nekatere ženske se v materinski vlogi že zgodaj počutijo razmeroma samozavestno, druge potrebujejo več časa, podpore in izkušenj. Nobena od teh poti sama po sebi ne pove, kakšen odnos bodo razvile s svojim otrokom. Pomembno je tudi, da primerjanje ne postane še en razlog za samokritiko. Povsem razumljivo je, da ženska ob drugih mamah išče odgovore in potrdite, toda izkušnja druge mame ji ne more povedati, kaj potrebuje njen otrok in kaj potrebuje sama. Materinstvo se ne začne z enakimi izhodišči, enakimi okoliščinami ali enakimi izzivi. Zato tudi prvega prilagajanja nanj ni smiselno presojati po tem, kako hitro in samozavestno se v njem znajdejo druge mame.