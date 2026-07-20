Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zakaj po porodu izpadajo lasje? Hormonsko ozadje in kaj lahko pomaga

S.B.
Po porodu 0
20. 07. 2026 04.00

Veliko žensk nekaj mesecev po porodu opazi, da na krtači, blazini ali v odtoku tuša ostaja nenavadno veliko las. Čeprav je lahko pogled na šope las, ki izpadajo, zelo zaskrbljujoč, gre v večini primerov za normalen pojav, povezan s hormonskimi spremembami po nosečnosti.

Izpadanje las

Poporodno izpadanje las je zelo pogosto. Pojavi se pri velikem številu žensk v prvih mesecih po porodu in je običajno začasno. Razlog ni v tem, da bi bili lasje poškodovani, temveč v tem, da se po nosečnosti spremeni njihov naravni cikel rasti.

Zakaj med nosečnostjo lasje pogosto postanejo gostejši?

Da bi razumeli izpadanje las po porodu, je treba najprej razumeti, kaj se dogaja med nosečnostjo.

Rast las poteka v več fazah:

anagena faza – obdobje aktivne rasti,

katagena faza – prehodno obdobje,

telogena faza – obdobje mirovanja, po katerem las izpade.

Med nosečnostjo visoke ravni estrogena vplivajo na lasne mešičke in podaljšajo fazo rasti. Posledično manj las preide v fazo mirovanja in izpadanja.

Zato številne nosečnice opazijo:

- gostejše lase,

- manj izpadanja,

- bolj sijoče in polne lase.

Vendar ta sprememba ni trajna.

Veliko žensk nekaj mesecev po porodu opazi, da na krtači, blazini ali v odtoku tuša ostaja nenavadno veliko las.
Veliko žensk nekaj mesecev po porodu opazi, da na krtači, blazini ali v odtoku tuša ostaja nenavadno veliko las. FOTO: AdobeStock

Kaj se zgodi po porodu?

Po rojstvu otroka raven estrogena in drugih nosečniških hormonov hitro upade. Lasni mešički se zaradi tega vrnejo v svoj običajen cikel.

Veliko las, ki med nosečnostjo niso izpadli, se naenkrat premakne v fazo mirovanja (telogeno fazo). Nekaj mesecev pozneje začnejo ti lasje izpadati.

To pomeni, da ženska pogosto ne izgublja novih las, ampak predvsem lase, ki bi sicer izpadli že med nosečnostjo.

Ameriška akademija za dermatologijo navaja, da je poporodno izpadanje las pogosto in se pri večini žensk začne približno dva do štiri mesece po porodu. 

Kdaj se poporodno izpadanje las pojavi?

Najpogostejši potek:

1–3 mesece po porodu

Lasje so lahko še videti normalni ali pa se začne pojavljati rahlo povečano izpadanje.

3–6 mesecev po porodu

To je pogosto obdobje, ko je izpadanje najbolj izrazito.

Ženske pogosto opazijo več las v odtoku, lase na oblačilih, tanjši čop ali redčenje las ob sencih in ob lasni liniji.

6–12 mesecev po porodu

Pri večini žensk se rast las postopoma normalizira.

Včasih je enostavna rešitev ta, da skrajšate dolžino las.
Včasih je enostavna rešitev ta, da skrajšate dolžino las.FOTO: Dreamstime

Ali dojenje povzroča izpadanje las?

Dojenje samo po sebi ni glavni vzrok za poporodno izpadanje las. Hormonske spremembe, povezane z nosečnostjo in obdobjem po porodu, se zgodijo ne glede na to, ali ženska doji ali ne.

Vendar lahko dojenje vpliva na počutje in okrevanje, saj:

- povečuje potrebe po energiji,

- zahteva več hranil,

- lahko vpliva na raven estrogena,

- pogosto pomeni manj spanja.

Zato lahko dejavniki, povezani z obdobjem dojenja, posredno vplivajo na kakovost las.

5 razlogov, zakaj je zaradi materinstva bolje biti kratkolaska
Preberi še
5 razlogov, zakaj je zaradi materinstva bolje biti kratkolaska

Kaj lahko pomaga pri poporodnem izpadanju las?

Čeprav procesa hormonskega izpadanja las ni mogoče popolnoma preprečiti, lahko z nekaterimi ukrepi podpremo zdravje las.

1. Poskrbite za dovolj beljakovin

Las je zgrajen predvsem iz keratina, beljakovine, zato je zadosten vnos beljakovin pomemben za rast las.

V prehrano vključite jajca, ribe, meso, stročnice, mlečne izdelke ter oreščke in semena.

2. Preverite morebitna pomanjkanja hranil

Po porodu so pogosta nekatera pomanjkanja, ki lahko vplivajo na lase. Posebej pomembni so železo, vitamin D, vitamin B12, cink ter beljakovine. Pomanjkanje železa, zlasti po večji izgubi krvi pri porodu, je lahko povezano z izpadanjem las. Če je izpadanje izrazito ali dolgotrajno, lahko zdravnik predlaga krvne preiskave.

3. Z lasmi ravnajte nežno

V obdobju izpadanja pomagajo preproste navade:

- izogibajte se tesnim pričeskam (tesni repi, kite),

- ne uporabljajte pogosto vročih pripomočkov za oblikovanje,

- uporabljajte nežne šampone,

- lase razčesavajte previdno.

Pomembno: pogosto umivanje las ne povzroča izpadanja. Lasje, ki izpadejo pri pranju, so bili že v fazi, ko so bili pripravljeni odpasti.

4. Poskrbite za počitek, kolikor je mogoče

Pomanjkanje spanja in kronični stres lahko vplivata na cikel rasti las. Poporodno obdobje je zahtevno, zato je pomembno sprejeti pomoč, počivati, kadar je mogoče in se ne obremenjevati z nerealnimi pričakovanji.

Mnoge ženske nekaj mesecev po najmočnejšem izpadanju opazijo tudi drobne nove lase ob lasni liniji, pogosto imenovane baby lasje.
Mnoge ženske nekaj mesecev po najmočnejšem izpadanju opazijo tudi drobne nove lase ob lasni liniji, pogosto imenovane baby lasje.FOTO: AdobeStock

Kdaj izpadanje las ni več samo normalen del poporodnega obdobja?

Čeprav je poporodno izpadanje običajno, je dobro obiskati zdravnika ali dermatologa, če:

- izpadanje traja dlje kot 12 mesecev,

- nastajajo izraziti plešasti predeli,

- lasje izpadajo v šopih,

- se pojavi srbenje, rdečina ali bolečina lasišča,

- imate tudi izrazito utrujenost, spremembe telesne teže ali občutek mraza.

Vzrok je lahko tudi bolezen ščitnice (npr. poporodni tiroiditis), slabokrvnost, hormonske motnje ali druge oblike izpadanja las.

Ali bodo lasje spet zrasli?

V veliki večini primerov da. Poporodno izpadanje las je začasno stanje. Ko se hormoni stabilizirajo, se lasni cikel ponovno uravna in rast se obnovi.

Mnoge ženske nekaj mesecev po najmočnejšem izpadanju opazijo tudi drobne nove lase ob lasni liniji, pogosto imenovane baby lasje. To je znak, da se rastni cikel ponovno vzpostavlja.

Poporodno izpadanje las je lahko čustveno neprijetno, še posebej v obdobju, ko se ženska že prilagaja številnim telesnim in življenjskim spremembam. Vendar je pomembno vedeti: v večini primerov ne gre za trajno izgubo las.

Telo po nosečnosti potrebuje čas, da ponovno vzpostavi ravnovesje. Z ustrezno prehrano, nežno nego in potrpežljivostjo se lasje pri večini žensk postopoma vrnejo v svoj običajni ritem.

Vir: American Academy of Dermatology

poporodno izpadanje las nega las po porodu hormonske spremembe gostota las zdravje las
Naslednji članek
Po porodu

Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?

Bibaleze.si Je barvanje las med nosečnostjo lahko nevarno?
Bibaleze.si To se zgodi z nohti in lasmi v času nosečnosti
Vizita.si Izpadajo lasje? Kriv je lahko ta hormon
Bibaleze.si Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Bibaleze.si Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Bibaleze.si Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?
Bibaleze.si Ženske smo res neverjetne: vse to se dogaja s telesom po porodu
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798