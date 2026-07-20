Zakaj po porodu izpadajo lasje? Hormonsko ozadje in kaj lahko pomaga

Poporodno izpadanje las je zelo pogosto. Pojavi se pri velikem številu žensk v prvih mesecih po porodu in je običajno začasno. Razlog ni v tem, da bi bili lasje poškodovani, temveč v tem, da se po nosečnosti spremeni njihov naravni cikel rasti.

Zakaj med nosečnostjo lasje pogosto postanejo gostejši?

Da bi razumeli izpadanje las po porodu, je treba najprej razumeti, kaj se dogaja med nosečnostjo. Rast las poteka v več fazah: anagena faza – obdobje aktivne rasti, katagena faza – prehodno obdobje, telogena faza – obdobje mirovanja, po katerem las izpade. Med nosečnostjo visoke ravni estrogena vplivajo na lasne mešičke in podaljšajo fazo rasti. Posledično manj las preide v fazo mirovanja in izpadanja. Zato številne nosečnice opazijo: - gostejše lase, - manj izpadanja, - bolj sijoče in polne lase. Vendar ta sprememba ni trajna.

icon-expand Veliko žensk nekaj mesecev po porodu opazi, da na krtači, blazini ali v odtoku tuša ostaja nenavadno veliko las. FOTO: AdobeStock

Kaj se zgodi po porodu?

Po rojstvu otroka raven estrogena in drugih nosečniških hormonov hitro upade. Lasni mešički se zaradi tega vrnejo v svoj običajen cikel. Veliko las, ki med nosečnostjo niso izpadli, se naenkrat premakne v fazo mirovanja (telogeno fazo). Nekaj mesecev pozneje začnejo ti lasje izpadati. To pomeni, da ženska pogosto ne izgublja novih las, ampak predvsem lase, ki bi sicer izpadli že med nosečnostjo. Ameriška akademija za dermatologijo navaja, da je poporodno izpadanje las pogosto in se pri večini žensk začne približno dva do štiri mesece po porodu.

Kdaj se poporodno izpadanje las pojavi?

Najpogostejši potek: 1–3 mesece po porodu Lasje so lahko še videti normalni ali pa se začne pojavljati rahlo povečano izpadanje. 3–6 mesecev po porodu To je pogosto obdobje, ko je izpadanje najbolj izrazito. Ženske pogosto opazijo več las v odtoku, lase na oblačilih, tanjši čop ali redčenje las ob sencih in ob lasni liniji. 6–12 mesecev po porodu Pri večini žensk se rast las postopoma normalizira.

icon-expand Včasih je enostavna rešitev ta, da skrajšate dolžino las. FOTO: Dreamstime

Ali dojenje povzroča izpadanje las?

Dojenje samo po sebi ni glavni vzrok za poporodno izpadanje las. Hormonske spremembe, povezane z nosečnostjo in obdobjem po porodu, se zgodijo ne glede na to, ali ženska doji ali ne. Vendar lahko dojenje vpliva na počutje in okrevanje, saj: - povečuje potrebe po energiji, - zahteva več hranil, - lahko vpliva na raven estrogena, - pogosto pomeni manj spanja. Zato lahko dejavniki, povezani z obdobjem dojenja, posredno vplivajo na kakovost las.

Kaj lahko pomaga pri poporodnem izpadanju las?

Čeprav procesa hormonskega izpadanja las ni mogoče popolnoma preprečiti, lahko z nekaterimi ukrepi podpremo zdravje las. 1. Poskrbite za dovolj beljakovin Las je zgrajen predvsem iz keratina, beljakovine, zato je zadosten vnos beljakovin pomemben za rast las. V prehrano vključite jajca, ribe, meso, stročnice, mlečne izdelke ter oreščke in semena. 2. Preverite morebitna pomanjkanja hranil Po porodu so pogosta nekatera pomanjkanja, ki lahko vplivajo na lase. Posebej pomembni so železo, vitamin D, vitamin B12, cink ter beljakovine. Pomanjkanje železa, zlasti po večji izgubi krvi pri porodu, je lahko povezano z izpadanjem las. Če je izpadanje izrazito ali dolgotrajno, lahko zdravnik predlaga krvne preiskave. 3. Z lasmi ravnajte nežno V obdobju izpadanja pomagajo preproste navade: - izogibajte se tesnim pričeskam (tesni repi, kite), - ne uporabljajte pogosto vročih pripomočkov za oblikovanje, - uporabljajte nežne šampone, - lase razčesavajte previdno. Pomembno: pogosto umivanje las ne povzroča izpadanja. Lasje, ki izpadejo pri pranju, so bili že v fazi, ko so bili pripravljeni odpasti. 4. Poskrbite za počitek, kolikor je mogoče Pomanjkanje spanja in kronični stres lahko vplivata na cikel rasti las. Poporodno obdobje je zahtevno, zato je pomembno sprejeti pomoč, počivati, kadar je mogoče in se ne obremenjevati z nerealnimi pričakovanji.

icon-expand Mnoge ženske nekaj mesecev po najmočnejšem izpadanju opazijo tudi drobne nove lase ob lasni liniji, pogosto imenovane baby lasje. FOTO: AdobeStock

Kdaj izpadanje las ni več samo normalen del poporodnega obdobja?

Čeprav je poporodno izpadanje običajno, je dobro obiskati zdravnika ali dermatologa, če: - izpadanje traja dlje kot 12 mesecev, - nastajajo izraziti plešasti predeli, - lasje izpadajo v šopih, - se pojavi srbenje, rdečina ali bolečina lasišča, - imate tudi izrazito utrujenost, spremembe telesne teže ali občutek mraza. Vzrok je lahko tudi bolezen ščitnice (npr. poporodni tiroiditis), slabokrvnost, hormonske motnje ali druge oblike izpadanja las.

Ali bodo lasje spet zrasli?

V veliki večini primerov da. Poporodno izpadanje las je začasno stanje. Ko se hormoni stabilizirajo, se lasni cikel ponovno uravna in rast se obnovi. Mnoge ženske nekaj mesecev po najmočnejšem izpadanju opazijo tudi drobne nove lase ob lasni liniji, pogosto imenovane baby lasje. To je znak, da se rastni cikel ponovno vzpostavlja. Poporodno izpadanje las je lahko čustveno neprijetno, še posebej v obdobju, ko se ženska že prilagaja številnim telesnim in življenjskim spremembam. Vendar je pomembno vedeti: v večini primerov ne gre za trajno izgubo las. Telo po nosečnosti potrebuje čas, da ponovno vzpostavi ravnovesje. Z ustrezno prehrano, nežno nego in potrpežljivostjo se lasje pri večini žensk postopoma vrnejo v svoj običajni ritem.