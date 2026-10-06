Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?

Po porodu se od ženske pričakuje veliko. Naj bi uživala v materinstvu, skrbela za novorojenčka, se privajala na novo rutino, okrevala po porodu, morda dojila, skrbela za dom in se, če je mogoče, čim prej vrnila v svoje običajno življenje. Toda telo in glava pogosto potrebujeta nekaj povsem drugega: čas, počitek, podporo in nežno skrb. Zato se ob vprašanju, ali je wellness za novopečeno mamo luksuz ali potreba, pravzaprav odpira pomembnejše vprašanje: Ali smo postali tako vajeni, da mora mama vse zdržati sama, da se nam zdi že nekaj ur počitka razvajanje?

Po porodu se ne rodi samo otrok

Rojstvo otroka je velik prehod tudi za žensko. Njeno telo se mora regenerirati, hormoni se spreminjajo, spanje je pogosto prekinjeno, hkrati pa se mora naučiti skrbeti za popolnoma novega človeka. Poporodno obdobje vključuje fizično okrevanje po porodu, utrujenost in pomanjkanje spanja, pa tudi čustvene in psihološke spremembe. Zato poporodna skrb ne bi smela biti omejena na en sam pregled nekaj tednov po porodu, temveč naj bi vključevala širšo skrb za telesno in duševno dobro počutje ženske. Prav zato je ideja, da bi morala biti mama po porodu preprosto srečna in hvaležna, precej krivična. Lahko je neizmerno srečna zaradi otroka in hkrati izčrpana. Lahko je zaljubljena v svojega dojenčka in si obenem želi, da bi za nekaj ur nekdo poskrbel zanjo. Oboje lahko obstaja hkrati.

icon-expand Rojstvo otroka je velik prehod tudi za žensko. FOTO: Adobe Stock

Wellness ni nujno drag tretma

Beseda wellness pogosto pričara podobo razkošnega hotela, masaže, savne, bazena ali lepotnega tretmaja. Toda za žensko nekaj tednov po porodu je lahko wellness nekaj veliko bolj preprostega. Lahko pomeni, da nekdo za nekaj ur prevzame dojenčka, medtem ko se mama naspi. Lahko pomeni topel obrok, ki ga ni treba pripraviti sama. Lahko pomeni pomoč pri gospodinjstvu. Lahko pomeni sprehod brez občutka, da mora nekam hiteti. Lahko pomeni masažo, če ji ustreza in je zanjo primerna. Lahko pomeni pogovor z drugo mamo, doulo ali strokovnjakom. Lahko pa pomeni samo to, da lahko za eno uro zapre vrata kopalnice in v miru stoji pod toplim tušem. Skrb zase po porodu ni nujno razkošje. Včasih je najbolj osnovna oblika skrbi. Tudi WHO samooskrbo opredeljuje kot dejavnosti, s katerimi posameznik skrbi za svoje zdravje in dobro počutje, pri čemer poudarja, da samooskrba dopolnjuje zdravstveni sistem in ga ne nadomešča. Med pomembnimi področji so med drugim spanje, telesna dejavnost, zdrave navade in povezovanje z drugimi.

icon-expand Skrb zase po porodu ni nujno razkošje. Včasih je najbolj osnovna oblika skrbi. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je mama pogosto zadnja na vrsti?

V številnih družinah se po rojstvu otroka pozornost povsem naravno usmeri nanj. Toda ravno zato lahko potrebe mame hitro postanejo nevidne. Najprej bom uredila otroka. Najprej pospravim. Najprej pripravim kosilo. Samo še to naredim. In tako minejo dnevi, tedni in meseci. Težava ni v tem, da mama skrbi za otroka. Prav to je njena pomembna vloga. Težava nastane, ko se od nje pričakuje, da bo to počela brez podpore in na račun lastnega zdravja. Ameriško združenje ginekologov med pomembne dele poporodne skrbi zato vključuje tudi spanje in utrujenost, čustveno počutje, fizično okrevanje ter podporo.

Tudi počitek je lahko del okrevanja

V sodobnem svetu imamo včasih občutek, da moramo biti nenehno aktivni. Tudi po porodu. Družbena omrežja lahko ustvarijo vtis, da nekatere ženske skoraj takoj nadaljujejo svoje življenje: urejene so, telovadijo, hodijo naokoli z dojenčkom, pripravljajo zdrave obroke in se hitro vrnejo v formo. Toda poporodno obdobje ni tekmovanje. Vsaka ženska ima drugačen porod, drugačno telo, drugačno zdravstveno stanje, drugačen spanec in drugačno podporo doma. Okrevanje po carskem rezu je drugačno od okrevanja po vaginalnem porodu, prav tako se razlikujejo potrebe žensk glede na morebitne zaplete, dojenje, bolečine ali duševno počutje. Zato tudi ni univerzalnega recepta za 'popoln wellness' po porodu. Za eno mamo bo to masaža. Za drugo bo najboljše darilo popoldanski spanec. Tretja bo potrebovala pomoč pri gospodinjstvu, četrta pa predvsem družbo in občutek, da ji ni treba vsega opraviti sama.

icon-expand Včasih je trenutek zase najbolj pomembna stvar, ki jo mama lahko naredi za dobrobit vseh. FOTO: Adobe Stock

Stara modrost, na katero smo skoraj pozabili

V različnih kulturah so se skozi zgodovino razvile tradicije, v katerih je bila nova mama po porodu obdana z dodatno podporo. Družina ali širša skupnost je prevzela del gospodinjskih opravil, pripravljala hrano in materi omogočila več časa za počitek ter prilagajanje na novo življenje. Tudi danes WHO poudarja, da pozitivna poporodna izkušnja vključuje informacije, zagotovilo, podporo ter spoštovanje potreb matere in družine. Morda torej potrebujemo nekoliko drugačen pogled na razvajanje. Morda novopečena mama ne potrebuje še enega nasveta, kako biti boljša mama. Morda potrebuje nekoga, ki ji bo skuhal kosilo, nekoga, ki bo za eno uro prevzel otroka ali nekoga, ki ji bo rekel: Pojdi počivat, jaz bom.

Ko skrbi zase, ne zapostavlja otroka

To je morda najpomembnejše sporočilo. Skrb zase ne pomeni, da mama otroka postavlja na drugo mesto. Prav nasprotno. Ženska, ki ima možnost počitka, podpore in okrevanja, lažje skrbi zase in za svojega otroka. Seveda wellness ne more rešiti vseh poporodnih težav. Masaža ne nadomesti zdravniškega pregleda, nekaj ur počitka pa ne more odpraviti resne duševne stiske. Če ima ženska močne bolečine, težave z okrevanjem, izrazito žalost, tesnobo ali druge zdravstvene težave, je pomembno, da poišče strokovno pomoč. Pomanjkanje podpore in velika izčrpanost sta lahko povezana tudi z večjim tveganjem za poporodno depresijo. Toda med zdravstveno obravnavo in razvajanjem obstaja velik prostor. In prav tam je skrb za mamo.

Morda je največji luksuz nekaj povsem preprostega

Za nekatere ženske bo wellness po porodu pomenil obisk masaže. Za druge kopel, sprehod ali nego telesa. Za tretje pa bo največji luksuz nekaj, kar se sliši skoraj preveč preprosto: nekaj ur, v katerih jim ni treba skrbeti za nikogar drugega. Ni pomembno, koliko stane. Pomembno je, kaj ženska v tistem trenutku potrebuje. Kajti po rojstvu otroka ne potrebujemo samo zdravega in zadovoljnega dojenčka. Potrebujemo tudi mamo, ki ima možnost okrevanja, ki ni pozabljena in ki ve, da ji ni treba vsega opraviti sama. Včasih je zato najboljši poporodni wellness prav to, da nekdo poskrbi za mamo, medtem ko ona lahko za trenutek samo obstaja.