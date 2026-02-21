Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti

Medtem ko mnoge mamice želijo čim prej izgubiti odvečne kilograme, strokovnjaki opozarjajo: najprej poskrbi zase, saj lahko prehitra in preintenzivna vadba škoduje okrevanju. Poudarjajo, da je ključ do zdrave vrnitve v formo postopnost, uravnotežena prehrana in nežen pristop do lastnega telesa. Spodaj predstavljamo tri najpomembnejše korake, ki ti bodo pomagali, da se po porodu počutiš močno, zdravo in samozavestno.

1. Spremeni prehranske navade – temelj za energijo in dobro počutje

Po porodu je prehrana ključna – ne le zaradi izgube kilogramov, temveč predvsem zato, da imaš dovolj energije za okrevanje in skrb za dojenčka. Tvoje telo si zasluži hranila, ki mu bodo pomagala pri regeneraciji. Dan vedno začni z zdravim zajtrkom, tudi če si neprespana ali utrujena. Zajtrk spodbuja presnovo in ti daje energijo, ki jo potrebuješ za cel dan. Idealno je, da zaužiješ pet manjših obrokov dnevno, bogatih s sadjem, zelenjavo, beljakovinami in vlakninami – te najdeš v stročnicah, ovsenih kosmičih, semenih in polnozrnatih izdelkih.

icon-expand Mnoge mamice se po porodu sprašujejo, kdaj je pravi trenutek za začetek vadbe. Najpomembnejše pravilo: počakaj, da se telo povsem opomore. FOTO: Adobe Stock

Pomembno je, da ne preskakuješ obrokov, saj to lahko upočasni presnovo. Če dojiš, tvoje telo porablja dodatno energijo – zato ne zmanjšuj vnosa kalorij prehitro. Povprečen dnevni vnos po porodu znaša okoli 2000 kalorij, nekoliko več ali manj, odvisno od tvoje postave in stopnje aktivnosti. Nasvet strokovnjakov: - Pij dovolj vode – vsaj 2 litra dnevno. - Izogibaj se sladkim pijačam in prigrizkom z veliko sladkorja. - Poskrbi, da bodo tvoji obroki pestri, hranilni in uravnoteženi.

2. Začni z nežnim gibanjem – korak za korakom

Mnoge mamice se po porodu sprašujejo, kdaj je pravi trenutek za začetek vadbe. Najpomembnejše pravilo: počakaj, da se telo povsem opomore. Če je bil porod brez zapletov, lahko z lažjimi vajami začneš približno šest tednov po porodu, pri carskem rezu ali zapletenem porodu pa šele po posvetu z zdravnikom. Za začetek so odlične vaje za krepitev medeničnega dna, ki pomagajo krepiti mišice in izboljšajo tonus telesa. Prav tako so koristni sprehodi z dojenčkom – gibanje na svežem zraku spodbuja prekrvavitev, zmanjšuje stres in prispeva k izgubi teže. Ni treba, da takoj tečeš ali se vpišeš v telovadnico. Začni počasi, poslušaj svoje telo in postopoma povečuj intenzivnost. Tudi 10–15 minut hoje dnevno lahko sčasoma prinese opazne spremembe – tako fizične kot psihične. Nasvet strokovnjakov: - S seboj vzemi voziček in izkoristi čas na prostem. - Izogibaj se vajam, ki povzročajo bolečino ali pretirano utrujenost. - Druži se z drugimi mamicami – skupni sprehodi in vadba krepijo motivacijo.

icon-expand Zelo pomembno je, da si po porodu ne postavljaš nerealnih ciljev. Tvoje telo je devet mesecev ustvarjalo življenje – zato mu daj vsaj toliko časa, da se povrne v formo. FOTO: Adobe Stock

3. Ne hiti – potrpežljivost je ključ do trajnega uspeha

Zelo pomembno je, da si po porodu ne postavljaš nerealnih ciljev. Tvoje telo je devet mesecev ustvarjalo življenje – zato mu daj vsaj toliko časa, da se povrne v formo. Prvi poporodni pregled, ki običajno sledi šest do osem tednov po porodu, je pravi trenutek, da se z zdravnikom ali ginekologom pogovoriš o vadbi in prehrani. Svetoval ti bo, kakšen pristop je glede na tvoje stanje najbolj varen in učinkovit. Nastavi si dolgoročne cilje – na primer: "Do otrokovega prvega rojstnega dne želim izgubiti pet kilogramov." Takšen pristop zmanjšuje pritisk in ti omogoča, da se osredotočiš na svoje dobro počutje, ne le na številko na tehtnici. Ne pozabi: tvoje telo je naredilo nekaj izjemnega. Namesto da se kaznuješ zaradi kilogramov, ki so ostali, se raje zahvali svojemu telesu, da ti je omogočilo postati mama. Nežna resnica: Zdravje, moč in energija so pomembnejši od popolne postave. Če skrbiš zase – fizično in čustveno – bo to najboljše, kar lahko narediš tudi za svojega otroka. Povratek v formo po porodu ni tekmovanje, temveč pot – pot, na kateri se znova učiš poslušati svoje telo. S pravilno prehrano, zmernim gibanjem in nežnim pristopom do sebe boš kmalu občutila več energije, samozavesti in notranjega ravnovesja. Najpomembnejše pa je, da ne pozabiš: tvoje telo ni več enako kot prej – zdaj je močnejše, modrejše in bolj čudežno kot kadarkoli.