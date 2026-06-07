Zakaj po porodu pride do nenadzorovanega drhtenja celega telesa?

Porod je intenzivna izkušnja, ki zahteva veliko energije in napora, raven adrenalina pa se v tem času znatno poviša. Poslušanje navodil ekipe, ki nam pomaga, strah, vznemirjenje, želja, da bi bilo čim prej vsega konec in bi lahko spoznali svojo življenjsko ljubezen – vse to nas napolni z neverjetno energijo. In ko se otrok enkrat rodi, naše telo pa se začne sproščati, lahko pride do drhtenja celotnega telesa ali tresavice. Marsikatera ženska se ob prvi takšni izkušnji prestraši, saj ji ni povsem jasno, kaj se dogaja z njenim telesom in tresočimi nogami. Vendar naj vas potolažimo – gre za popolnoma naraven proces, ki ga je izkusila in na portalu Scary Mommy opisala Jorrie Varney, mama dveh otrok.

icon-expand Porod zahteva veliko mero energije in napora. FOTO: Shutterstock

Moja prva nosečnost je bila izjemno težka. Bila sem namreč ena tistih 'srečnic', ki so imele močne slabosti in so bruhale od samega začetka pa vse do poroda. Tistega nedeljskega jutra sem bila že deveti dan čez predviden termin poroda. Odpravila sem se v bolnišnico, saj sem bila naslednje jutro naročena na indukcijo poroda, vendar se je moja hči odločila, da se bo rodila pod lastnimi pogoji. Zdaj, ko poznam njeno osebnost, mi je jasno, zakaj, je svoje pripovedovanje začela mama Jorrie in nadaljevala: Še zadnjič v tej nosečnosti sem bruhala kar na parkirišču bolnišnice in že nekaj ur zatem se je pojavila ona. Tako zelo sem bila vesela, da je končno ob meni in da se je nosečnost končala. Vem, veliko žensk obožuje obdobje nosečnosti, jaz pa enostavno nisem ena izmed njih. Vem, to je čudno in svoje otroke imam najraje na svetu, a če bi jih lahko naročila preko spleta, bi to tudi storila, se je pošalila in dodala: Kot da devet mesecev bruhanja brez prestanka ni bilo dovolj, sem si med bruhanjem še izpahnila rebro. Kako se je to sploh lahko zgodilo, se verjetno sprašujete. Ne vem, ampak se je in ni bilo prijetno. Dojenčica mi je zlomila še trtico, medtem ko sem jo rojevala, in še vedno me boli, kadar se usedem na trdo podlago – kar sedem let po porodu. Vem, da se pritožujem, vendar menim, da z vso pravico, ker so bile bolečine neznosne. Nosečnost mi enostavno ni naklonjena in s tem sem se sprijaznila. Zaradi tega sem si prav oddahnila, ko je bila moja hči končno rojena. Popolna je bila in prepričana sem bila, da se je neznosnost nosečnosti s tem končala. Pa žal ni bilo tako.

Po porodu se je pojavila tresavica

Tik zatem, ko sem rodila čudovito dete, se je zgodilo – začela sem se tresti. Pa ne mislim na drhtenje zaradi vznemirjenosti, temveč na nekontrolirano tresavico celotnega telesa in žvenketanje zob. Ničesar nisem mogla storiti, da bi stanje ublažila, saj me je to ujelo nepripravljeno in me izjemno prestrašilo. Sestra je pokrila moje telo z odejami, kar je bila izjemno lepa gesta, vendar mi niti to ni pomagalo. Celo moj glas se je tresel med govorjenjem. Soproga sem želela prepričati, da sem kljub tej situaciji dobro, da se počutim v redu. Imela sem občutek, kot da zmrzujem, in prav vsaka mišica v mojem telesu me je bolela. Sicer pa je bilo vse v najlepšem redu, rodila sem zdravo in krasno deklico. Vendar mi vseeno ni dalo miru – kaj se dogaja? Zakaj se tako tresem?

icon-expand Včasih tik po porodu pride do tresavice telesa. FOTO: Shutterstock