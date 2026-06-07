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Zakaj po porodu pride do nenadzorovanega drhtenja celega telesa?

S.B.
Po porodu 4
07. 06. 2026 04.00

Ne bodite presenečeni, če se boste po porodu začeli tresti. Večina žensk doživi po porodu močno tresenje celega telesa, predvsem pa v predelu stegen in nog. Zakaj do tega pride in na kakšen način lahko umirite telo? Preverite v spodnjih vrsticah.

Porod

Porod je intenzivna izkušnja, ki zahteva veliko energije in napora, raven adrenalina pa se v tem času znatno poviša. Poslušanje navodil ekipe, ki nam pomaga, strah, vznemirjenje, želja, da bi bilo čim prej vsega konec in bi lahko spoznali svojo življenjsko ljubezen – vse to nas napolni z neverjetno energijo. In ko se otrok enkrat rodi, naše telo pa se začne sproščati, lahko pride do drhtenja celotnega telesa ali tresavice. 

Marsikatera ženska se ob prvi takšni izkušnji prestraši, saj ji ni povsem jasno, kaj se dogaja z njenim telesom in tresočimi nogami. Vendar naj vas potolažimo – gre za popolnoma naraven proces, ki ga je izkusila in na portalu Scary Mommy opisala Jorrie Varney, mama dveh otrok.

Porod zahteva veliko mero energije in napora.
Porod zahteva veliko mero energije in napora. FOTO: Shutterstock

Moja prva nosečnost je bila izjemno težka. Bila sem namreč ena tistih 'srečnic', ki so imele močne slabosti in so bruhale od samega začetka pa vse do poroda. Tistega nedeljskega jutra sem bila že deveti dan čez predviden termin poroda. Odpravila sem se v bolnišnico, saj sem bila naslednje jutro naročena na indukcijo poroda, vendar se je moja hči odločila, da se bo rodila pod lastnimi pogoji. Zdaj, ko poznam njeno osebnost, mi je jasno, zakaj, je svoje pripovedovanje začela mama Jorrie in nadaljevala: Še zadnjič v tej nosečnosti sem bruhala kar na parkirišču bolnišnice in že nekaj ur zatem se je pojavila ona. Tako zelo sem bila vesela, da je končno ob meni in da se je nosečnost končala. Vem, veliko žensk obožuje obdobje nosečnosti, jaz pa enostavno nisem ena izmed njih. Vem, to je čudno in svoje otroke imam najraje na svetu, a če bi jih lahko naročila preko spleta, bi to tudi storila, se je pošalila in dodala: Kot da devet mesecev bruhanja brez prestanka ni bilo dovolj, sem si med bruhanjem še izpahnila rebro. Kako se je to sploh lahko zgodilo, se verjetno sprašujete. Ne vem, ampak se je in ni bilo prijetno. Dojenčica mi je zlomila še trtico, medtem ko sem jo rojevala, in še vedno me boli, kadar se usedem na trdo podlago kar sedem let po porodu. Vem, da se pritožujem, vendar menim, da z vso pravico, ker so bile bolečine neznosne. Nosečnost mi enostavno ni naklonjena in s tem sem se sprijaznila. Zaradi tega sem si prav oddahnila, ko je bila moja hči končno rojena. Popolna je bila in prepričana sem bila, da se je neznosnost nosečnosti s tem končala. Pa žal ni bilo tako.

Po porodu se je pojavila tresavica

Tik zatem, ko sem rodila čudovito dete, se je zgodilo – začela sem se tresti. Pa ne mislim na drhtenje zaradi vznemirjenosti, temveč na nekontrolirano tresavico celotnega telesa in žvenketanje zob. Ničesar nisem mogla storiti, da bi stanje ublažila, saj me je to ujelo nepripravljeno in me izjemno prestrašilo. Sestra je pokrila moje telo z odejami, kar je bila izjemno lepa gesta, vendar mi niti to ni pomagalo. Celo moj glas se je tresel med govorjenjem. Soproga sem želela prepričati, da sem kljub tej situaciji dobro, da se počutim v redu. Imela sem občutek, kot da zmrzujem, in prav vsaka mišica v mojem telesu me je bolela. Sicer pa je bilo vse v najlepšem redu, rodila sem zdravo in krasno deklico. Vendar mi vseeno ni dalo miru – kaj se dogaja? Zakaj se tako tresem?

Včasih tik po porodu pride do tresavice telesa.
Včasih tik po porodu pride do tresavice telesa. FOTO: Shutterstock

 Za obrazložitev, zakaj pride do tresavice in kako si lahko ob tem pomagamo, smo prosili Bibino svetovalko Klavdijo Slapar, dipl. babico in študentko ZDT, ki je pojasnila: "Po porodu se pogosto pojavi tresavica kot posledica nenadne hormonske spremembe, na katero vpliva tako rojstvo posteljice kot padec adrenalnih hormonov (predvsem adrenalina), pa tudi zaradi odziva telesa na napor, ki smo ga vložile v porod, ter kot posledica nenadne spremembe tudi v hemodinamskem stanju v telesu. To je normalen pojav, ki se najpogosteje pojavi najkasneje dve uri po porodu. Dobro je, da takrat poskrbite, da vam je toplo. Naj vas pokrijejo s toplo odejo, popijete lahko kakšen kozarček vode. Predvsem pa vam bo v pomoč zavedanje, da je to normalen pojav, ki mine v nekaj sekundah, minutah." Dodala je: "Če takrat začutite, da se v vas ob tem pojavi strah, ker mogoče niste pričakovale, da bo tresenje tako intenzivno, si lahko pomagate tudi s tem, da se osredotočite na dihanje. Lahko si predstavljate, da z vsakim vdihom v telo popeljete sproščenost, zaupanje, in z vsakim izdihom gresta iz vas strah ter ta občutek, da nimate nadzora nad svojim telesom. In zapomnite si – ravno z dihanjem lahko dobite nazaj tudi svoje telo in se pomirite. To je tudi nekaj, kar vam je lahko v pomoč pri predihavanju popadkov." Hkrati pa je še opozorila: "Če pa se tresavica pojavi kasneje in jo spremlja tudi povišana telesna temperatura, potem je to verjetno znak vnetja in je obisk zdravnika vsekakor obvezen."

 

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Komentarji (4)

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ochi 11. 01. 2021 19.57
+2
blagor tistim, ki imajo kratek in neboleč porod. čez 20 let bo pa blagor tistim, ki imajo porod.
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3 1
majazmaja2 11. 01. 2021 09.45
+0
Bila sem namreč ena tistih srečnic, ki so imele močne slabosti in so bruhale od samega začetka pa vse do poroda. -> Če je zanjo to sreča, je totalna mazohistka in rabi pomoč. Vse, ki jih poznam in so med nosečnostjo bruhale, so rekle, da je to najtežja preizkušnja nosečnosti.
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2 2
Bibosan 11. 01. 2021 19.02
+5
Si že slišala za sarkazem?
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5 0
Ramzess 21. 10. 2023 10.44
Res ima čudne izjave, pa otrok preko spleta, takšna oseba je kaj lahko zagovornik otrok po naročilu oz. iz umetnih maternic.
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