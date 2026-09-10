Telesne in duševne spremembe, ki lahko sledijo po porodu

Prvi dan po porodu bodite previdni. Čeprav je bila morda za vami prijetna izkušnja in hiter porod, to ne pomeni, da ste vsemogočni in tudi vaše telo bo potrebovalo določen čas za okrevanje, zato bodite nežni do sebe in previdno ter počasi vstanite na noge. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se vam bo zavrtelo in boste izgubili zavest, kar se pri porodnicah ravno zaradi občutka dobrega počutja in fizičnega stanja, po porodu rado zgodi. Počasi, torej. Še dovolj bo časa za hitre in nagle gibe, prvih nekaj dni po porodu pa namenite predvsem počitku in ležanju.

Ženska rodila in prve telesne spremembe

Vaša maternica bo prve dni še vedno velika in težka, vezi bodo raztegnjene in zato se lahko maternica nagne, če ni dobro podprta. Zato bodite izjemno pazljivi in se počasi odpravite do stranišča ali pod tuš ter nikakor ne dvigujte težkih predmetov, čeprav se počutite dobro in pri močeh. Že takoj po porodu pa (brez naglih in sunkovitih gibov) začnite z rehabilitacijo presredka. Presredek je mišični predel, na katerem ležijo spolni organi in mokrila. Tudi če ste rodili povsem brez zapletov, je ta močno raztegnjen, zato že od prvega dne začnite z izvajanjem krčenja mišic okoli zadnjika in spolovila ali drugače rečeno, s Keglovimi vajami, s katerimi boste počasi vračali funkcijo tega predela telesa in krepili mišice, s katerimi boste pozneje lahko preprečili nepotrebno uhajanje urina. Vaš trebuh bo prve dni videti mehak, nagrbančen in razširjen. Naj vas to nikar ne prestraši. Dajte si čas in verjemite, da se bo tudi ta predel vašega telesa s časoma stabiliziral. Občutek na začetku bo prav gotovo neprijeten, vendar lahko s pravilno in raznoliko prehrano ter primernim zadostnim gibanjem postopoma vrnete postavo, ki ste jo imeli pred porodom. Pri tem pa bodite potrpežljivi, saj je za to potreben določen čas. Ko boste enkrat popolnoma nehali krvaveti in bo zunanje spolovilo zaceljeno, si lahko pomagate tudi s plavanjem, ki vas bo na eni strani sproščalo, na drugi pa krepilo vaše telo.

icon-expand Vaš trebuh po porodu potrebuje čas, da se povrne v prvotno obliko. FOTO: Shutterstock

Poporodna otožnost Čeprav družba od nas pričakuje, da smo po porodu v tako imenovanem blaženem stanju, da smo presrečni, nasmejani in polni ljubezni, pa temu seveda ni vedno tako. Ženske so po porodu še vedno preplavljene s hormoni, ki še vedno močno nihajo in zgodi se lahko tudi, da začnete kljub nepopisni sreči zaradi rojstva zdravega otroka, na drugi strani postajati vse bolj anksiozni. Začnejo se pojavljati prve skrbi, prvi neutolažljivi jok, občutek zbeganosti, ne veste, kaj se dogaja, dojenček vam ne more povedati, kaj je narobe, vaša ugibanja so morda napačna, nič ne pomaga ... in vam začne padati morala, počutite se osamljeno, nesposobno, utrujeno, navsezadnje nesrečno. Če to stanje traja dalj časa, se zgodi, da ženska zapade v poporodno otožnost, ki lahko vodi tudi v poporodno depresijo, ki pa je resna oblika duševne motnje in je nujno potrebna zdravljenja. Posledice, ko ženska v takšnem stanju škoduje otroku ali sebi, so namreč lahko usodne in prehude, zato se je o tovrstnih občutkih dobro pogovoriti z bližnjo osebo, zdravnikom ali terapevtom.

icon-expand Včasih po porodu sledijo tudi čudni, žalostni občutki, o čemer se je treba pogovoriti. FOTO: Shutterstock

Izpadanje las in ponovna menstruacija

Veliko žensk pove, da so imele med nosečnostjo najlepše lase. Nosečniški hormoni namreč preprečujejo njihovo naravno izpadanje in ti v obdobju nosečnosti postanejo bujni in sijoči. Dva do šest mesecev po porodu pa začnejo lasje znova izpadati in takrat bodo izpadli tudi tisti, ki bi morali med nosečnostjo, zato boste imeli občutek, da gre za prekomerno izpadanje las, pravzaprav pa je to stanje popolnoma normalno. V nekaj mesecih se bo stanje popolnoma normaliziralo. Po porodu sledijo najprej močnejše krvavitve ali čišča, prek katere se telo primerno očisti. Ta lahko traja od enega do šestih tednov po porodu. Nato se lahko pojavijo tudi že normalne krvavitve ali menstrualni ciklus, kar pa se tudi razlikuje od ženske do ženske. Tudi dojenje je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na pojav ponovne menstruacije. Če dojite, se ta namreč pojavi nekje 4 mesece po porodu, lahko pa celo tudi kasneje. Če ne dojite, se zgodi veliko prej. Pri tem pa bodite pozorni in ne verjemite 'vaškim čenčam,' ki trdijo, da ženska, dokler doji, ne more zanositi. To seveda nikakor ne drži in ravno tako lahko znova zanosite četudi še vedno dojite prvega otroka.