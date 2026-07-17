Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?

Poporodni tiroiditis je ena izmed možnih zdravstvenih težav, ki se lahko pojavi v prvem letu po porodu. Gre za vnetje ščitnice, ki je povezano z delovanjem imunskega sistema po nosečnosti. Pogosto ostane neprepoznan, saj se njegovi simptomi prekrivajo z običajnimi izzivi materinstva: utrujenostjo, nespečnostjo, spremembami razpoloženja in spremembami telesne teže. Po podatkih ameriškega združenja za ščitnico prizadene približno 5–10 % žensk po porodu, pogostost pa je odvisna tudi od prisotnosti dejavnikov tveganja, kot so avtoimunske bolezni ščitnice.

Kaj je poporodni tiroiditis?

Ščitnica je majhna žleza na sprednjem delu vratu, ki proizvaja hormona tiroksin (T4) in trijodtironin (T3). Ta hormona vplivata na: - presnovo in porabo energije, - telesno temperaturo, - srčni utrip, - delovanje možganov, - razpoloženje, - menstrualni cikel.

icon-expand Po podatkih ameriškega združenja za ščitnico poporodni tiroiditis prizadene približno 5–10 % žensk po porodu FOTO: Adobe Stock

Med nosečnostjo se imunski sistem prilagodi tako, da omogoči razvoj ploda. Po porodu se mora ponovno preklopiti v običajno stanje. Pri nekaterih ženskah lahko ta ponovni zagon imunskega sistema sproži napad na ščitnično tkivo. Poporodni tiroiditis je zato avtoimunsko vnetje ščitnice, podobno kot pri Hashimotovem tiroiditisu, vendar se pojavi v povezavi z nosečnostjo.

Kdaj se pojavi?

Poporodni tiroiditis se običajno razvije v prvem letu po porodu in pogosto poteka v dveh fazah. 1. Faza prekomernega delovanja ščitnice (hipertirotična faza) Najpogosteje se pojavi približno 1 do 6 mesecev po porodu. Takrat vnetje povzroči, da ščitnica v kri sprosti preveč že ustvarjenih hormonov. Možni simptomi: - razbijanje ali pospešen srčni utrip, - notranji nemir, - tesnoba, - razdražljivost, - občutek vročine, - povečano potenje, - tresenje rok, - hujšanje kljub običajnemu apetitu, - težave s spanjem, - utrujenost.

icon-expand Pri nekaterih ženskah po začetni fazi sledi obdobje, ko ščitnica proizvaja premalo hormonov. FOTO: AdobeStock

Ker so ti znaki podobni običajnemu stresu po porodu, jih ženske pogosto pripišejo pomanjkanju spanja ali hormonskim spremembam. 2. Faza zmanjšanega delovanja ščitnice (hipotirotična faza) Pri nekaterih ženskah po začetni fazi sledi obdobje, ko ščitnica proizvaja premalo hormonov. To se pogosto pojavi približno 4 do 8 mesecev po porodu. Simptomi lahko vključujejo: - izrazito utrujenost, - zaspanost, - občutek mraza, - pridobivanje telesne mase, - suho kožo, - zaprtje, - izpadanje las, - slabšo koncentracijo, - potrtost, - upočasnjenost. Prav ta faza se pogosto zamenja za normalno izčrpanost novopečene mame.

Kdo ima večje tveganje?

Poporodni tiroiditis se lahko pojavi pri katerikoli ženski, vendar je verjetnost večja pri tistih, ki imajo: - pozitivna protitelesa proti ščitnici (zlasti TPO-protitelesa), - predhodno bolezen ščitnice, - sladkorno bolezen tipa 1, - druge avtoimunske bolezni, - pretekli poporodni tiroiditis. Ženske, ki so že imele poporodni tiroiditis, imajo večje tveganje, da se ponovi tudi po naslednji nosečnosti.

Kako poteka diagnostika?

Diagnozo zdravnik postavi na podlagi: 1. Krvnih preiskav Najpogosteje se preveri: - TSH (hormon, ki uravnava delovanje ščitnice), - prosti T4 (FT4), - po potrebi tudi prosti T3 (FT3), - protitelesa proti ščitnici, predvsem anti-TPO. Rezultati pokažejo, ali ščitnica deluje preveč ali premalo. 2. Kliničnega pregleda Zdravnik upošteva: - čas od poroda, - simptome, - morebitno preteklo bolezen ščitnice, - družinsko anamnezo. Poporodni tiroiditis je treba razlikovati od drugih bolezni, na primer Gravesove bolezni, ki prav tako povzroča prekomerno delovanje ščitnice.

icon-expand Težave s ščitnico povzročajo občutek izčrpanosti, utrujenosti. FOTO: Adobe Stock

Kako se zdravi?

Zdravljenje je odvisno od faze bolezni in izraženosti simptomov.

Če ščitnica deluje preveč

Ker gre običajno za sproščanje že ustvarjenih hormonov iz poškodovanega tkiva in ne za njihovo povečano proizvodnjo, zdravila, ki zavirajo nastajanje ščitničnih hormonov, pogosto niso učinkovita. Pri neprijetnih simptomih (na primer hitrem srčnem utripu ali tresenju) lahko zdravnik predpiše beta blokatorje.

Če ščitnica deluje premalo

Če je hipotirotična faza izrazita, se lahko predpiše levotiroksin, sintetična oblika ščitničnega hormona. Pri nekaterih ženskah se delovanje ščitnice sčasoma normalizira in zdravljenje ni več potrebno, pri drugih pa lahko ostane trajno zmanjšano delovanje ščitnice.

Ali lahko ženska doji?

V večini primerov poporodni tiroiditis ne preprečuje dojenja. Če je zdravljenje potrebno, zdravnik izbere terapijo, ki je primerna tudi za doječe matere. Pomembno je, da ženska zdravniku pove, da doji.

Kdaj je dobro obiskati zdravnika?

Posvet je smiseln, če se po porodu pojavljajo: - nenavadna in dolgotrajna utrujenost, - močno nihanje razpoloženja, - tesnoba ali občutek notranjega nemira, - izrazito razbijanje srca, - nepričakovane spremembe telesne teže, - občutek, da se telo dolgo po porodu ne pobira. Posebno pozornost naj namenijo ženske, ki imajo osebno ali družinsko zgodovino bolezni ščitnice.

Ščitnica po porodu: poslušajte svoje telo

Poporodno obdobje je čas velikih sprememb in marsikaj lahko pripišemo neprespanosti, stresu in prilagajanju na novo vlogo. Vendar dolgotrajna ali izrazita utrujenost ni vedno nekaj, kar mora ženska samo sprejeti. Poporodni tiroiditis je pogosto začasen in dobro obvladljiv, vendar je pomembno, da ga prepoznamo. Preprost krvni test lahko pokaže, ali je vzrok težav morda v delovanju ščitnice in pravočasna diagnoza lahko pomembno izboljša počutje mlade mamice.