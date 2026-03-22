Poporodni steznik – pomaga ali škoduje?

B.R.
Po porodu 0
22. 03. 2026 04.00

Po porodu se telo ženske sooča s številnimi spremembami – raztegnjene mišice in vezivno tkivo v predelu trebuha, oslabljeno jedro in trup, pogosto bolečine v hrbtu ali stanje, znano kot diastaza (razmik srednjih trebušnih mišic). Zato se mnoge ženske sprašujejo: Ali naj uporabim poporodni steznik?

Je nošenje steznika po porodu res priporočljivo?

Kaj kažejo raziskave

Raziskave kažejo, da nošenje trebušne vezi po carskem rezu zmanjša bolečino v prvih 48 urah ter izboljša uspešnost dojenja. Po vaginalnem porodu je uporaba trebušnega pasu zelo pogosta, vendar učinki na okrevanje medeničnega dna še niso povsem raziskani. 

Tradicionalna metoda "bengkung" (zavijanje trebuha) pri poporodnih ženskah je v študijah pokazala zmanjšanje razmika trebušnih mišic in izboljšanje počutja. Hkrati strokovnjaki opozarjajo, da poporodni steznik ni čudežni pripomoček za preoblikovanje telesa ali celjenje diastaze, temveč lahko nudi podporo in olajšanje bolečin, kar potrjujejo raziskave, objavljene na PubMedu, spletni zbirki medicinskih in znanstvenih člankov.

Po porodu se telo ženske sooča s številnimi spremembami.
Po porodu se telo ženske sooča s številnimi spremembami. FOTO: Adobe Stock

Praktične smernice

Kdaj lahko razmislite o stezniku?

Če po porodu občutite šibkost trebušnega jedra ali trupa, bolečine v hrbtu, nezadostno oporo pri dvigovanju otroka ali imate diagnosticirano diastazo.

Steznik naj služi kot pomočnik, ne kot nadomestilo za mišično delo.

Kako ga pravilno uporabljati?

- Nosite ga med aktivnostmi, ko občutite pritisk ali šibkost, na primer pri dvigovanju otroka ali opravljanju vsakodnevnih opravkov.

- Steznika ne nosite ves čas dneva, saj lahko dolgotrajna uporaba oslabi mišice jedra.

- Zagotovite, da je steznik pravilno nameščen, ne pretesno zapet, brez neprijetnega pritiska, saj lahko premočan pritisk škodi mišicam medeničnega dna.

Steznik naj služi kot pomočnik, ne kot nadomestilo za mišično delo.
Steznik naj služi kot pomočnik, ne kot nadomestilo za mišično delo. FOTO: Dreamstime

- Hkrati začnite z vajami za krepitev trupa, medeničnega dna in pravilne drže – steznik je podpora, ne nadomestilo.

- Pri carskem rezu pazite, da rob steznika ne pritiska na kirurško rano.

- Če občutite močno nelagodje, težave pri hoji, uhajanje urina ali druge simptome medeničnega dna, poiščite strokovni nasvet (ginekolog, fizioterapevt, babica).

Česa NE pričakovati

Steznik sam ne pospeši izgube kilogramov niti ne odpravi diastaze.

Pretesno zapenjanje ali nošenje čez cel dan lahko negativno vpliva na okrevanje jedra in medeničnega dna.

Poporodni steznik je lahko koristen pripomoček, ko se telo po porodu prilagaja novim razmeram in išče stabilnost. Vendar ga je treba uporabljati premišljeno in kot dodatek k vadbi ter regeneraciji – ne kot nadomestilo za aktivno krepitev mišičnega jedra in trupa. Pomembno je poslušati svoje telo, upoštevati strokovne nasvete in se ne podrejati nerealnim pričakovanjem.

Kaj se zares dogaja z nožnico po porodu?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

