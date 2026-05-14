Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam

S.B.
Po porodu 0
14. 05. 2026 04.00

Po porodu se mnoge ženske soočajo z velikim pritiskom, da bi morale čim prej povrniti telo, kakršno je bilo pred nosečnostjo. A strokovnjaki opozarjajo, da gre za enega najbolj trdovratnih in škodljivih mitov o poporodnem obdobju.

Žensko telo po porodu - naslovna

Zdravniki poudarjajo, da je poporodno obdobje kompleksen proces hormonskih, telesnih in čustvenih sprememb, ki se pri vsaki ženski odvija drugače, zato enotnih pravil preprosto ni.

"Vrnitev v staro telo" je mit

Eden najpogostejših družbenih mitov je ideja, da bi se moralo telo po porodu "vrniti na staro stanje". Strokovne organizacije, kot je National Eating Disorders Association, opozarjajo, da je to nerealna in pogosto škodljiva predstava, saj telo po nosečnosti nikoli ni povsem enako kot prej.

Nosečnost namreč spremeni strukturo mišic, vezivnega tkiva, hormonsko ravnovesje in celo način, kako telo skladišči maščobo. Te spremembe niso znak "neuspeha", temveč normalen biološki odziv na nosečnost in porod.

Nosečnost spremeni strukturo mišic, vezivnega tkiva, hormonsko ravnovesje in celo način, kako telo skladišči maščobo.FOTO: Adobe Stock

Dojenje ne zagotavlja izgube teže

Dolgo časa je veljalo prepričanje, da dojenje samodejno vodi v hitro izgubo kilogramov. V resnici strokovnjaki poudarjajo, da je učinek zelo različen od osebe do osebe.

Pri nekaterih dojenje res pospeši porabo kalorij, pri drugih pa hormoni, predvsem prolaktin, celo spodbujajo zadrževanje maščobe. Zato ni univerzalnega pravila, kako hitro naj bi se telo spremenilo po porodu.

Ključno sporočilo strokovnjakov je, da dojenje nikoli ne bi smelo biti obravnavano kot orodje za hujšanje, temveč kot prehrana in navezovanje vezi z otrokom.

Gibanje ni prepovedano, a mora biti prilagojeno

Še en pogost mit je, da morajo ženske po porodu strogo počivati šest tednov in ne smejo izvajati nobene telesne aktivnosti.

Fizioterapevti za žensko zdravje poudarjajo, da je blago gibanje, kot sta hoja ali nežne raztezne vaje, pogosto varno že prej, če ni zapletov. Pomembno pa je, da se intenzivnejša vadba uvaja postopno in individualno, glede na okrevanje telesa, predvsem medeničnega dna.

Telo se ne "pokvari", ampak zdravi

Strokovnjaki opozarjajo tudi na nevaren jezik, ki ga pogosto uporabljamo pri opisovanju poporodnega telesa. Besede, kot so "pokvarjeno", "uničeno" ali "nepopravljivo", ne odražajo medicinske realnosti. Telo po porodu gre skozi fazo okrevanja, ki lahko traja mesece ali celo leta. Pri tem so ključni hormonska stabilizacija, regeneracija mišic in tkiv ter prilagoditev na novo življenjsko obdobje. Normalno je, da se telo spreminja postopno in ne linearno.

FOTO: Instagram

Zakaj so miti nevarni?

Strokovnjaki opozarjajo, da napačna pričakovanja pogosto vodijo v občutke krivde, slabšo samopodobo, pretirano vadbo ali restriktivne diete in ignoriranje zdravstvenih težav. Posebej pomembno je, da ženske ne spregledajo znakov težav z medeničnim dnom, diastazo ali poporodno depresijo, saj so to stanja, ki zahtevajo strokovno pomoč.

Poporodno telo ni projekt, ki ga je treba "popraviti", ampak rezultat ene najintenzivnejših telesnih sprememb v življenju. Strokovnjaki so si enotni: ni enega pravilnega načina, kako naj bi telo bilo videti po porodu. Najbolj pomembno je, da se sprejmete, ste nežne do sebe in prisluhnete svojemu telesu.

