Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?

Pri mnogih ženskah se spolna želja po porodu za nekaj časa zmanjša. Nekatere potrebujejo več mesecev, da se začnejo ponovno počutiti udobno v svojem telesu in da se želja po intimnosti postopoma vrne.

Zakaj se libido po porodu pogosto zmanjša?

Spolna želja ni odvisna samo od hormonov. Nanj vplivajo telesno počutje, odnos s partnerjem, stres, samozavest in občutek varnosti. Po porodu se spremeni skoraj vse od naštetega. 1. Hormonske spremembe po porodu Med nosečnostjo so ravni estrogena in progesterona zelo visoke. Po porodu, ko se posteljica izloči, ti hormoni hitro upadejo. Ta sprememba lahko vpliva na razpoloženje, energijo, občutek povezanosti s telesom ter spolno željo. Pri doječih ženskah ima pomembno vlogo tudi prolaktin, hormon, ki spodbuja nastajanje mleka. Višje ravni prolaktina lahko zavirajo ovulacijo in so povezane z nižjimi ravnmi estrogena. Zaradi nižjega estrogena se lahko pojavijo suhost nožnice, manjša želja po spolnosti, občutljivost ali neprijetnost pri spolnem odnosu. Ameriški kolegij porodničarjev in ginekologov opozarja, da so spremembe spolnosti po porodu pogoste in da so povezane tako s telesnim okrevanjem kot s hormonskimi spremembami.

icon-expand Pri mnogih ženskah se spolna želja po porodu za nekaj časa zmanjša. FOTO: Adobe Stock

2. Telo po porodu potrebuje čas za okrevanje Porod je velik telesni dogodek. Ne glede na to, ali je ženska rodila vaginalno ali s carskim rezom, telo potrebuje čas za celjenje. Pogosti razlogi za manjšo željo po spolnosti so bolečina po porodu, šivi ali poškodbe presredka, brazgotina po carskem rezu, občutek nelagodja v telesu in strah pred bolečino. Raziskave kažejo, da so težave s spolno funkcijo po porodu pogoste, zlasti v prvih mesecih. Med najpogostejšimi so zmanjšana želja, suhost nožnice in bolečina pri spolnem odnosu. Pri večini žensk se stanje postopoma izboljša, vendar lahko pri nekaterih težave trajajo dlje. 3. Pomanjkanje spanja močno vpliva na spolno željo Novorojenček spremeni ritem življenja. Mnoge matere spijo v prekinjenih intervalih, so ves čas odgovorne za otrokove potrebe, nimajo časa zase in se težko sprostijo. Ko je telo izčrpano, daje prednost osnovnim potrebam; počitku, regeneraciji in skrbi za otroka. Spolna želja pogosto ni na vrhu seznama. Pomanjkanje spanja vpliva tudi na stresne hormone, predvsem kortizol, ki lahko dodatno zmanjša občutek sproščenosti in bližine.

icon-expand Novorojenček spremeni ritem življenja. FOTO: Shutterstock

4. Materinstvo spremeni odnos do lastnega telesa Po porodu se marsikatera ženska težje prepozna v svojem telesu. Spremembe, kot so drugačna postava, brazgotine, spremembe dojk, izčrpanost in občutek, da telo ni več njeno, lahko vplivajo na samozavest in željo po intimnosti. Spolnost zahteva občutek varnosti in povezanosti s seboj. Če se ženska še prilagaja novi podobi sebe, je povsem razumljivo, da potrebuje čas. 5. Dojenje in spolnost Dojenje lahko vpliva na spolnost na več načinov. Povišan prolaktin lahko zmanjša spolno željo, vpliva na vlaženje nožnice ter povzroči, da je spolni odnos manj prijeten. Nekatere ženske med dojenjem občutijo tudi čustveno zmedenost, otrok in partner sta povezana z različnimi oblikami telesne bližine, zato se lahko potreba po dotiku začasno spremeni. To ne pomeni, da je odnos s partnerjem slab. Gre za normalen proces prilagajanja.

Kdaj se libido po porodu običajno vrne?

Enotnega časovnega okvira ni. Pri nekaterih ženskah se spolna želja začne vračati po nekaj mesecih, pri drugih šele po koncu dojenja ali ko otrok začne bolje spati. Na to vplivajo način poroda, bolečine, hormoni, kakovost spanja, stres, partnerski odnos in duševno počutje. Pomembno je, da se ženska ne primerja z drugimi. Poporodno obdobje ni tekmovanje in vsako telo ima svoj ritem okrevanja.

icon-expand Partnerju lahko pomaga razumeti, da manjša želja po spolnosti ni zavrnitev njega, ampak posledica velikih sprememb. FOTO: Adobe Stock

Kako si lahko pomagate?

1. Pogovor s partnerjem Odprt pogovor je eden najpomembnejših korakov. Partnerju lahko pomaga razumeti, da manjša želja po spolnosti ni zavrnitev njega, ampak posledica velikih sprememb. Pomembno je govoriti o občutkih, strahovih, bolečinah in potrebah po bližini. 2. Vrnitev k intimnosti naj bo počasna Intimnost ni samo spolni odnos. Za mnoge pare je po porodu pomembno, da ponovno vzpostavijo objeme, dotike, poljube, skupen čas in občutek povezanosti. Pritisk, da se mora spolnost hitro vrniti na staro raven, lahko povzroči še več napetosti. 3. Uporaba lubrikanta je lahko zelo koristna Zaradi nižje ravni estrogena, zlasti med dojenjem, je suhost nožnice pogosta. Lubrikanti na vodni ali silikonski osnovi lahko zmanjšajo neprijetnost in pomagajo, da je spolnost bolj udobna. Če so težave izrazite, se je dobro posvetovati z ginekologom. 4. Poskrbite zase Čeprav je ob dojenčku težko najti čas zase, so majhne stvari pomembne: dovolj hrane, gibanje, počitek, čas brez otroka in aktivnosti, ob katerih se počutite kot vi. Ženska, ki se ponovno poveže sama s sabo, pogosto lažje ponovno vzpostavi tudi partnersko intimnost.

Kdaj poiskati pomoč?

Pogovor z zdravnikom ali terapevtom je priporočljiv, če spolni odnos ostaja boleč, če je prisoten močan strah pred intimnostjo, ni nobene želje po bližini, kar povzroča stisko, se pojavljajo znaki poporodne depresije ali tesnobe ali pa težave močno vplivajo na partnerski odnos. Poporodne težave z razpoloženjem lahko pomembno vplivajo tudi na spolnost. Zato je pomembno, da se jih ne spregleda.

icon-expand Odprt pogovor je eden najpomembnejših korakov. FOTO: Adobe Stock

Sprememba libida je normalen del poporodnega obdobja

Zmanjšana spolna želja po porodu je ena najpogostejših, a najmanj pogovarjanih sprememb. Ne pomeni, da je ženska izgubila svojo ženstvenost, da je odnos s partnerjem slab ali da se stvari ne bodo izboljšale. Telo po porodu potrebuje čas, da se pozdravi. Hormoni se počasi uravnavajo, nova družinska dinamika se vzpostavlja, ženska pa se ponovno uči živeti v spremenjenem telesu. Spolnost po porodu se ne začne znova tam, kjer se je končala pred nosečnostjo, pogosto se začne graditi na nov način, z več potrpežljivosti, razumevanja in nežnosti.