Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje

Na posnetku je brez olepševanja pokazala, koliko las ji po porodu ostane v rokah oziroma na krtači. Prizor je marsikateri mami dobro poznan: nekaj mesecev po rojstvu otroka se zdi, kot da lasje nenadoma izpadajo v šopih. Čeprav je lahko pogled na količino izpadlih las precej zaskrbljujoč, gre v številnih primerih za povsem običajen poporodni pojav.

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Zakaj po porodu lasje tako močno izpadajo?

Med nosečnostjo zaradi hormonskih sprememb, predvsem višje ravni estrogena, več las ostane v fazi rasti. Zato imajo številne nosečnice med nosečnostjo občutek, da so njihovi lasje gostejši, močnejši in bolj sijoči. Po porodu raven estrogena pade. Del las, ki je med nosečnostjo ostal dlje časa v fazi rasti, se zato skoraj istočasno premakne v fazo mirovanja in nato izpadanja. Posledica je nenadno in precej izrazito izpadanje las. Izpadanje se običajno ne začne takoj po porodu. Najpogosteje ga ženske opazijo približno dva do štiri mesece po rojstvu otroka, vrh pa lahko doseže okoli četrtega meseca. Zato lahko ženska, ki je nekaj tednov po porodu še zadovoljno občudovala svoje lase, nekaj mesecev pozneje doživi precejšen šok.

Dobra novica: lasje praviloma znova zrastejo

Čeprav je lahko izpadanje zelo intenzivno, poporodni telogeni efluvij običajno ni trajen. Strokovnjaki navajajo, da se pri večini žensk normalna gostota las postopoma povrne v šestih do devetih mesecih. Na kliniki v Clevelandu pa navajajo, da naj bi lasje pri večini žensk ponovno pridobili običajno gostoto do otrokovega prvega rojstnega dne. Včasih je potrebno predvsem nekaj potrpežljivosti. To pa ne pomeni, da ne moremo narediti ničesar.

Kaj lahko naredimo, če nam po porodu izpadajo lasje?

1. Jejte dovolj beljakovin Po porodu telo potrebuje kakovostno prehrano, lasje pa za svojo rast potrebujejo tudi zadosten vnos beljakovin. Na jedilniku naj bodo zato redno živila, kot so jajca, ribe, meso, mlečni izdelki, stročnice, tofu, oreščki in semena. Pri zelo omejevalnih dietah lahko težavo še poslabšamo. Pomanjkanje hranil in hitro hujšanje sta namreč med dejavniki, ki lahko sprožijo oziroma podaljšajo izpadanje las. 2. Ne jemljite železa ali drugih prehranskih dopolnil na svojo roko Pomanjkanje železa je lahko eden od razlogov za izpadanje las, vendar to še ne pomeni, da bi morala vsaka ženska po porodu preventivno jemati železove pripravke. Če je izpadanje zelo izrazito, je bolje, da zdravnik presodi, ali so potrebne krvne preiskave in katera dopolnila so sploh smiselna. 3. Z lasmi ravnajte nežno V obdobju izrazitega izpadanja se izogibajmo dodatnemu mehanskemu in toplotnemu obremenjevanju las. Pomaga lahko: - nežno česanje, - manj vročega sušenja in likanja, - izogibanje zelo tesnim čopom in pričeskam, - nežni izdelki za nego, - previdnost pri barvanju in drugih kemičnih postopkih. Dermatologi opozarjajo, da lahko pričeske, ki lase močno vlečejo in poškodovanje las dodatno prispevata k njihovemu redčenju oziroma lomljenju. 4. Izberite pričesko, ki daje občutek večje gostote Krajša pričeska ali pravilno postriženi lasje lahko ustvarijo videz bolj gostih las. Pomagajo lahko tudi lahkotnejši izdelki za volumen. Pomembno pa je vedeti, da šampon proti izpadanju las ne more preprečiti hormonskega procesa, ki je glavni razlog za poporodno izpadanje. 5. Poskrbite tudi za počitek, kolikor je to sploh mogoče Poporodno obdobje je za telo velik fizični in psihični napor. Stres je eden od možnih sprožilcev izpadanja las, zato lahko dolgotrajen stres dodatno vpliva na neželeno stanje. Seveda je nasvet "počivajte" novopečeni mami pogosto lažje izreči kot uresničiti. Toda dovolj hrane, tekočine in čim več počitka, kadar je to mogoče, so pomembni za celotno okrevanje telesa.

icon-expand Stres je eden od možnih sprožilcev izpadanja las, zato lahko dolgotrajen stres dodatno vpliva na neželeno stanje. FOTO: Dreamstime

Kdaj izpadanje las ni več nekaj, kar bi bilo dobro samo opazovati?

Čeprav je poporodno izpadanje zelo pogosto, je dobro poiskati zdravniški nasvet, če: - izpadanje traja več kot približno šest mesecev brez izboljšanja, - se gostota las ne začne postopoma vračati, - se pojavijo jasno omejeni plešasti predeli, - je lasišče rdeče, boleče, srbeče ali se močno lušči, - se poleg izpadanja pojavijo tudi drugi nenavadni simptomi, - je izpadanje izjemno močno ali se hitro slabša. Na kliniki v Clevelandu posebej opozarjajo, da je pri dolgotrajnem izpadanju treba pomisliti tudi na druge vzroke, med njimi pomanjkanje železa in bolezni ščitnice. Če lasje tudi po približno enem letu ne pridobijo svoje običajne gostote, Ameriška akademija za dermatologijo priporoča posvet z dermatologom, saj je lahko vzrok tudi drugje.

Tudi to je del poporodnega obdobja

Močno izpadanje las je lahko za žensko precej bolj čustveno, kot se zdi na prvi pogled. Po mesecih nosečnosti, ko so bili lasje zaradi hormonskih sprememb pogosto videti gostejši in lepši, je nenadno izpadanje lahko zelo neprijetno. Toda pri večini žensk gre za začasen proces. Lasje ne izpadajo zato, ker bi bilo z njimi "nekaj narobe", temveč zato, ker se po nosečnosti njihova naravna rastna faza vrača v običajen cikel. Tudi zato je sporočilo, ki ga je s svojim iskrenim prikazom poslala Lana Jurčević, za marsikatero novopečeno mamo pomembno: poporodno telo ni vedno videti popolno in tudi to je normalno.