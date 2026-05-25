Kdaj po porodu začeti s telovadbo?

S.B.
Po porodu 0
25. 05. 2026 04.00

Pomembno je, da po porodu telovadite toliko, kolikor zmorete, da si z vajami ne povzročate bolečin, da vadbo stopnjujete počasi in nežno ter od svojega telesa ne zahtevate preveč.

Telovadba sprošča in hkrati krepi naše telo ter pozitivno vpliva na naše počutje, zato je tudi po porodu izjemno priporočljiva. S telovadbo lahko začnete že prvi dan po porodu, tudi tiste ženske, ki ste imele šivan presredek in sicer s keglovimi vajami, ki jih porodnicam priporočajo že v porodnišnici. Prvih štiri do šest tednov po porodu sicer počakajte z ostalimi vajami, nato pa lahko počasi začnete stopnjevati gibanje in telovadbo. 

Zakaj je pomembno telovaditi?

Po obdobju nosečnosti, v katerem nastopijo različne fizične spremembe, so med drugim tudi trebušne mišice bolj ohlapne in raztegnjene. Okrepljene trebušne mišice pa so odlična opora notranjim trebušnim organom, s čimer lahko preprečite njihovo povešenje. Čvrste trebušne mišice pa ravno tako poskrbijo za pravilno telesno držo in preprečevanje bolečin v predelu hrbtenice. 

Telo po porodu marsikateri ženski ni več všeč. A potrebno je veliko potrpežljivosti.
Telo po porodu marsikateri ženski ni več všeč. A potrebno je veliko potrpežljivosti.FOTO: Shutterstock

Telovadba, redno gibanje in aktiven način življenja človeka sproščajo, zmanjšujejo duševne stiske in stres ter pomagajo krepiti zdravje, imunsko odpornost in dobro počutje človeka. Ravno tako boste z redno in zmerno telovadbo počasi lahko pridobili telesno postavo, ki ste jo imeli pred samo zanositvijo in porodom. S telovadbo lahko izboljšate krvni obtok, s čimer zmanjšate možnost nastanka krvnih strdkov. 

Kdaj začeti s telovadbo?

Kot smo omenili, je priporočljivo da se pri naravnem porodu, brez zapletov počaka od 4 do 6 tednov, preden se lotite telovadbe. Če vas porod ni preveč izčrpal, lahko začnete že naslednji dan z izvajanjem keglovih vaj, sicer pa prvih nekaj tednov kakovostno počivajte in si nabirajte moči, nato pa začnite s postopnim gibanjem in vajami, primernim vaši telesni pripravljenosti in fizičnem počutju. 

Tiste, ki ste imele kakršne koli težave pri porodu ali pa ste rodile s pomočjo vakuma ali carskega reza, pa se o fizični aktivnosti prej posvetujte z osebnim zdravnikom ali ginekologom. Po navadi se pri takšnih primerih čas za aktivnost podaljša na 10 do 12 tednov od dneva poroda. 

Mamice, ki redno vadijo, so bolj samozavestne
Mamice, ki redno vadijo, so bolj samozavestne

Pomembno je, da telovadbo prilagajate sebi. Vadite le toliko, kolikor zmorete, in si z vajami nikar ne povzročajte bolečin, saj si boste na ta način naredil več škode kot koristi. Postopoma nadaljujte s krepilnimi vajami za mišice medeničnega dna in trebušne mišice, hkrati pa začnite krepiti tudi ostale mišice telesa. 

Če se ne počutite dovolj fizično ali psihično spočite in pripravljene na dodatni napor, potem nikar ne pojdite z glavo skozi zid, temveč si vzemite dovolj časa za počitek in ko se boste počutili zares pripravljene, začnite s telovadbo. Preutrujenost in večji fizični ali duševni napor namreč med drugim lahko povzročajo tudi tesnobo in anksiozne motnje, hkrati dojilje lahko ostanejo brez mleka. 

Telovadite lahko tudi skupaj z dojenčkom.
Telovadite lahko tudi skupaj z dojenčkom.FOTO: Profimedia

Znaki, da ste začeli prezgodaj telovaditi ali da z vajami pretiravate:

- Če se pojavi sveža, rdeča kri in/ali so krvavitve obilne, 

- Če se pojavita bolečina in neugodje,

- Manjše uhajanje urina,

- Velik pritisk na medenično dno med naporom,

- Bolečina ali trganje v predelu rane carskega reza ali presredka,

- Huda izčrpanost. 

Top vaje za krepitev in sprostitev hrbtenice
Top vaje za krepitev in sprostitev hrbtenice

Napotki preden začnete z aktivnostjo in telovadbo

- Ne delajte vaj, če ste utrujene in ne pozabite na zadosten počitek,

- Leže na hrbtu nikar ne dvigujte obeh nog hkrati,

- Tekočino pijte pred vajami in tudi po njih,

- Iz ležečega ali sedečega položaja vstajajte počasi, 

- Izogibajte se dolgotrajni stoji,

- Poskrbite za pokončno in vzravnano držo,

- Nikoli ne dvigujte bremen z upognjenim hrbtom,

- Težkim bremenom se izogibajte vsaj dva meseca po porodu,

- Ne pozabite na redno izvajanje Keglovih vaj.

Pomembno je, da telovadbo prilagajate sebi.
Pomembno je, da telovadbo prilagajate sebi. FOTO: Dreamstime

Vsaka mama želi po porodu znova okrepiti svoje telo in se v lastnem telesu počutiti dobro. S preprostimi vajami, ki jih lahko izvajate tudi skupaj z otrokom, lahko znova počasi, a vztrajno izoblikujete postavo in okrepite svoje fizično počutje. Izkoristite čas porodniškega dopusta za popolno preobrazbo. 

Vir: Anne Bacus, Moj dojenček

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

