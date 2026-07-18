Kdaj hormoni po porodu spet pridejo v ravnovesje?

Nekatere se začnejo počutiti bolj uravnoteženo že po nekaj mesecih, pri drugih, zlasti če dojijo, pa lahko hormonske spremembe trajajo tudi leto dni ali dlje. Pomembno je vedeti, da to ni znak, da je z vašim telesom nekaj narobe, ampak normalen del poporodnega obdobja.

Prve ure po porodu: hormonski "preobrat"

Takoj po rojstvu posteljice se raven estrogena in progesterona, ki sta bila med nosečnostjo zelo visoka, v nekaj dneh močno zniža. Gre za eno največjih hormonskih sprememb, ki jih žensko telo doživi v življenju. Hkrati se povečata hormona prolaktin, ki spodbuja nastajanje mleka ter oksitocin, ki omogoča izločanje mleka, pomaga krčiti maternico in spodbuja občutek povezanosti z otrokom.

icon-expand Po porodu se mame soočajo z eno največjih hormonskih sprememb, ki jih žensko telo doživi v življenj FOTO: Adobe Stock

Prav ta nenadna sprememba pogosto povzroči:

- večjo čustveno občutljivost, - jokavost, - nihanje razpoloženja, - utrujenost, - občutek, da se ne prepoznate več. To je tudi razlog, da ima veliko žensk med 3. in 5. dnevom po porodu t. i. baby blues, ki običajno izzveni v dveh tednih.

Kdaj se hormoni normalizirajo?

Če ne dojite, se estrogen in progesteron običajno začneta stabilizirati v nekaj tednih, menstruacija pa se pogosto vrne med 6. in 12. tednom po porodu. Če dojite, je zgodba drugačna. Povišan prolaktin zavira ovulacijo in ohranja raven estrogena nekoliko nižjo. Zato se lahko menstruacija vrne šele po več mesecih ali celo po zaključku dojenja. Pri nekaterih ženskah se hormonsko ravnovesje popolnoma vzpostavi šele leto dni po porodu oziroma po prenehanju dojenja. Pomembno je razumeti, da to še ne pomeni, da so hormoni porušeni. Telo se preprosto prilagaja novi življenjski fazi.

icon-expand Dolgotrajen stres pomeni dolgotrajno povišan kortizol. FOTO: Adobe Stock

Kaj najbolj vpliva na hormonsko okrevanje?

1. Dojenje Dojenje je eden najpomembnejših dejavnikov. Prolaktin ostaja povišan toliko časa, kolikor pogosto otrok sesa. Zaradi tega menstruacija pogosto zamuja, libido je lahko nižji, nožnica je lahko bolj suha, nekatere ženske pa občutijo tudi večjo utrujenost. Po drugi strani oksitocin, ki se sprošča med dojenjem, zmanjšuje krvavitev po porodu, pomaga maternici pri krčenju in spodbuja občutek bližine med mamo in otrokom. 2. Spanje Pomanjkanje spanja ne vpliva samo na počutje. Slab spanec povečuje raven stresnega hormona kortizola, vpliva na presnovo, apetit, razpoloženje in sposobnost telesa, da se učinkovito obnavlja. Sistematični pregled raziskav je pokazal, da boljša kakovost spanja pomembno zmanjšuje tveganje za poporodno depresijo ter izboljšuje splošno zdravje mamic. Čeprav z novorojenčkom popolnega spanca ni mogoče pričakovati, je pomembno, da mama izkoristi vsako priložnost za počitek in sprejme pomoč okolice. 3. Stres Dolgotrajen stres pomeni dolgotrajno povišan kortizol. To lahko vpliva na razpoloženje, kakovost spanja, imunski sistem, okrevanje po porodu ter občutek izčrpanosti. Zato je skrb za duševno zdravje prav tako pomembna kot skrb za telesno okrevanje. ACOG poudarja, da mora biti poporodna oskrba usmerjena tudi v oceno stresa, utrujenosti, razpoloženja in socialne podpore. 4. Prehrana Hormoni za svoje delovanje potrebujejo dovolj gradnikov. Po porodu telo še vedno obnavlja tkiva, pri dojenju pa so potrebe po energiji in hranilih še večje. Posebno pomembni so kakovostne beljakovine, omega-3 maščobne kisline, železo, jod, selen, vitamin D ter vitamini skupine B. Enostranske diete ali prenizek energijski vnos lahko okrevanje še dodatno upočasnijo. 5. Menstruacija Povratek menstruacije ne pomeni nujno, da so hormoni že popolnoma uravnoteženi. Prvi cikli so pogosto daljši ali krajši, močnejši, neredni in brez ovulacije. Telo lahko potrebuje več mesecev, da ponovno vzpostavi običajen menstrualni ritem.

Kdaj je smiselno obiskati zdravnika?

Čeprav je počasno hormonsko okrevanje običajno, obstajajo simptomi, ki jih ni dobro pripisati zgolj 'hormonom'. Posvet z zdravnikom je priporočljiv, če se pojavijo: - izrazita utrujenost, ki se ne izboljšuje, - močno razbijanje srca, - izrazito hujšanje ali pridobivanje telesne mase, - dolgotrajna depresivnost ali tesnoba, - močno izpadanje las skupaj z drugimi simptomi, - občutek, da nekaj ni v redu tudi več mesecev po porodu. Včasih je vzrok poporodni tiroiditis, pomanjkanje železa ali druga zdravstvena težava, ki jo je mogoče uspešno zdraviti. Hormonsko ravnovesje po porodu ni nekaj, kar se povrne čez noč. Na njegovo vzpostavljanje vplivajo dojenje, spanje, prehrana, stres, telesno okrevanje in številni drugi dejavniki. Namesto da se sprašujete, ali bi se morale že počutiti "kot prej", si dovolite razumeti, da je poporodno obdobje čas velikih prilagoditev. Telo je devet mesecev ustvarjalo novo življenje, zato je povsem normalno, da potrebuje tudi čas, da ponovno najde svoje ravnovesje.