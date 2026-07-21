Kaj jesti za hitrejše okrevanje po porodu?

Po porodu je za vsako žensko izjemno pomembno, da čim prej okreva in se vrne v zdravo fizično in duševno formo, da bi lahko sproščeno skrbela za svojega otroka in mu ponudila kakovostno in hranilno mleko preko dojenja. Zato obstajajo določena živila, ki lahko pri tem pomagajo. Med zelenjavo, ki pospešuje materino okrevanje in jo je priporočljivo uživati po porodu, pa so:

Sezamova semena in mandlji

S sezamovi semeni zaužijemo veliko snovi, ki pozitivno vplivajo na naše zdravje in počutje. So zelo dober vir mineralov bakra in mangana pa tudi precej dober vir mineralov kalcija, magnezija, železa, fosforja, cinka, molibdena in selena. Vsebujejo še vitamina B1 ter E. Mandlji pa so bogati z minerali, kot je mangan, ki pomaga telesu pri tvorbi močnih kosti in uravnava krvni sladkor, in magnezijem, ki je ključen za dobro delovanje organov, mišic, živčnega sistema, nadzor sladkorja v krvi in uravnavanje krvnega pritiska. Obe živili pa pripomoreta k nastajanju materinega mleka ter pomagata uravnavati menstrualni ciklus.

Kislo zelje

Kislo zelje po porodu ne sme biti preslano. Sicer pa je kot blago priporočljivo uživati po porodu, saj prispeva k hitrejšemu okrevanju, pospešuje prebavo in spodbuja presnovo, na naš organizem pa deluje očiščevalno in razstrupljevalno. Vsebuje veliko vitaminov in mineralov, s katerimi krepimo svoj obrambni sistem. Ponaša se z vitamini C, A, B1, B2, B6, B9, B12 in vitaminom K, v njem pa se skriva tudi pravo bogastvo mineralov, saj vsebuje kalij, natrij, kalcij, magnezij, fosfor in železo.

icon-expand Pripravite si juhico iz koreninaste zelenjave. FOTO: Shutterstock

Juha iz koreninaste zelenjave (ingver, korenje, korenine repinca) Takšna juhica, ki ji lahko dodamo tudi črno sojo ali navadnega krapa, bo pripomogla k povečanemu izločanju materinega mleka, krepitvi medeničnega dna, maternice in vseh reproduktivnih organov.

Amarant, kvinoja in mlečni riž

Nobeno drugo žito ne vsebuje toliko beljakovin, kot jih ima amarant. Poleg tega amarant vsebuje tudi vse esencialne aminokisline in je bogat z vlakninami, zato pomaga pri prebavi. Beljakovine in vlaknine pa pomagajo tudi pri izgubljanju odvečne teže. Je odličen vir mangana, magnezija, železa, fosforja, kalcija in kalija ter naraven antioksidant, hkrati pa ne vsebuje glutena. Kvinoja je zelo zdravo in z beljakovinami ter rudninami bogato živilo, zaradi česar je priporočljivo, da jo uživate čim pogosteje. Nekateri so kvinojo poimenovali tudi kot "super živilo", saj deluje izjemno krepilno. Primerna je tudi za osebe, ki trpijo za celiakijo, saj ne vsebuje glutena. Riž pa je lahko prebavljiv, hitro se absorbira in dovaja energijo, dobro vpliva na črevesno floro in nima alergičnih učinkov. Priporočajo ga vsem, ki morajo omejiti vnos natrija in povečati vnos kalija.

icon-expand Okusna kvinojina kaša z mangom in malinami. FOTO: Arhiv naročnika

Kopriva

Pripravite jo lahko v juhi, omakah, čajih. Je vir popolnoma prebavljivih beljakovin in železa, hkrati pa pripomore k povečanju proizvodnje kakovostnega mleka, uravnavanju hormonov po porodu. Sveži sok koprive, ki ga pijemo po žličkah, pa lahko upočasni močne krvavitve. Kopriva pomaga tudi pri hemoroidih in ima skrčevalni učinek, napenja ter krepi ožilje. Vsebuje veliko hranljivih snovi in vse vitamine in minerale, ki jih človek potrebuje za rast in zdravje. Bogata je z vitaminom A, C, D, kalcijem, kalijem, fosforjem, železom in žveplom. Med zdravilnimi rastlinami vsebuje največ klorofila.

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