Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo

Po porodu se telo ženske sooča s številnimi spremembami – raztegnjene mišice in vezivno tkivo v predelu trebuha, oslabljeno jedro in trup, pogosto bolečine v hrbtu ali stanje, znano kot diastaza (razmik srednjih trebušnih mišic). Zato se mnoge ženske sprašujejo: Ali naj uporabim poporodni steznik?

Porod prinaša neverjetne spremembe v telesu, še posebej za nožnico. Veliko bodočih mamic se sprašuje: Kaj se zares dogaja z nožnico po porodu? Čeprav to ni tema pogovora ob kavi, je razumevanje sprememb po porodu zelo pomembno za vsako žensko. Tukaj so najpomembnejše stvari, ki jih moraš vedeti.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije poporodna krvavitev vsako leto prizadene več kot 14 milijonov žensk, od katerih jih približno 70.000 umre. To pomeni, da je to eden vodilnih vzrokov smrti po porodu – kljub temu da jo je v večini primerov mogoče pravočasno prepoznati in uspešno zdraviti.

Poporodna depresija (PPD) je resno duševno stanje, ki prizadene veliko mater po porodu. Za razliko od t. i. "baby blues" – kratkotrajne otožnosti – simptomi PPD trajajo dlje kot dva tedna in lahko močno vplivajo na vsakdanje življenje ter počutje mater, otrok in družin.

Porod je eden najmočnejših trenutkov v življenju ženske – poln čustev, pričakovanj in pogosto tudi negotovosti. Čeprav je vsaka izkušnja edinstvena, obstajajo nekatere stvari, ki bi jih mnoge ženske rade vedele, preden so rodile s carskim rezom.

Ste postali novopečena mama in si želite čim dlje dojiti svojega otroka? Obstaja pa le ena težavica, in to je pomanjkanje libida ali spolnega poželenja? Za vas imamo nasvete, kako po porodu in kljub dojenju znova obuditi željo po posteljnih aktivnostih.

Ne bodite presenečeni, če se boste po porodu začeli tresti. Večina žensk doživi po porodu močno tresenje celega telesa, predvsem pa v predelu stegen in nog. Zakaj do tega pride in na kakšen način lahko umirite telo? Preverite v spodnjih vrsticah.

April kot mesec ozaveščanja o carskem rezu spodbuja odprto in iskreno razpravo o tem načinu poroda. Pomembno je, da so bodoče matere dobro informirane o vseh možnostih in da se odločijo za tisto, kar je najboljše za njih in njihove otroke.

Prvi dnevi z dojenčkom in vzgoja otroka so lahko še posebej zahtevni, če okoli sebe nimamo starih staršev, tetk ali drugih sorodnikov, ki bi nam pomagali. Čeprav to ni enostavno, ni razloga za obup. Kljub temu, da je na začetku težje, se stvari sčasoma poenostavijo, ko se navadite na nov ritem.

Vse mame stremimo k popolnosti, a ta vendar ne obstaja. Zbujamo se z željo, da bi otroku omogočile in dale vse, kar je v naši moči in še več, zaspimo s slabo vestjo, ker nam to marsikdaj ne uspe. Ker vmes izgubimo živce, zakričimo, prepovemo, se zlomimo ... A otrok ne potrebuje popolne mame, potrebuje le pomirjeno.

Materinstvo prinaša ne le brezmejno ljubezen, temveč tudi številne izzive, ki jih pogosto skrivamo pred svetom. Poleg sreče se mnoge mame srečujejo z izčrpanostjo, tesnobo in občutkom osamljenosti. Priznanje teh težav je ključno, saj pomaga odpravljati stigme in spodbuja podporo, ki jo mame potrebujejo.

