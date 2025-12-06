Bibaleze.si
Perimenopavza in odnos z otroki: kako ohraniti stik v obdobju sprememb

A.K.
Za mami 0
06. 12. 2025 02.00

Perimenopavza je obdobje v življenju ženske, ki pogosto prinese več kot le telesne spremembe. Vpliva tudi na čustva, razpoloženje, kognitivne funkcije, kar se pogosto odraža tudi v odnosu z otroki.

Pogovor o čustvih ni trenutek za moraliziranje, ampak za bivanje ob otroku.

Čustvena nihanja, večja občutljivost, notranja napetost lahko včasih otežijo potrpežljivo poslušanje, nežnost ali sočutne odzive na potrebe otrok. Hkrati pa je to obdobje tudi priložnost, da ženska poglobi svoj čustveni svet, prepozna svoje meje in hkrati gradi pristnejšo, bolj sočutno povezanost z otroki.

Tudi v obdobju nihanj hormonov lahko odnos z otroki postane globlji, če ga gradimo z zavedanjem in prisotnostjo.

Čustvene in psihološke spremembe

Perimenopavza običajno prinese kompleksno paleto sprememb, ki niso vedno neposredno povezane s telesnimi simptomi. Ženske lahko doživljajo nihanja razpoloženja, občutke razdražljivosti, tesnobo, žalost ali izrazite občutke notranje napetosti, ki se lahko pojavijo nenadoma in brez očitnega razloga. Pogosto se pojavi tudi povečana občutljivost na kritiko ali konflikte, kar lahko sproži hitrejše ali bolj intenzivne čustvene reakcije in občutek preplavljenosti. Telesna utrujenost in spremembe v spanju dodatno otežujejo regulacijo čustev, kar pomeni, da se lahko celo majhne vsakodnevne situacije zdijo bolj obremenjujoče.

Starševstvo zahteva prisotnost, empatijo in potrpežljivost, kar pa nihanja hormonov lahko otežijo.
Starševstvo zahteva prisotnost, empatijo in potrpežljivost, kar pa nihanja hormonov lahko otežijo. FOTO: Adobe Stock

Velik del teh sprememb je psihološke narave: mnoge ženske poročajo o občutku izgube nadzora nad lastnim telesom in čustvi, zmedenosti, zmanjšani samozavesti ali dvomih v lastno materinskost. Takšni občutki lahko sprožijo samokritičnost ali strah, da spremembe negativno vplivajo na stabilnost družinskega življenja. Včasih se pojavi tudi občutek, da se notranji svet "spreminja hitreje" kot svet okoli njih, kar lahko vodi v osamljenost ali izolacijo.

Te čustvene in psihološke spremembe se v mnogih primerih neposredno odražajo v odnosih z otroki. Starševstvo zahteva prisotnost, empatijo in potrpežljivost, kar pa nihanja hormonov lahko otežijo. Občutki preplavljenosti ali frustracije pogosto vodijo v hitrejšo jezo, več umikov v tišino ali zmanjšano sposobnost sočutnega odzivanja na potrebe otrok. Otroci, tudi če so že najstniki, zaznavajo te spremembe in se lahko počutijo manj razumljeni. A pomembno je poudariti, da so te reakcije povsem naravne in da z ustreznimi strategijami ozaveščanja in samosprejemanja lahko matere ohranijo, pa tudi poglobijo, čustveno povezanost z otroki.

Kako se spoprijeti s spremembami

Zavedanje in samosprejemanje: Prvi korak je ozavestiti, kaj se dogaja v telesu in umu. Prepoznavanje in sprejemanje lastnih čustev, nihanj razpoloženja, tesnobe ali frustracije zmanjšuje občutke krivde. To je tudi priložnost, da se matere učijo novih načinov skrbi zase in čustvene regulacije, kar neposredno vpliva na kakovost odnosov z otroki.

Iskrena, otrokovi starosti primerna komunikacija: Otrokom lahko na preprost način pojasnite, da doživljate obdobje sprememb, ki lahko vpliva na vaše razpoloženje. Iskrena komunikacija gradi zaupanje, uči empatije in čustvene inteligence. Otroci, ki vidijo, da starš zna prepoznati in izraziti svoja čustva, razvijajo boljše mehanizme za razumevanje svojih lastnih čustev.

Čeprav nihanja energije lahko otežijo dolge interakcije, so ključni majhni, a dosledni trenutki povezovanja.
Čeprav nihanja energije lahko otežijo dolge interakcije, so ključni majhni, a dosledni trenutki povezovanja. FOTO: Adobe Stock

Ohranjanje kakovostnega časa z otroki: Čeprav nihanja energije lahko otežijo dolge interakcije, so ključni majhni, a dosledni trenutki povezovanja. To so lahko kratki pogovori ob zajtrku, sprehodi v naravi, branje ali igranje namiznih iger.

Skrb zase kot temelj starševstva: Urejena spalna rutina, telesna aktivnost, uravnotežena prehrana in sprostitvene tehnike pomagajo uravnavati čustva in kognitivne funkcije. Ko matere poskrbijo zase, to vpliva tudi na otroke oz. družino, saj mirnejši in bolj prisotni starši ustvarjajo varno in stabilno čustveno okolje.

Podpora strokovnjakov: Včasih so čustvene, psihološke in duševne spremembe intenzivnejše – v tem primeru je priporočljivo iskanje podpore. Psihoterapevt, ginekolog ali endokrinolog lahko ponudijo ustrezne oblike pomoči, ki olajšajo to obdobje.

Preoblikovanje izziva v priložnost

Perimenopavza ni (le) obdobje omejitev, temveč je tudi priložnost za notranjo rast in poglabljanje materinstva. Matere lahko v tem obdobju razvijejo večje zavedanje svojih čustev, se učijo novih načinov komunikacije in empatije ter otrokom modelirajo, kako se spoprijemati z življenjskimi spremembami in negotovostjo.

Perimenopavza je naraven del življenjske poti, ki prinaša svojevrstne izzive, a tudi priložnosti. Spoznavanje telesnih in čustvenih sprememb, iskrena komunikacija z otroki, skrb zase in po potrebi strokovna podpora omogočajo, da se odnos z otroki ohranja na ravni zaupanja, medsebojnega razumevanja in čustvene bližine.

Viri: "Mood Changes During Perimenopause Are Real. Here's What to Know." American College of Obstetricians and Gynecologists / Menopause Central

perimenopavza odnos z otroki čustvene spremembe starševstvo hormoni
