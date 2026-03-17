Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zakaj nekatere mame v materinstvu zacvetijo, druge pa se dolgo iščejo

A.K.
Za mami 0
17. 03. 2026 04.00

Ustvarjati notranji prostor za otroka pomeni postopoma razvijati psihološko pripravljenost, da v svoje življenje sprejmemo novo bitje z vsemi njegovimi potrebami, ranljivostjo in popolno odvisnostjo od odraslih. V tem procesu se začnejo pojavljati prve misli o otroku, nežne predstave o tem, kakšen bo, ter občutek, da v življenje prihaja nekdo, ki bo potreboval veliko bližine, pozornosti in čustvene razpoložljivosti.

Veliko žensk je v stiski in na posvetu spregovori o svojih težavah.

Pri tem procesu gre za psihološko pripravo na materinstvo. Nosečnost je pri marsikateri ženski obdobje premišljevanja o odnosih, lastnem otroštvu in tem, kakšna mati želi postati. V tem času se lahko okrepijo tudi občutki zaščitništva, radovednosti in nežne povezanosti z otrokom, ki se v njej še razvija. Pri mnogih ženskah se ta notranji prostor začne oblikovati spontano in postopoma v trenutkih, ko prvič začutijo otrokovo gibanje, ko začnejo razmišljati o njegovem imenu ali ko si predstavljajo življenje z novim družinskim članom. 

Takšni trenutki pomagajo, da otrok postopoma postaja del njihovega notranjega sveta. Vendar pa se ta proces ne razvija pri vseh ženskah na enak način. Nekatere opisujejo, da jim je težko ali da občutijo presenetljivo malo čustvene povezanosti z otrokom med nosečnostjo. Takšna izkušnja je veliko pogostejša, kot si mnoge ženske predstavljajo, in sama po sebi ne pomeni, da bo ženska slaba mati ali da se odnos z otrokom kasneje ne bo razvil.

Mnoge mame se na otroka pripravljajo veliko prej. Včasih še pred nosečnostjo.FOTO: Adobe Stock

Razlogi za to so lahko zelo različni. Eden od pomembnih dejavnikov so življenjske okoliščine. Če nosečnost spremljajo močan stres, negotovost, zdravstvene skrbi ali težave v partnerskem odnosu, se lahko ženska bolj osredotoča na občutek varnosti in stabilnosti kot na čustveno povezovanje z otrokom. V takšnih situacijah je pogosto v ospredju vprašanje, kako se spopasti z vsakodnevnimi izzivi, zato je manj prostora za predstave o materinstvu. Na oblikovanje notranjega prostora lahko vplivajo tudi pretekle osebne izkušnje. Ženske, ki v svojem otroštvu niso imele veliko čustvene varnosti ali bližine, se lahko ob misli na materinstvo srečajo z negotovostjo in vprašanji, ali bodo sploh znale ustvariti odnos, ki ga same morda niso izkusile. 

Pomembno vlogo lahko igrajo tudi osebnostne značilnosti. Nekatere ženske so bolj usmerjene v notranje doživljanje in fantazijo, zato lažje razvijajo predstave o otroku že med nosečnostjo. Druge so bolj praktično naravnane in se z novo realnostjo lažje povežejo šele, ko je otrok dejansko prisoten. Poleg tega pa nosečnost sama po sebi pogosto prinese tudi velike psihološke spremembe. Hormonske spremembe, telesne prilagoditve in misel na odgovornost za novo življenje lahko povzročijo občutke negotovosti ali celo čustvene distance. To je pogosto način, kako se psiha začasno zaščiti pred preveliko čustveno intenzivnostjo.

Nekatere ženske so bolj usmerjene v notranje doživljanje in fantazijo, zato lažje razvijajo predstave o otroku že med nosečnostjo. FOTO: Adobe Stock

Zelo pomembno je razumeti, da notranji prostor za otroka ni nekaj, kar bi moralo nastati takoj ali na popoln način. Pri mnogih ženskah se ta prostor začne zares oblikovati šele po rojstvu otroka, ko odnos postane konkreten in vsakodneven. Prvi pogledi, dotiki in odzivi novorojenčka pogosto sprožijo čustva, ki jih med nosečnostjo morda še ni bilo. 

Zato ustvarjanje notranjega prostora za otroka ni nekaj, kar bi moralo slediti določenim smernicam ali idealni podobi materinstva. Ne gre za tekmovanje v tem, kdo bo prej začutil globoko povezanost ali kdo bo hitreje "postal mama" tudi v čustvenem smislu. Veliko bolj gre za postopno odpiranje prostora v lastnem življenju in notranjem svetu za nekoga novega – za bitje, ki bo počasi, korak za korakom, postajalo del našega vsakdana, misli in srca.



Viri: Pregnancy Birth and Baby / What to Expect

materinstvo nosečnost čustvena povezanost z otrokom prehranjevanje dojenčka starševstvo
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1581