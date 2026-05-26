Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka

Astrološko jim vlada Merkur , planet komunikacije, zato so te mame praviloma izjemno zgovorne, duhovite in vedno pripravljene na pogovor z otroki. Prav komunikacija je njihov glavni most do družine.

Dvojčki so znani po svoji dvojni naravi, po eni strani igrivi, lahkotni in zabavni, po drugi pa hitro spremenljivi, včasih nepredvidljivi in mentalno razpršeni.

Pri materinstvu se to pogosto kaže kot mama, ki en dan postavlja stroga pravila, naslednji dan pa jih že nekoliko prilagodi in vedno išče nove, bolj ustvarjalne načine vzgoje. Takšna mama redko sledi eni sami "knjigi pravil", ampak se zanaša na intuicijo, trenutek in energijo otroka.

Mame v tem znaku so pogosto izjemno spodbudne za razvoj otrok, saj spodbujajo radovednost in učenje, otroke učijo komunikacije in izražanja, uvajajo igrive in kreativne pristope ter hitro najdejo rešitev za vsako situacijo.

Njihov dom je pogosto poln smeha, idej, pogovorov in spontanih dejavnosti, dolgčas pri njih preprosto nima prostora.