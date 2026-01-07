Maja iskreno: Perimenopavza me zbudi ob 3. zjutraj

Maja, mama 22-letne hčerke, je tako odprto spregovorila o tem, kako se spremembe hormonov odražajo na njeno potrpežljivost in družinsko dinamiko. "Glede na to, da je hči stara že 22 let, bi rekla, da s tem nimam kakšnih posebnih težav. Zaposlena sem na osnovni šoli in je moja potrpežljivost že po defoltu malo višja," pravi.

Kljub temu pa perimenopavza prinaša nekaj izzivov. "Glavoboli, nespečnost, bolečine. Ker takrat, ko nisem naspana, težje funkcioniram. Zgodi se, da se zbudim ob 3. uri zjutraj popolnoma budna. Niti ne morem ostati v postelji. Vstanem, si grem skuhati kavo, potem eno urico delam kakšno stvar in seveda kdaj koga prebudim (za kar mi niso hvaležni), nato pa grem nazaj spat. Seveda sem popolnoma šokirana, ko zazvoni alarm na uri."

Med bolj naporne znake dodaja še neredne menstruacijske cikle: "Dogaja se mi (sploh ko je kakšno stresno obdobje), da dobim menstruacijo lahko po 19 dneh ali pa šele po 45. Nikoli ne vem, kdaj bo prišla, zato večino časa (razen 2 tedna po menstruaciji) hodim naokrog z vložki."

O svojih "slabih dnevih" se pogovarja s hčerko, a na humoren način: "Bolj na humoren, šaljiv način in potem kar gre." Da ohrani mir in potrpežljivost, Maja uporablja različne rutine: "Sprehodi v naravi, ob vodi. Meditacije. Čuječnost. Ustvarjanje."

Ob tem dodaja, da se z občutkom krivde spopada s humorjem in pogovori s prijateljicami: "Največkrat se na svoj način pošalim. Veliko se tudi o teh stvareh pogovarjamo s prijateljicami in potem nimam slabe vesti, če se kdaj pač ne počutim najbolje."

Na vprašanje, ali obstajajo pozitivni učinki tega obdobja na njeno družino, je iskreno dejala, da ne vidi nekih pozitivnih učinkov: "Sprejemam sicer spremembe, ker jih moram, bi pa rajši videla, da jih ne bi bilo."

Za druge mamice, ki se soočajo s podobnimi izzivi, pa svetuje: "Pogovor, pogovor, pogovor. Traja to obdobje in traja. Prej se sprijaznite, da se pač pojavljajo težave, bolečine ... bolje je."