Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Maja iskreno: Perimenopavza me zbudi ob 3. zjutraj

Branka Resnik
Za mami 0
07. 01. 2026 11.06

Perimenopavza v življenje številnih žensk prinese naporne spremembe, ki vplivajo tako na počutje kot na vsakdanjo rutino. Hormonska nihanja lahko porušijo spanje, energijo, razpoloženje in odnose – a o tem se še vedno premalo govori.

stres

Maja, mama 22-letne hčerke, je tako odprto spregovorila o tem, kako se spremembe hormonov odražajo na njeno potrpežljivost in družinsko dinamiko. "Glede na to, da je hči stara že 22 let, bi rekla, da s tem nimam kakšnih posebnih težav. Zaposlena sem na osnovni šoli in je moja potrpežljivost že po defoltu malo višja," pravi.

Kljub temu pa perimenopavza prinaša nekaj izzivov. "Glavoboli, nespečnost, bolečine. Ker takrat, ko nisem naspana, težje funkcioniram. Zgodi se, da se zbudim ob 3. uri zjutraj popolnoma budna. Niti ne morem ostati v postelji. Vstanem, si grem skuhati kavo, potem eno urico delam kakšno stvar in seveda kdaj koga prebudim (za kar mi niso hvaležni), nato pa grem nazaj spat. Seveda sem popolnoma šokirana, ko zazvoni alarm na uri."

Med bolj naporne znake dodaja še neredne menstruacijske cikle: "Dogaja se mi (sploh ko je kakšno stresno obdobje), da dobim menstruacijo lahko po 19 dneh ali pa šele po 45. Nikoli ne vem, kdaj bo prišla, zato večino časa (razen 2 tedna po menstruaciji) hodim naokrog z vložki."

O svojih "slabih dnevih" se pogovarja s hčerko, a na humoren način: "Bolj na humoren, šaljiv način in potem kar gre." Da ohrani mir in potrpežljivost, Maja uporablja različne rutine: "Sprehodi v naravi, ob vodi. Meditacije. Čuječnost. Ustvarjanje."

Ob tem dodaja, da se z občutkom krivde spopada s humorjem in pogovori s prijateljicami: "Največkrat se na svoj način pošalim. Veliko se tudi o teh stvareh pogovarjamo s prijateljicami in potem nimam slabe vesti, če se kdaj pač ne počutim najbolje."

Na vprašanje, ali obstajajo pozitivni učinki tega obdobja na njeno družino, je iskreno dejala, da ne vidi nekih pozitivnih učinkov: "Sprejemam sicer spremembe, ker jih moram, bi pa rajši videla, da jih ne bi bilo."

Za druge mamice, ki se soočajo s podobnimi izzivi, pa svetuje: "Pogovor, pogovor, pogovor. Traja to obdobje in traja. Prej se sprijaznite, da se pač pojavljajo težave, bolečine ... bolje je."

Perimenopavza in odnos z otroki: kako ohraniti stik v obdobju sprememb
Preberi še
Perimenopavza in odnos z otroki: kako ohraniti stik v obdobju sprememb
perimenopavza simptomi menopavze nespečnost hormonske spremembe žensko zdravje
Naslednji članek
Za mami

Perimenopavza in odnos z otroki: kako ohraniti stik v obdobju sprememb

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440