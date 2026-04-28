Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati

Poporodno izpadanje las je v večini primerov povsem normalen pojav, ki ga povzročijo hormonske spremembe po porodu, predvsem padec estrogena. Med nosečnostjo lasje dlje ostanejo v fazi rasti, po porodu pa se "naenkrat" vrnejo v svoj naravni cikel. Med nosečnostjo so ravni estrogena visoke, kar podaljša fazo rasti las. Zato imajo številne ženske v nosečnosti gostejše in močnejše lase. Po porodu pa se hormoni hitro normalizirajo in lasje, ki so "zadržani" v fazi rasti, preidejo v fazo mirovanja, nato začnejo množično izpadati.

Izpadanje se običajno ne začne takoj, ampak z zamikom

Najpogosteje se pojavi približno 2 do 4 mesece po porodu, vrhunec pa doseže okoli 3. do 4. meseca po porodu. To stanje se imenuje telogeni efluvij in se pojavi zaradi hitrega padca estrogena po porodu, kar povzroči, da večje število las hkrati preide v fazo izpadanja.

Kako dolgo traja poporodno izpadanje las?

Čeprav je lahko intenzivno, je stanje začasno. Izpadanje las ponavadi traja približno 3 do 6 mesecev, lasje pa se običajno povrnejo v 6 do 12 mesecih po porodu. Pri nekaterih ženskah se gostota las popolnoma vrne do otrokovega prvega leta starosti.

Kaj je še normalno?

Normalno je, da lasje izpadajo pri česanju ali pranju, da najdete več las na krtači ali v odtoku, pa tudi, da se vam morda zdi, da se lasje "tanjšajo", čeprav gre za začasen pojav. Če pa izpadanje traja dlje kot 6–12 mesecev ali se ne zmanjšuje, je priporočljiv obisk zdravnika, saj so lahko prisotni drugi vzroki, npr. pomanjkanje železa ali težave s ščitnico.

Kako si lahko pomagate?

Čeprav poporodnega izpadanja las ni mogoče popolnoma preprečiti, lahko pomagate lasem in lasišču, da se hitreje obnovijo. Priporočamo vam uporabo blagih šamponov, izogibanje agresivnemu česanju, manj toplotnega oblikovanja s sušilnikom ali likalnikom za lase ter izogibanje tesnim frizuram, kot so čop ali kite. Strokovnjaki poudarjajo, da je pri tem zelo pomembna tudi primerna prehrana, ki naj bo raznolika in naj vsebuje zadostno količino beljakovin, železa, vitamina D, cinka in B vitaminov. Pomanjkanje hranil namreč lahko izpadanje las še poslabša ali podaljša. Hkrati je pomembno, da zmanjšate vsakodnevni stres in poskrbite za zadosten počitek. Pomanjkanje spanja in stres po porodu lahko dodatno vplivata na lase, zato je pomembno v svoje življenje vključiti čim več počitka, če je potrebno prositi za pomoč partnerja ali družino in si vzeti dovolj čas zase.

Vizualni triki

Čeprav ne vplivajo na rast las, lahko pomagajo pri občutku. Privoščite si krajšo frizuro, uporabljajte šampone za volumen ali spremenite prečko svojih las.

Kdaj k zdravniku?

Obiščite zdravnika, če izpadanje traja več kot 12 mesecev, če opazite zaplate brez las, če se stanje ne izboljšuje in imate dodatne simptome, kot sta utrujenost ali znaki slabokrvnosti.