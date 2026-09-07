Nosečniški trebuh ni ovira za modo: 8 kosov, ki jih boste želele to jesen

Letošnji jesenski trendi ponujajo kar nekaj kosov, ki so kot ustvarjeni za rastoči trebušček. In najboljša novica? Za moden nosečniški videz vam ni treba napolniti omare z oblačili, ki jih boste nosili samo nekaj mesecev. Številne aktualne trende lahko preprosto prilagodite nosečnosti in jih pozneje nosite še naprej. Vogue pri sodobnem nosečniškem slogu vse bolj izpostavlja prav to: nosečnost ni nekaj, kar bi bilo treba skriti pod brezobličnimi oblačili. Tudi rastoči trebušček je lahko del premišljenega modnega videza.

Pletena obleka, ki objame trebušček

Če je jeseni v vaši omari prostor samo za en nov kos, naj bo to pletena obleka. Mehka pletenina je udobna, raztegljiva in dovolj prilagodljiva, da lahko raste skupaj z vašim trebuščkom. Midi dolžina je praktična za vsak dan, z daljšim plaščem in gležnjarji pa jo lahko hitro spremenite tudi v bolj eleganten videz. Še posebej dobra izbira so modeli, ki nimajo izrazitega nosečniškega kroja. Tako jih boste lahko nosile tudi po porodu.

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Široke hlače so nazaj in nosečnice jih bodo oboževale

Če ste se do zdaj držale predvsem ozkih kavbojk, je letošnja moda odlična priložnost za spremembo. Široke hlače so praktične, udobne in modne. Za nosečnost izberite model z raztegljivim pasom ali nosečniško različico, ki se lepo prilagodi trebuhu. Kombinirajte jih z oprijeto majico ali tankim puloverjem. Kontrast med širšim spodnjim delom in bolj oprijetim zgornjim kosom ustvari zelo moden videz, hkrati pa lepo poudari nosečniško silhueto.

Oversized pulover? Da, ampak z eno majhno spremembo

Velik, mehak pulover je jesenska klasika. Toda pri nosečniškem trebuščku lahko prevelik kos hitro ustvari videz, kot da ste se popolnoma izgubile v njem. Rešitev je preprosta: izberite oversized pulover, vendar ga kombinirajte z bolj oprijetim spodnjim delom. Odlično delujejo nosečniške pajkice, ozke hlače ali krilo. Če želite poudariti trebušček, lahko pulover spredaj rahlo zatlačite ali izberete krajši model, ki se konča tik nad trebuhom.

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Dolg plašč bo vaš najboljši prijatelj

Jeseni je plastenje skoraj neizogibno in prav tu imajo nosečnice veliko možnosti. Daljši oversized plašč lahko nosite odprt, zato vam ni treba iskati modela, ki se bo popolnoma zapel tudi čez največji trebušček. Hkrati bo isti plašč uporabna izbira tudi po nosečnosti. Če imate raje bolj ženstven videz, izberite plašč z možnostjo zavezovanja in ga prilagodite trenutni postavi.

Rdeča, bordo ali kaj bolj drznega?

Če običajno prisegate na črno, bež in sivo, lahko letošnjo jesen garderobi dodate nekaj barve. Med odtenki, ki jih modni trendi izpostavljajo za jesen 2026, so tudi intenzivnejši rdeči in bordo toni ter drugi izrazitejši odtenki. Ni vam treba kupiti rdečega plašča. Dovolj je lahko torbica, ruta, pulover ali celo čevlji. Majhen barvni poudarek lahko popolnoma spremeni sicer zelo preprost nosečniški videz.

icon-expand Med odtenki, ki jih modni trendi izpostavljajo za jesen 2026, so tudi intenzivnejši rdeči in bordo toni ter drugi izrazitejši odtenki. FOTO: Adobe Stock

Ruta je majhen trik, ki naredi veliko razliko

Včasih za moden videz ne potrebujete nove garderobe. Velika ruta je eden tistih dodatkov, ki ga lahko nosite na več načinov. Okoli vratu, čez ramena ali kot barvni poudarek na torbici. Še ena prednost? Ne glede na to, koliko se vaše telo med nosečnostjo spreminja, bo ruta ostala enako uporabna.

In ja, tudi trebuh lahko pokažete

Morda je največji premik pri nosečniški modi prav odnos do nosečniškega trebuščka. Če se v oprijetih oblačilih počutite dobro, ga ni nobenega razloga skrivati. Oprijeta pletena obleka, daljša majica ali preprost top lahko lepo poudarijo nosečniško silhueto. Če pa imate raje ohlapna oblačila, je tudi to popolnoma v redu. Najbolj moden nosečniški videz je namreč tisti, v katerem se dobro počutite.

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Kaj se torej splača kupiti?

Če ne želite zapraviti celega premoženja za garderobo, ki bo uporabna le nekaj mesecev, stavite na nekaj preverjenih kosov: - pleteno midi obleko, - široke hlače z udobnim pasom, - kakovosten oversized pulover, - daljši plašč, - udobne gležnjarje, - veliko torbo, - izrazito ruto, - en kos v bordo ali rdeči barvi. In še nekaj: ni vam treba kupiti vsega na novo. Preden se odpravite po nakupih, odprite svojo omaro. Presenečene boste, koliko kosov lahko s pravim kombiniranjem še vedno nosite. Letošnja nosečniška moda namreč ne govori o tem, kako skriti telo, ki se spreminja. Govori o tem, kako se mu prilagoditi in pri tem še vedno ostati zveste svojemu slogu.