Že med nosečnostjo je dokazala, da moda ne potrebuje kompromisov. Njeni outfiti, od elegantnih plaščev do sproščenih hlač in premišljenih dodatkov, so bili hkrati udobni in izjemno šik. Vogue jo je takrat opisal kot kul mamo, ki obvlada popolno ravnotežje med vsakdanjim in prefinjenim videzom. Danes njen slog temelji na preprostih kosih: majice, široke kavbojke, udobni čevlji.

A ključ je v detajlih

Kot poudarja Vogue, njen stil zaznamujejo plastenje, igrivi dodatki in nepričakovane kombinacije, ki osnovne kose dvignejo na višjo raven . Prav ta "nepopolna popolnost" jo loči od klasičnih modnih ikon.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame.









V zadnjih tednih je s svojim uličnim stilom znova pritegnila pozornost modnih medijev. Kombiniranje udobnih sandalov, sproščenih hlač in luksuznih torb je pokazalo, da je mogoče visoko modo nositi tudi v vsakdanjem življenju, tudi kot mama. Njeni outfiti pogosto združujejo dostopne in prestižne kose, kar ustvarja občutek dosegljive elegance.

Njen stil nikoli ni "preveč popoln"

Jennifer pogosto posega po oversized oz. prevelikih krojih, ravnih čevljih in praktičnih kombinacijah, ki odražajo realnost sodobnega materinstva. Prav zato se z njo lahko poistoveti toliko žensk, njen slog ni nedosegljiv, temveč realen in uporaben. Igralka na ta način redefinira pojem, kaj pomeni biti modna mama danes. Ne gre več za popolno urejenost, temveč za samozavest, udobje in osebni izraz. In prav v tem je njen največji vpliv, pokazati, da je lahko stil del vsakdana, tudi med kaotičnim ritmom materinstva.