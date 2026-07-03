Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami

Rdeča barva kot simbol samozavesti

Eden najbolj odmevnih trenutkov je bil njen prihod v rdečem kompletu, ki je vključeval strukturiran kombinezon z izrazitim peplum detajlom in sproščenim krojem hlač. Posebnost videza je bila tudi igriva modna odločitev, obleka je bila namreč nošena "narobe", kar je Hathawayjeva kasneje tudi hudomušno potrdila in se pošalila na račun medijskih ugibanj.

Rdeč videz je dopolnila z ujemajočimi se petami, luksuznimi modnimi dodatki in minimalističnim stajlingom, ki je poudaril nosečniški trebušček ter celoten videz naredil še bolj izrazit.

icon-expand Eden najbolj odmevnih trenutkov je bil njen prihod v rdečem kompletu. FOTO: Profimedia

Materinstvo kot modna izjava, ne omejitev

Hathawayjeva se je v naslednjih dneh pojavila tudi v drugih kombinacijah. Od elegantnih enobarvnih kombinacij do bolj drzne rumene obleke iz kolekcije Lela Rose, ki je dodala mehkejši, poletni kontrast njenemu sicer močnemu modnemu izrazu. Stilisti in modni komentatorji opažajo, da igralka nosečnost ne obravnava kot omejitev, temveč kot priložnost za eksperimentiranje z oblikami, barvami in silhuetami. Njene izbire tako pogosto združujejo visoko modo, udobje in igrivost.

icon-expand Zvezdnica je navdušila v rumeni obleki iz kolekcije Lela Rose. FOTO: Profimedia

Nosečniška moda kot del novega trenda

Hathawayjeva s tem sledi širšemu trendu v svetu slavnih, kjer nosečniška moda ni več skrita ali nevtralna, temveč postaja pomemben del javne podobe. Močni odtenki, strukturirani kroji in modni eksperimenti so vse pogostejši na rdečih preprogah in promocijskih dogodkih. Pri Anne pa je še posebej opazno, da svoje videze dopolnjuje z lahkotnim humorjem in samozavestjo.

icon-expand Anne Hathaway je navdušila v različnih kombinacijah. FOTO: Profimedia

Moda, film in osebna zgodba

Promocijska turneja filma The Odyssey, v katerem Anne igra Penelopo, tako ni le filmski dogodek, temveč tudi modna zgodba, ki jo pozorno spremljajo modni mediji po svetu. In če je soditi po začetku turneje, bo Hathawayjeva tudi v prihodnjih tednih še naprej ena glavnih modnih referenc te sezone.