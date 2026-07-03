Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami

S.B.
Lepota in moda 0
03. 07. 2026 04.00

Igralka Anne Hathaway je na promocijski turneji za novi film The Odyssey (režija Christopher Nolan) znova dokazala, da je ena najbolj modno drznih hollywoodskih zvezdnic – tudi med nosečnostjo. V zadnjih dneh v New Yorku je navdušila s serijo premišljenih, barvitih in izrazito sodobnih nosečniških videzov, ki so hitro postali viralni na družbenih omrežjih in modnih portalih.

Anne Hathaway se je odločila povedati svojo rensico.

Rdeča barva kot simbol samozavesti

Eden najbolj odmevnih trenutkov je bil njen prihod v rdečem kompletu, ki je vključeval strukturiran kombinezon z izrazitim peplum detajlom in sproščenim krojem hlač. Posebnost videza je bila tudi igriva modna odločitev, obleka je bila namreč nošena "narobe", kar je Hathawayjeva kasneje tudi hudomušno potrdila in se pošalila na račun medijskih ugibanj.

Modni spodrsljaj noseče Anne Hathaway
Preberi še
Modni spodrsljaj noseče Anne Hathaway

Rdeč videz je dopolnila z ujemajočimi se petami, luksuznimi modnimi dodatki in minimalističnim stajlingom, ki je poudaril nosečniški trebušček ter celoten videz naredil še bolj izrazit.

Eden najbolj odmevnih trenutkov je bil njen prihod v rdečem kompletu.
Eden najbolj odmevnih trenutkov je bil njen prihod v rdečem kompletu.FOTO: Profimedia

Materinstvo kot modna izjava, ne omejitev

Hathawayjeva se je v naslednjih dneh pojavila tudi v drugih kombinacijah. Od elegantnih enobarvnih kombinacij do bolj drzne rumene obleke iz kolekcije Lela Rose, ki je dodala mehkejši, poletni kontrast njenemu sicer močnemu modnemu izrazu.

Stilisti in modni komentatorji opažajo, da igralka nosečnost ne obravnava kot omejitev, temveč kot priložnost za eksperimentiranje z oblikami, barvami in silhuetami. Njene izbire tako pogosto združujejo visoko modo, udobje in igrivost.

Zvezdnica je navdušila v rumeni obleki iz kolekcije Lela Rose.
Zvezdnica je navdušila v rumeni obleki iz kolekcije Lela Rose.FOTO: Profimedia

Nosečniška moda kot del novega trenda

Hathawayjeva s tem sledi širšemu trendu v svetu slavnih, kjer nosečniška moda ni več skrita ali nevtralna, temveč postaja pomemben del javne podobe. Močni odtenki, strukturirani kroji in modni eksperimenti so vse pogostejši na rdečih preprogah in promocijskih dogodkih.

Pri Anne pa je še posebej opazno, da svoje videze dopolnjuje z lahkotnim humorjem in samozavestjo.

Anne Hathaway je navdušila v različnih kombinacijah.
Anne Hathaway je navdušila v različnih kombinacijah.FOTO: Profimedia

Moda, film in osebna zgodba

Promocijska turneja filma The Odyssey, v katerem Anne igra Penelopo, tako ni le filmski dogodek, temveč tudi modna zgodba, ki jo pozorno spremljajo modni mediji po svetu. In če je soditi po začetku turneje, bo Hathawayjeva tudi v prihodnjih tednih še naprej ena glavnih modnih referenc te sezone.

Prejšnji članek
Svet slavnih

Noč Modrijanov skriva posebno zgodbo, ki sega daleč onkraj glasbe

Naslednji članek
Nosečnost

Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice

Bibaleze.si Zvezdnica pri 43 spet noseča: tretjo nosečnost razkrila na rdeči preprogi
Bibaleze.si Na modni pisti pokazala nosečniški trebušček in navdušila občinstvo
Bibaleze.si Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
Zadovoljna.si Navdušila v mini črni obleki
Zadovoljna.si Slavna igralka ni mogla vstati s kavča, obleka je bila preozka
24ur.com Modni spodrsljaj noseče Anne Hathaway
24ur.com 'Naslednje poglavje, materinstvo': znana ameriška manekenka noseča
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768