5 frizur za mame, ki nimajo veliko časa

Spodaj je pet idej, ki jih lahko narediš v nekaj minutah, tudi z eno roko, če je treba.

Neurejena figa (messy bun, ki vedno deluje)

To je verjetno najbolj primerna frizura za mamice vseh časov. Za to pa obstaja več kot dober razlog. Neurejena figa je popolna, ko nimaš časa, a želiš izgledati, kot da si vseeno malo uredila lase. Lase enostavno zaviješ v visok ali nizek čop, jih zasukaš in spneš. Če nekaj pramenov pade ven, jih pusti, prav to daje frizuri sproščen videz. Bonus: super skrije neumite lase.

Polovično speti lasje

Če želiš nekaj med "urejeno" in "spuščeno" frizuro, je ta ideja idealna. Sprednji del las spneš nazaj, preostanek pustiš naravno spuščen. To je odlična izbira za dneve, ko želiš malo več strukture, a še vedno ohraniti mehko, ženstveno linijo. Hkrati pa drži lase stran od obraza, kar pri igri z otrokom pride zelo prav.

Preprosta kitka (rešitev za cel dan)

Ena sama kitka lahko reši cel dan. Narediš jo lahko ob strani, zadaj ali kot rahlo sproščeno "boho" različico. Kita je praktična rešitev, ker drži lase na mestu več ur, izgleda urejeno brez dodatnega truda in se ne razpade ob igri ali številnih opravkih. Če imaš še 30 sekund več, jo rahlo razrahljaj za bolj naraven videz.

icon-expand Kitka FOTO: Shutterstock

Nizek sproščen čop (eleganca v 2 minutah)

Nizek čop je klasika z razlogom, hiter, praktičen in vedno urejen. Če ga narediš nekoliko bolj "razrahljanega", dobiš tisti popolni videz, ki daje vtis, kot da si si vzela čas, čeprav si ga nisi. Lase lahko na vrhu rahlo potegneš ven, da dobiš volumen, ali pustiš nekaj pramenov ob obrazu za mehkejši videz. Ta frizura je idealna za dneve, ko si v gibanju od jutra do večera.

icon-expand lasje FOTO: Shutterstock

Visoka figa za maksimalno udobje

Ta ideja za frizuro je rešitev za dneve, ko je prioriteta samo ena: preživeti dan v udobju. Lase spneš visoko na vrhu glave in jih hitro zaviješ v figo. To je frizura, ki, drži lase stran od obraza, izgleda športno in urejeno hkrati ter je popolna za doma, obisk vrtca ali sprehod. In najboljše: če se malo razpade, izgleda še bolje. Mamin vsakdan je hiter, nepredvidljiv in pogosto brez časa za dolge lepotne rutine. A to ne pomeni, da moraš pozabiti nase. Te preproste frizure lahko pomagajo, da v nekaj minutah izgledaš urejeno, ne da bi žrtvovala čas, ki ga rabiš drugje. Ker v resnici ni cilj popolna pričeska, ampak občutek, da si se v svoji koži vseeno dobro počutila.