Pomlad se hitro približuje, mamice, če želite osvežiti svoj videz in dodati nekaj svežega, potem poglejte, kateri barvni trend bo kraljeval to pomlad.
A vas bo na vaš poročni dan morda krasil nosečniški trebušček in ne veste, kako se bo ujemal z vašo obleko? Potem ste na pravem mestu!
Življenje mame je lahko precej kaotično. Od skrbi za gospodinjstvo, otroka, družino, do odgovornosti na delovnem mestu. Zlahka se zgodi, da v vsem tem kaosu pozabite na negovanje osebnega stila. A za vas imamo dobro novico. Če ste zaposlena mama, to še ne pomeni, da morate žrtvovati svoj smisel za modo. Pravzaprav lahko z nekaj preprostimi nasveti dosežete lahkoten šik videz, ki je hkrati udoben in eleganten. Za vas smo pripravili nekaj napotkov.
Ko dnevi postajajo vse krajši, temperature pa vse bolj nizke, se bodoče mamice lahko znajdejo pred edinstvenimi izzivi glede nosečniške garderobe. Kateri kosi v jesenskem času ne smejo manjkati v garderobni omari in na kakšen način se stilsko obleči kljub nosečniškemu trebuhu?
Strokovnjaki so odkrili fantastičen trik za hitrejšo rast in večji sijaj vaših las. Vse, kar morate dodati v šampon, je sestavina, ki jo imate prav gotovo na kuhinjski polički.
Ste visoko noseči in se odpravljate na dopust, pa ne veste, katere kopalke bi si izbrali? Za vas imamo nekaj čudovitih predlogov za kopalke, v katerih boste z nosečniškim trebuščkom videti fantastično in trendovsko! Preverite.
Spomladanski čas je obdobje, ko si lahko privoščimo nekaj več barv, modnih kombinacij in zaradi spremenljivega vremena tudi več slojev oblačil. Katerih 5 kosov pa ne sme manjkati v spomladanski garderobni omari nosečnice? Preverite.
Žensko telo je med nosečnostjo izpostavljeno številnim fizičnim spremembam, čemur je treba prilagoditi tudi izbiro garderobe. Modni trendi zadnjih nekaj let sicer že v osnovi narekujejo bolj ohlapne kroje oblačil, kar nosečnicam precej olajša izbiro oblačil. Vsekakor pa je dobro vedeti, kako aktualne trende pravilno kombinirati z nosečniškimi modnimi kosi, zato smo pripravili primere 3 popolnih nosečniških 'outfitov' te pomladi, v katerih boste naravnost zažarele!
Za vas smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov, kako pametno nakupovati nosečniška oblačila, da jih boste lahko uporabljale tudi po porodu.
Vse prevečkrat se zalotimo, kako iščemo lepotne nasvete na raznih modnih straneh, blogih ali v lepotnih revijah. Na koncu pa spoznamo, da so del naše vsakdanje rutine ponavadi ravno lepotni nasveti, ki smo se jih naučile od svojih mam. To pa je nekaj njihovih najbolj uporabnih nasvetov.
Kathleen Barnes je modna navdušenka, ki že vrsto let piše modni blog, ki ga spremlja skoraj pol milijona sledilcev. Mi smo tokrat za vas izbrali nekaj krasnih nosečniških stilov te mlade in ambiciozne modne blogerke.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.