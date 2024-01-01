Bibaleze.si
Pomladni modni odtenki za vsako mamo

Na vas čaka celodnevna zabavo za vso družino

Babica iz Nemčije ima že 100 pravnukov: Kako ji je to uspelo

Tako boste otroka zaščitili pred poletno vročino

Zvezdnik, ki je bil 'zasvojen' z varanjem – skrivno življenje Clinta Eastwooda

Mamice, to je pomladni modni trend za vas

Pomlad se hitro približuje, mamice, če želite osvežiti svoj videz in dodati nekaj svežega, potem poglejte, kateri barvni trend bo kraljeval to pomlad.

To so popolne poročne obleke za nosečnice

A vas bo na vaš poročni dan morda krasil nosečniški trebušček in ne veste, kako se bo ujemal z vašo obleko? Potem ste na pravem mestu!

Modni triki in nasveti za zaposlene mame

Življenje mame je lahko precej kaotično. Od skrbi za gospodinjstvo, otroka, družino, do odgovornosti na delovnem mestu. Zlahka se zgodi, da v vsem tem kaosu pozabite na negovanje osebnega stila. A za vas imamo dobro novico. Če ste zaposlena mama, to še ne pomeni, da morate žrtvovati svoj smisel za modo. Pravzaprav lahko z nekaj preprostimi nasveti dosežete lahkoten šik videz, ki je hkrati udoben in eleganten. Za vas smo pripravili nekaj napotkov.

Nosečniški modni kosi, ki jih to jesen ne smete spregledati

Ko dnevi postajajo vse krajši, temperature pa vse bolj nizke, se bodoče mamice lahko znajdejo pred edinstvenimi izzivi glede nosečniške garderobe. Kateri kosi v jesenskem času ne smejo manjkati v garderobni omari in na kakšen način se stilsko obleči kljub nosečniškemu trebuhu?

Strokovnjaki odkrili super trik: v šampon dodajte to sestavino

Strokovnjaki so odkrili fantastičen trik za hitrejšo rast in večji sijaj vaših las. Vse, kar morate dodati v šampon, je sestavina, ki jo imate prav gotovo na kuhinjski polički.

Te kopalke bomo letošnje poletje nosile vse nosečnice

Ste visoko noseči in se odpravljate na dopust, pa ne veste, katere kopalke bi si izbrali? Za vas imamo nekaj čudovitih predlogov za kopalke, v katerih boste z nosečniškim trebuščkom videti fantastično in trendovsko! Preverite.

5 modnih kosov pomladi, ki jih mora imeti vsaka nosečnica

Spomladanski čas je obdobje, ko si lahko privoščimo nekaj več barv, modnih kombinacij in zaradi spremenljivega vremena tudi več slojev oblačil. Katerih 5 kosov pa ne sme manjkati v spomladanski garderobni omari nosečnice? Preverite.

Modni kosi, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

Žensko telo je med nosečnostjo izpostavljeno številnim fizičnim spremembam, čemur je treba prilagoditi tudi izbiro garderobe. Modni trendi zadnjih nekaj let sicer že v osnovi narekujejo bolj ohlapne kroje oblačil, kar nosečnicam precej olajša izbiro oblačil. Vsekakor pa je dobro vedeti, kako aktualne trende pravilno kombinirati z nosečniškimi modnimi kosi, zato smo pripravili primere 3 popolnih nosečniških 'outfitov' te pomladi, v katerih boste naravnost zažarele!

Nosečniška oblačila, ki jih boste lahko nosili po porodu

Za vas smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov, kako pametno nakupovati nosečniška oblačila, da jih boste lahko uporabljale tudi po porodu.

Najboljši lepotni nasveti, ki smo se jih naučile od naših mam

Vse prevečkrat se zalotimo, kako iščemo lepotne nasvete na raznih modnih straneh, blogih ali v lepotnih revijah. Na koncu pa spoznamo, da so del naše vsakdanje rutine ponavadi ravno lepotni nasveti, ki smo se jih naučile od svojih mam. To pa je nekaj njihovih najbolj uporabnih nasvetov.

Top predlogi za praznične nosečniške stajlinge

Kathleen Barnes je modna navdušenka, ki že vrsto let piše modni blog, ki ga spremlja skoraj pol milijona sledilcev. Mi smo tokrat za vas izbrali nekaj krasnih nosečniških stilov te mlade in ambiciozne modne blogerke.

