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Karitejevo maslo: pomočnik proti strijam v nosečnosti

B.R.
Za mami 0
10. 07. 2026 04.00

Nosečnost je čudovito obdobje, vendar pogosto pusti za seboj nekaj nezaželenih spominov – strije. Ko se telo hitro razteza in nato ponovno krči, lahko pride do raztrganja kolagena in elastina v koži, kar povzroči nastanek strij. Mnoge bodoče mamice zato iščejo varne in učinkovite naravne rešitve – ena najbolj priljubljenih je karitejevo maslo. Ampak ali karitejevo maslo res pomaga pri strijah? Poglejmo podrobneje.

Karitejevo maslo

Kaj je karitejevo maslo?

Karitejevo maslo je bogata, kremasta maščoba, pridobljena iz oreščkov karitejevih dreves, ki rastejo v Zahodni Afriki. Že stoletja se uporablja v negi kože zaradi svojih izjemnih vlažilnih in zdravilnih lastnosti.

Glavne sestavine in koristi:

Vitamin A: Pomaga pri težavah s kožo, kot so suhost, gube in nepravilnosti.

Vitamin E: Znan po svojih obnavljajočih in zdravilnih lastnostih.

Maščobne kisline: Vlažijo kožo, obnavljajo kožno bariero in spodbujajo regeneracijo.

Protivnetne lastnosti: Blažijo vnetja in pomagajo pri težavah, kot so srbeča koža, akne in ekcem.

Karitejevo maslo je bogata, kremasta maščoba, pridobljena iz oreščkov karitejevih dreves, ki rastejo v Zahodni Afriki.
Karitejevo maslo je bogata, kremasta maščoba, pridobljena iz oreščkov karitejevih dreves, ki rastejo v Zahodni Afriki. FOTO: Adobe Stock

Kako karitejevo maslo pomaga pri strijah?

Karitejevo maslo strij ne bo popolnoma odstranilo, lahko pa opazno zmanjša njihov videz.

Globinsko vlaženje: Zmehča kožo in zmanjša videz gub na strijah.

Povečana elastičnost: Vitamin A pomaga izboljšati prožnost kože.

Obnova kože: Spodbuja rast novih celic in zavira nastanek brazgotinskega tkiva.

Pomiritev kože: Blaži srbečico in rdečico, ki pogosto spremljata nove strije.

Blaga zaščita pred UV-žarki: Ščiti pred soncem, ki lahko poslabša videz strij.

Ali je karitejevo maslo varno v nosečnosti?

Da – karitejevo maslo velja za eno najvarnejših sestavin za nego kože v nosečnosti, skupaj s kokosovim maslom, aloe vero in kakavovim maslom.

Pomembno!

Nekateri izdelki proti strijam vsebujejo retinol, ki je lahko škodljiv za plod. Pred uporabo katerega koli novega izdelka se vedno posvetujte s svojim zdravnikom.

Karitejevo maslo strij ne bo popolnoma odstranilo, lahko pa opazno zmanjša njihov videz.
Karitejevo maslo strij ne bo popolnoma odstranilo, lahko pa opazno zmanjša njihov videz. FOTO: Dreamstime

Ali karitejevo maslo povzroča alergijske reakcije?

Ni znanih primerov alergijskih reakcij ob zunanji uporabi karitejevega masla – tudi pri ljudeh z alergijo na oreščke. Kljub temu je pri občutljivi koži ali znanih alergijah priporočljivo opraviti test na majhnem delu kože ali se posvetovati z zdravnikom.

Kdaj lahko pričakujem rezultate?

Za rezultate je potrebna dosledna in redna uporaba. Pri večini ljudi se izboljšanje pokaže v približno 30 dneh, vendar so rezultati odvisni od posameznika.

Karitejevo ali kakavovo maslo – kaj je boljše za nosečniške strije?

Obe masli sta odlični izbiri – končna odločitev pa je običajno stvar osebnih preferenc.

Kakavovo maslo:

- Pridobljeno iz kakavovih zrn

- Bogato z vitamini K, E in antioksidanti

- Blaži vnetja in pomirja razdraženo kožo

- Ohranja vlago in elastičnost kože

- Gostejše in težje mazljivo

Karitejevo maslo:

- Mehkejše, lažje za nanašanje

- Višja vsebnost vitamina A

- Globinsko vlaži in podpira tvorbo kolagena

Nasvet: Veliko nosečnic preizkusi obe in uporablja tisto, ki jim bolj ustreza.

Karitejevo maslo ni čudežna rešitev za nosečniške strije, je pa naravna in učinkovita izbira za zmanjšanje njihovega videza.
Karitejevo maslo ni čudežna rešitev za nosečniške strije, je pa naravna in učinkovita izbira za zmanjšanje njihovega videza. FOTO: Profimedia

Domač recept za karitejevo maslo proti strijam

Raje pripravite naravno mazilo kar doma? Poskusite ta preprost in učinkovit recept!

Sestavine:

skodelice karitejevega masla

skodelice kokosovega olja

5 kapljic vitamina E (v olju)

Eterična olja po izbiri (npr. sivka, kadilo)

1 žlica marantne moke

Potrebujete še:

Dvojni kotliček ali posodo nad paro

Ročni mešalnik

Steklen kozarec s pokrovom za shranjevanje

Navodila:

Stopite karitejevo maslo in kokosovo olje nad paro.

Ohladite zmes v zamrzovalniku približno 20 minut, dokler ni čvrsta, a ne povsem trda.

Dodajte vitamin E in izbrana eterična olja.

Postopoma vmešajte marantno moko med mešanjem z ročnim mešalnikom.

Mešajte približno 3 minute, dokler krema ni rahla in puhasta.

Shranjujte v steklenem kozarcu, na hladnem in temnem mestu.

Krema ostane sveža do enega leta, če jo pravilno shranjujete.

Olivno olje: Bogato z vitaminom E, pomaga blediti brazgotine.
Olivno olje: Bogato z vitaminom E, pomaga blediti brazgotine. FOTO: Adobe Stock

Druge naravne možnosti za zmanjšanje strij

Če želite ostati pri naravni negi, razmislite tudi o teh oljih:

Olivno olje: Bogato z vitaminom E, pomaga blediti brazgotine.

Kokosovo olje: Vlažilno, z antibakterijskimi lastnostmi.

Jojobino olje: Posnema naravno maščobo kože, hitro se vpije.

Mandljevo olje: Blaži vnetja in izboljšuje ton kože.

Vedno se pred uporabo novih izdelkov v nosečnosti posvetujte z zdravnikom, še posebej, če imate občutljivo kožo.

Karitejevo maslo ni čudežna rešitev za nosečniške strije, je pa naravna in učinkovita izbira za zmanjšanje njihovega videza. Zaradi svoje bogate sestave, vlažilnih in obnovitvenih lastnosti je pogosto prva izbira mnogih bodočih mamic.

Dosledna uporaba, potrpežljivost in varne sestavine. Vaša koža si zasluži nego – vi pa občutek samozavesti v svojem telesu, tako med nosečnostjo kot po njej.

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Vir: familyeducation

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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