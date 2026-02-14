Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne

Gre za stanje, ko dolgotrajne obveznosti, skrb za otroke in delo povzročijo kronično preobremenjenost, ki se ne izboljša z običajnim počitkom. Kot so poročali na spletni strani Prospettiva Centro Clinico, lahko izgorelost mater močno vpliva na vsakdanje življenje in kakovost družinskih odnosov.

Zakaj postaja izgorelost mater pogostejša?

1. Povečana obremenitev in večplastna skrb Starševski stres se povečuje, saj sodobne matere nosijo visoke zahteve tako doma kot v službi. Stalna pozornost do otrok in družine lahko hitro privede do občutka, da "nenehno delate 24/7", brez dovolj časa zase ali za počitek. 2. Pritisk "popolne matere" Raziskave, objavljene na PubMed, kažejo, da družbeni in notranji pritisk, da mati vedno deluje popolno in brez napak, močno poveča tveganje za izgorelost. To vodi do občutkov krivde in stresa, ki lahko spodkopljejo samozavest in čustveno dobrobit.

icon-expand V sodobnem svetu se vse več mater sooča z izgorelostjo – stanjem, ki presega običajno utrujenost in lahko vodi v resno duševno in fizično stisko. FOTO: Adobe Stock

3. Dodatni življenjski dejavniki Kot so zapisali na Forbesu, delovni stres, zdravstvene težave, pomanjkanje socialne podpore in omejena pomoč partnerja še dodatno povečajo možnost, da mati doživi izgorelost.

Kaj je izgorelost mater?

Izgorelost mater je posebna oblika izgorelosti, ki se pojavi, ko se mati počuti čustveno, fizično in mentalno izčrpano zaradi trajnih zahtev, povezanih z materinstvom. Gre za stanje, ki traja dlje kot običajna utrujenost in lahko vpliva na vsakodnevno delovanje ter zdravje matere. V primerjavi z običajno utrujenostjo izgorelost mater pomeni stalno izčrpanost, ki ne izgine po počitku, in lahko resno vpliva na odnose z družino in partnerjem.

Najpogostejši znaki in simptomi

Poznavanje znakov izgorelosti mater je ključno, da lahko pravočasno ukrepamo. Med najpogostejšimi so: Čustveni in vedenjski znaki - občutek, da vas vsakodnevne obveznosti popolnoma preplavijo - razdražljivost in hitre čustvene reakcije - zmanjšana motivacija za stvari, ki ste jih prej uživali - občutek čustvene odtujenosti od otrok ali partnerja - stalni občutki krivde ali neustreznosti Fizični simptomi - dolgotrajna utrujenost, ki ne izgine s spanjem - težave s spanjem ali nespečnost - pogosti glavoboli ali napetost v telesu - prebavne težave ali druge zdravstvene težave, povezane s stresom Psihološki in vedenjski simptomi - težave s koncentracijo in spominom ("možganska megla") - zmanjšana sposobnost soočanja s stresom - občutek, da je vsakodnevno starševstvo "preveč" Te simptome opisujejo tudi strokovnjaki na portalu StarGlow Media, ki opozarjajo, da lahko trajajo dlje časa in močno vplivajo na kakovost življenja matere.

icon-expand V primerjavi z običajno utrujenostjo izgorelost mater pomeni stalno izčrpanost, ki ne izgine po počitku, in lahko resno vpliva na odnose z družino in partnerjem. FOTO: Adobe Stock

Kako razlikovati običajno utrujenost od izgorelosti mater?

Mnoge matere simptome napačno pripisujejo običajni utrujenosti. Vendar obstajajo jasne razlike: - Utrujenost običajno izgine po počitku, izgorelost mater pa vztraja tudi po sprostitvi. - Občutek podpore in zadovoljstva običajno izboljša počutje, medtem ko pri izgorelosti mater sprostitev ne odpravi izčrpanosti. - Normalno starševstvo omogoča funkcionalnost, pri izgorelosti mater pa vsakodnevne naloge postanejo težavne ali celo nemogoče.

Zakaj je pomembno pravočasno prepoznati izgorelost mater?

Če izgorelost ni prepoznana ali obravnavana, lahko vodi do: - povečane anksioznosti ali depresije - poslabšanja družinskih odnosov - dolgotrajnih zdravstvenih težav - zmanjšane kakovosti življenja matere in družine Kot so zapisali na portalu BMC Public Health, več kot 70 % mater poroča o občutkih izgorelosti vsaj enkrat tedensko, kar kaže na veliko razširjenost tega problema.

Praktični nasveti za preprečevanje in obvladovanje