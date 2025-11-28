Perimenopavza brez filtrov: kako Nina doma ohranja mir, ko divjajo hormoni

Tokrat smo se o tem zahtevnem, pa tudi ranljivo lepem obdobju pogovarjali z Nino – mamo, ženo, aktivno žensko in iskreno sogovornico, ki brez olepševanja opisuje svojo izkušnjo perimenopavze.

Najnapornejši znaki perimenopavze – in tisti, ki najbolj vplivajo na družino

Nina brez ovinkarjenja prizna, da so zanjo najtežja predvsem čustvena nihanja. "Najbolj so seveda spremembe razpoloženja. Iz popolne dobre volje grem v bes, potem v občutljivost in užaljenost ... Pogosto se počutim brez energije. Občutek, da ne bom zmogla, je zelo prisoten." Ob tem jo pogosto preplavijo tudi telesni simptomi, ki močno vplivajo na njen vsakdan: "Megla v glavi, spomin, anksioznost ... In potenje, po vsem telesu, najbolj po obrazu. Spolnosti si zaželim morda dvakrat na mesec." Te spremembe občuti celotna družina – a kot pravi z nasmehom, so njeni domači večinoma razumevajoči.

icon-expand "Veliko se pogovarjamo. Glasno jim sporočam svoje trenutno stanje." FOTO: Adobe Stock

Otroci zaznajo več, kot si mislimo

Na vprašanje, ali se otroci odzivajo na njene hormonske spremembe, brez oklevanja odgovori: "Sem opazila. So zelo razumevajoči, na trenutke presenečeni, ker me niso navajeni takšne." Ker sta dve hčerki sami sredi najstniškega hormonskega vrtiljaka, pride do marsikatere čustvene iskre. "Popolnoma jasno je, da se kdaj ujamemo – pri eni estrogen raste, pri drugi pada – in takrat pride do nepomembnega prepira, ki je zelo glasen in čustveno nabit." Zato se Nina trudi biti iskrena in odprta: "Veliko se pogovarjamo. Glasno jim sporočam svoje trenutno stanje."

Usklajevanje razpoloženj in starševskih odgovornosti

Starševstvo s polno košaro obveznosti zahteva zbranost, red in strukturo. Nina prizna, da je to lahko izziv: "Z veliko truda. Otroci so na srečo zelo samostojni. Za šolo večinoma sami delajo že od nekdaj." Gospodinjska opravila skuša poenostaviti in delegirati: "Prisilila sem se, da si lahko tudi kdaj sami pripravijo obroke. Poleg otrok imamo še psa – velikokrat me zjezi, da imam še to skrb, ampak sprehod v naravo mi dobro dene."

Rutine, ki pomagajo ohranjati mir in potrpežljivost

Čeprav je bila Nina vedno ljubiteljica intenzivnih vadb, danes ugotavlja, da ji v tem obdobju najbolj pomagajo nežnejše prakse: "Nikoli nisem bila tip človeka za meditacije in jogo, ampak me zelo sprostijo. Trenutno spoznavam tudi tai chi. Sicer pa me najbolj sprosti narava – hrib, gozd." Z nasmehom doda, da ji pomaga tudi sproščen humor in občasni kozarec vina: "Ah, pa ne smem pozabiti na mojega prijatelja – belo vino, špricer. Ne preveč, ampak sem ter tja kozarček za sprostitev. Otroci pravijo, da sem takrat veliko bolj prijazna."

Občutek krivde? Ne – bolj občutek, da je to faza, ki jo je treba prebroditi

Perimenopavza pogosto prinese občutke krivde, ker ženska ni tako razpoložljiva ali zbrana kot prej. Nini pa krivda ni najmočnejši občutek: "Niti ga nimam, občutka krivde. Bolj mi gre na živce dejstvo, da moram pač to prebroditi. Sprejemam, da tako pač je." Najbolj neprijetni so telesni simptomi, ki jih je nemogoče skriti: "Ko mi teče znoj iz obraza ali ko nekontrolirano popiz... nisem ravno srečna, no."

icon-expand Perimenopavza je tudi preizkus partnerske dinamike. FOTO: Adobe Stock

Vpliv na partnerski odnos: od nežnosti do nerazumevanja

Perimenopavza je tudi preizkus partnerske dinamike. "Zelo zanimiv. Mož se čudi. Gleda me in se čudi." Spolnost se je spremenila: "Spolnosti si zaželim dvakrat na mesec. Sicer je tudi njemu padel libido, ampak vseeno sva prišla z dvakrat na teden na dvakrat na mesec." Kljub temu verjame, da to obdobje prinaša tudi več pogovorov in drugačno obliko povezanosti. So tudi pozitivni učinki? Nina pravi: absolutno. "Mislim, da se več pogovarjamo in se poskušamo bolj sprejemati." Hormonske spremembe so neprijetne, a hkrati odpirajo prostor za več razumevanja, sočutja in bližine.

Ninin nasvet drugim mamicam