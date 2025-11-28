Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Perimenopavza brez filtrov: kako Nina doma ohranja mir, ko divjajo hormoni

Branka Resnik
Za mami 1
28. 11. 2025 02.16

Ko v družini istočasno rastejo otroci in pada estrogen, nastane edinstvena mešanica hormonskih viharjev. Najstniške iskre, materina občutljivost in vsakodnevne obveznosti pod isto streho ustvarijo okolje, kjer je potrpežljivost dragocena, razumevanje pa nujno.

druzina

Tokrat smo se o tem zahtevnem, pa tudi ranljivo lepem obdobju pogovarjali z Nino – mamo, ženo, aktivno žensko in iskreno sogovornico, ki brez olepševanja opisuje svojo izkušnjo perimenopavze.

Najnapornejši znaki perimenopavze – in tisti, ki najbolj vplivajo na družino

Nina brez ovinkarjenja prizna, da so zanjo najtežja predvsem čustvena nihanja. "Najbolj so seveda spremembe razpoloženja. Iz popolne dobre volje grem v bes, potem v občutljivost in užaljenost ... Pogosto se počutim brez energije. Občutek, da ne bom zmogla, je zelo prisoten."

Ob tem jo pogosto preplavijo tudi telesni simptomi, ki močno vplivajo na njen vsakdan: "Megla v glavi, spomin, anksioznost ... In potenje, po vsem telesu, najbolj po obrazu. Spolnosti si zaželim morda dvakrat na mesec."

Te spremembe občuti celotna družina – a kot pravi z nasmehom, so njeni domači večinoma razumevajoči.

"Veliko se pogovarjamo. Glasno jim sporočam svoje trenutno stanje."
"Veliko se pogovarjamo. Glasno jim sporočam svoje trenutno stanje." FOTO: Adobe Stock

Otroci zaznajo več, kot si mislimo

Na vprašanje, ali se otroci odzivajo na njene hormonske spremembe, brez oklevanja odgovori: "Sem opazila. So zelo razumevajoči, na trenutke presenečeni, ker me niso navajeni takšne."

Ker sta dve hčerki sami sredi najstniškega hormonskega vrtiljaka, pride do marsikatere čustvene iskre. "Popolnoma jasno je, da se kdaj ujamemo – pri eni estrogen raste, pri drugi pada – in takrat pride do nepomembnega prepira, ki je zelo glasen in čustveno nabit."

Zato se Nina trudi biti iskrena in odprta: "Veliko se pogovarjamo. Glasno jim sporočam svoje trenutno stanje."

Usklajevanje razpoloženj in starševskih odgovornosti

Starševstvo s polno košaro obveznosti zahteva zbranost, red in strukturo. Nina prizna, da je to lahko izziv: "Z veliko truda. Otroci so na srečo zelo samostojni. Za šolo večinoma sami delajo že od nekdaj."

Gospodinjska opravila skuša poenostaviti in delegirati: "Prisilila sem se, da si lahko tudi kdaj sami pripravijo obroke. Poleg otrok imamo še psa – velikokrat me zjezi, da imam še to skrb, ampak sprehod v naravo mi dobro dene."

Rutine, ki pomagajo ohranjati mir in potrpežljivost

Čeprav je bila Nina vedno ljubiteljica intenzivnih vadb, danes ugotavlja, da ji v tem obdobju najbolj pomagajo nežnejše prakse: "Nikoli nisem bila tip človeka za meditacije in jogo, ampak me zelo sprostijo. Trenutno spoznavam tudi tai chi. Sicer pa me najbolj sprosti narava – hrib, gozd."

Z nasmehom doda, da ji pomaga tudi sproščen humor in občasni kozarec vina: "Ah, pa ne smem pozabiti na mojega prijatelja – belo vino, špricer. Ne preveč, ampak sem ter tja kozarček za sprostitev. Otroci pravijo, da sem takrat veliko bolj prijazna."

Občutek krivde? Ne – bolj občutek, da je to faza, ki jo je treba prebroditi

Perimenopavza pogosto prinese občutke krivde, ker ženska ni tako razpoložljiva ali zbrana kot prej. Nini pa krivda ni najmočnejši občutek: "Niti ga nimam, občutka krivde. Bolj mi gre na živce dejstvo, da moram pač to prebroditi. Sprejemam, da tako pač je."

Najbolj neprijetni so telesni simptomi, ki jih je nemogoče skriti: "Ko mi teče znoj iz obraza ali ko nekontrolirano popiz... nisem ravno srečna, no."

Perimenopavza je tudi preizkus partnerske dinamike.
Perimenopavza je tudi preizkus partnerske dinamike. FOTO: Adobe Stock

Vpliv na partnerski odnos: od nežnosti do nerazumevanja

Perimenopavza je tudi preizkus partnerske dinamike. "Zelo zanimiv. Mož se čudi. Gleda me in se čudi."

Spolnost se je spremenila: "Spolnosti si zaželim dvakrat na mesec. Sicer je tudi njemu padel libido, ampak vseeno sva prišla z dvakrat na teden na dvakrat na mesec."

Kljub temu verjame, da to obdobje prinaša tudi več pogovorov in drugačno obliko povezanosti.

So tudi pozitivni učinki? Nina pravi: absolutno. "Mislim, da se več pogovarjamo in se poskušamo bolj sprejemati."

Hormonske spremembe so neprijetne, a hkrati odpirajo prostor za več razumevanja, sočutja in bližine.

Ninin nasvet drugim mamicam

Nina verjame, da je odprtost ključ: "Naj berejo in se pogovarjajo o tem. Meni je res v pomoč, ker je zdaj toliko gradiva in cela revolucija okoli perimenopavze."

Priporoča tudi strokovno podporo: "Do ginekologinje bom stopila, ko bom začutila, da me preveč muči."

Njena izkušnja ima tudi čustveno ozadje preteklih generacij: "Moja mama se o tem ni mogla pogovarjati. Ona je zbolela, izgorela, dobila hude fobije. Ker vem, kaj lahko ta sprememba prinese, sem še bolj ozaveščena."

Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko
Preberi še
Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko
7 najpogostejših mitov o menopavzi: kaj je res in kaj ne
Preberi še
7 najpogostejših mitov o menopavzi: kaj je res in kaj ne
perimenopavza hormonske spremembe družina najstniki čustvena nihanja
Prejšnji članek
Za mami

Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo

Naslednji članek
Za mami

Mamice pod pritiskom: niso vsi dnevi lepi – in tudi to je v redu

Sorodni članki
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Partnerski odnosi

Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi

Po vseh teh letih iskanja odgovora sem končno izvedela, kaj je narobe z mojim telesom
Intervju

Po vseh teh letih iskanja odgovora sem končno izvedela, kaj je narobe z mojim telesom

Znana igralka zanosila v obdobju perimenopavze
Novice

Znana igralka zanosila v obdobju perimenopavze

Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Zdrava nosečnica

Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom 28. 11. 2025 20.12
-3
za moškega je najboljše da je partnerko po 35 letu starosti pomladi. trg je dovolj velik in fleksibilen.
ODGOVORI
0 3
Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
novice Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
šport Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
popin Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Vizita.si Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Okusno.je Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Moskisvet.com Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Bibaleze.si Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Cekin.si Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Dominvrt.si Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Okusno.je Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329