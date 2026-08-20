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Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo

L.G.
Fit in zdravje 0
20. 08. 2026 13.33

Ko pomislimo na Italijo, si običajno predstavljamo svežo zelenjavo, olivno olje, ribe, sadje in druge stebre znamenite sredozemske prehrane. Zato je marsikoga presenetila novica, da se ravno Italija spopada z eno največjih težav z otroško debelostjo v Evropi.

špageti

Po podatkih, ki jih navaja BBC, so razmere še posebej zaskrbljujoče na jugu države. V nekaterih delih Neaplja in regije Kampanija strokovnjaki opažajo izjemno visoke stopnje prekomerne telesne teže in debelosti med otroki, kar postaja resen javnozdravstveni problem.

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Kako je prišlo do tega?

Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da težava ni v tradicionalni italijanski prehrani, temveč v tem, da je ta vse bolj izginila iz vsakdanjega življenja družin. Namesto doma pripravljenih obrokov otroci vse pogosteje posegajo po ultra procesirani hrani, sladkih pijačah in kaloričnih prigrizkih.

Poleg prehrane pomembno vlogo igra tudi življenjski slog. Otroci danes preživijo več časa pred zasloni in manj časa v gibanju kot generacije pred njimi. Tudi strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Svetovne zdravstvene organizacije že dlje časa opozarjajo, da sta redna telesna dejavnost in omejevanje sedenja med ključnimi dejavniki za ohranjanje zdrave telesne teže.

Tradicionalna italijanska prehrana je skoraj izginila iz vsakdanjega življenja.
Tradicionalna italijanska prehrana je skoraj izginila iz vsakdanjega življenja.FOTO: iStock

Starši težave pogosto sploh ne prepoznajo

Ena od ugotovitev, ki jo izpostavlja BBC, je presenetljiva: številni starši otrokove telesne teže ne doživljajo kot težavo. V nekaterih okoljih je še vedno prisotno prepričanje, da je nekoliko bolj okrogel otrok znak zdravja in dobrega počutja.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno spremljati otrokovo rast in razvoj ter se po potrebi posvetovati s pediatrom. Debelost namreč ni zgolj estetsko vprašanje. Povezana je s povečanim tveganjem za visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2, težave s sklepi in duševnim zdravjem že v otroštvu.

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Težava ni le v sladkorju

Ko govorimo o debelosti, mnogi najprej pomislijo na sladkarije. V resnici je slika precej bolj zapletena. Nutricionisti opozarjajo, da lahko k težavam prispevajo tudi neredni obroki, preskakovanje zajtrka, prehranjevanje pred televizijo ali telefonom ter pogosto poseganje po energijsko bogatih prigrizkih.

Otrok, ki je med gledanjem zaslona, pogosto slabše zazna občutek sitosti. Posledično lahko poje več, ne da bi se tega sploh zavedal.

Glavni krivec niso le sladkarije, ampak tudi eredni obroki, preskakovanje zajtrka, prehranjevanje pred televizijo ali telefonom ter pogosto poseganje po energijsko bogatih prigrizkih.
Glavni krivec niso le sladkarije, ampak tudi eredni obroki, preskakovanje zajtrka, prehranjevanje pred televizijo ali telefonom ter pogosto poseganje po energijsko bogatih prigrizkih.FOTO: Shutterstock

Kaj lahko storijo starši?

Dobra novica je, da majhne spremembe pogosto prinesejo velike rezultate.

1. Družinski obroki naj postanejo pravilo

Otroci se prehranskih navad učijo predvsem z opazovanjem. Če družina skupaj je zelenjavo, sadje in doma pripravljene obroke, bodo takšne izbire lažje sprejeli tudi otroci.

2. Omejite sladke pijače

Sokovi, ledeni čaji in gazirane pijače lahko vsebujejo veliko sladkorja. Voda naj ostane glavna pijača skozi ves dan.

3. Ne uporabljajte hrane kot nagrade

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko nagrajevanje s čokolado ali sladkarijami ustvari nezdrav odnos do hrane in poveča tveganje za čustveno prehranjevanje.

4. Poskrbite za vsakodnevno gibanje

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 60 minut gibanja dnevno za otroke in mladostnike. To ne pomeni nujno organiziranega športa. Pomagajo tudi hoja, kolesarjenje, ples ali igra na prostem.

5. Dober zgled je pomembnejši od prepovedi

Raziskave kažejo, da otroci lažje sprejmejo zdrave navade, kadar jih živijo tudi starši. Namesto strogih prepovedi se bolje obnese postopno uvajanje bolj zdravih izbir za vso družino.

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Opozorilo tudi za Slovenijo

Tudi v Sloveniji strokovnjaki že več let opozarjajo na prekomerno prehranjenost otrok in pomen zdrave prehrane, gibanja ter omejevanja časa pred zasloni.

Italijanska zgodba zato ni le opozorilo za njihove starše, temveč tudi opomnik za druge evropske družine: zdrave prehranske navade in gibanje ostajajo ena najpomembnejših naložb v otrokovo prihodnje zdravje.

Viri: BBC News, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), NIJZ

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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