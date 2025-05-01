Ste se tudi vi znašli v začaranem krogu obljub, da boste z naslednjim dnem začeli s telesno aktivnostjo in bolj zdravim prehranjevanjem, pa ta dan kar odlašate v nedogled? Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri ohranjanju motivacije.
Veste, kaj je tisto, kar neposredno vpliva na vaše zdravje, razpoloženje, fizično moč, raven energije, motivacijo, libido, zadovoljstvo, vzdržljivost, dobro počutje, navezanost in navsezadnje na občutke ljubezni? Hormoni.
Pilates s svojo osredotočenostjo na nežne, a učinkovite gibe, nadzorovano dihanje in moč jedra zagotavlja bodočim materam varen in spodbuden način, da ostanejo aktivne med nosečnostjo, hkrati pa jim nudi številne prednosti in blagodejne učinke.
Med vadbo, prilagojeno posebej zanje, se nosečnice med drugim naučijo pravilnega dihanja, krepijo mišice medeničnega dna in druge bolj obremenjene mišice za manj bolečin in nosečniških tegob ter vsesplošno boljše počutje. Prednost redne telovadbe pa je tudi lažje in hitrejše okrevanje po porodu, ko je veliko nošenja, dojenja in dvigovanja dojenčka.
Jesenski meseci poleg barvite narave prinašajo tudi nižje temperature, krajše dneve in sezono prehladov, kar pomeni, da je ključnega pomena poskrbeti za odpornost otrok. V tem obdobju jim bolezni še posebej rade pomešajo štrene, zato je pomembno, da jim starši pomagajo ohraniti močan imunski sistem.
Dojenje ni samo dobro za vašega otroka, saj večina žensk ob tem pokuri nekaj dodatnih kalorij, kar lahko pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov, zbranih med nosečnostjo. Pomembno pa je, da za zdravo hujšanje tekom dojenja in po porodu uživate raznoliko in zdravo hrano z več manjšimi obroki, predvsem pa zaužijete tudi zadostne količine tekočin.
Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj je dobro, da ohranjamo telesno vzdržljivost po porodu; med drugim lažje opravljamo vsakodnevne dejavnosti, manj smo utrujene in imamo več energije za novega družinskega člana. O tem smo se pogovarjali tudi s Kristino Lesar, profesorico športne vzgoje, inštruktorico poporodne vadbe in mamico dveh prikupnih fantkov.
Vsakodnevni izzivi, neprespane noči in nešteto skrbi, vse to nam jemlje energijo in miren sen. In ni skrivnost, da utrujenost vpliva tudi na naše počutje, čustvovanje in delovanje nasploh. Če ob tem pomislimo, da bi še telovadile, si najpogosteje rečemo, da ne zmoremo, ali to idejo v nedogled prestavljamo na prihodnje dni. A bi morale, zase in nenazadnje tudi za naše najmlajše, saj je gibanje idealen način, da se okrepimo tako mentalno kot fizično.
Morda se tega ne zavedate, a prehrana ima zelo velik vpliv na naš menstrualni ciklus. Zato tokrat posebej omenjamo tista živila, ki bi jih morali jesti pred, med in po menstruaciji, da bi se potem ves mesec lahko počutile kar se da dobro.
Med nosečnostjo se ženske v povprečju zredijo za približno petnajst kilogramov, po porodu pa jih izgubijo približno 5, ostale kilograme pa je pogosto težje izgubiti. Zato vam predstavljamo nekaj nasvetov za uspešno hujšanje po porodu.
V hladnejši polovici leta je dobro svoje telo pripraviti na nižje zunanje temperature in virusna obolenja, ki prežijo na vsakem koraku. Da bi vsi člani družine preventivno okrepili svoj imunski sistem, smo za vas poiskali enostaven recept za domači sirup.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.