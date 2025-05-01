Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Tek z vozičkom po porodu: kako varno izboljšati kondicijo in se izogniti poškodbam
Fit in zdravje

Tek z vozičkom po porodu: kako varno izboljšati kondicijo in se izogniti poškodbam

Najstnik želi zvečer ven: Kako kot starš postaviti meje in graditi zaupanje?
Najstniki

Najstnik želi zvečer ven: Kako kot starš postaviti meje in graditi zaupanje?

Ideje: Kaj početi z otrokom ob slabem vremenu
Prosti čas

Ideje: Kaj početi z otrokom ob slabem vremenu

Zaradi medu končala v bolnišnici. Zdaj želi opozoriti vse starše
Prehrana

Zaradi medu končala v bolnišnici. Zdaj želi opozoriti vse starše

Se spomnite Tinčka iz filma Moj ata, socialistični kulak? Tako je videti danes
Svet slavnih

Se spomnite Tinčka iz filma Moj ata, socialistični kulak? Tako je videti danes

Top nasveti, kako ohraniti motivacijo za telovadbo
Fit in zdravje

Top nasveti, kako ohraniti motivacijo za telovadbo

Ste se tudi vi znašli v začaranem krogu obljub, da boste z naslednjim dnem začeli s telesno aktivnostjo in bolj zdravim prehranjevanjem, pa ta dan kar odlašate v nedogled? Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri ohranjanju motivacije.

Znaki, da se spopadate s hormonskim neravnovesjem
Fit in zdravje

Znaki, da se spopadate s hormonskim neravnovesjem

Veste, kaj je tisto, kar neposredno vpliva na vaše zdravje, razpoloženje, fizično moč, raven energije, motivacijo, libido, zadovoljstvo, vzdržljivost, dobro počutje, navezanost in navsezadnje na občutke ljubezni? Hormoni.

Neverjetni učinki in prednosti pilatesa za nosečnice
Fit in zdravje

Neverjetni učinki in prednosti pilatesa za nosečnice

Pilates s svojo osredotočenostjo na nežne, a učinkovite gibe, nadzorovano dihanje in moč jedra zagotavlja bodočim materam varen in spodbuden način, da ostanejo aktivne med nosečnostjo, hkrati pa jim nudi številne prednosti in blagodejne učinke.

S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Zdrava nosečnica

S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda

Med vadbo, prilagojeno posebej zanje, se nosečnice med drugim naučijo pravilnega dihanja, krepijo mišice medeničnega dna in druge bolj obremenjene mišice za manj bolečin in nosečniških tegob ter vsesplošno boljše počutje. Prednost redne telovadbe pa je tudi lažje in hitrejše okrevanje po porodu, ko je veliko nošenja, dojenja in dvigovanja dojenčka.

6 načinov, kako v hladnejših mesecih izboljšati otrokovo odpornost
Fit in zdravje

6 načinov, kako v hladnejših mesecih izboljšati otrokovo odpornost

Jesenski meseci poleg barvite narave prinašajo tudi nižje temperature, krajše dneve in sezono prehladov, kar pomeni, da je ključnega pomena poskrbeti za odpornost otrok. V tem obdobju jim bolezni še posebej rade pomešajo štrene, zato je pomembno, da jim starši pomagajo ohraniti močan imunski sistem.

Toliko kalorij pokurite med vsakodnevnim dojenjem
Dojenje

Toliko kalorij pokurite med vsakodnevnim dojenjem

Dojenje ni samo dobro za vašega otroka, saj večina žensk ob tem pokuri nekaj dodatnih kalorij, kar lahko pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov, zbranih med nosečnostjo. Pomembno pa je, da za zdravo hujšanje tekom dojenja in po porodu uživate raznoliko in zdravo hrano z več manjšimi obroki, predvsem pa zaužijete tudi zadostne količine tekočin.

Kako ob materinstvu najti čas še za telesno vadbo?
Fit in zdravje

Kako ob materinstvu najti čas še za telesno vadbo?

Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj je dobro, da ohranjamo telesno vzdržljivost po porodu; med drugim lažje opravljamo vsakodnevne dejavnosti, manj smo utrujene in imamo več energije za novega družinskega člana. O tem smo se pogovarjali tudi s Kristino Lesar, profesorico športne vzgoje, inštruktorico poporodne vadbe in mamico dveh prikupnih fantkov.

Poporodna vadba: Vaje, ki jih lahko izvajamo
Fit in zdravje

Poporodna vadba: Vaje, ki jih lahko izvajamo

Vsakodnevni izzivi, neprespane noči in nešteto skrbi, vse to nam jemlje energijo in miren sen. In ni skrivnost, da utrujenost vpliva tudi na naše počutje, čustvovanje in delovanje nasploh. Če ob tem pomislimo, da bi še telovadile, si najpogosteje rečemo, da ne zmoremo, ali to idejo v nedogled prestavljamo na prihodnje dni. A bi morale, zase in nenazadnje tudi za naše najmlajše, saj je gibanje idealen način, da se okrepimo tako mentalno kot fizično.

Kaj jesti med ovulacijo in kaj med menstruacijo?
Fit in zdravje

Kaj jesti med ovulacijo in kaj med menstruacijo?

Morda se tega ne zavedate, a prehrana ima zelo velik vpliv na naš menstrualni ciklus. Zato tokrat posebej omenjamo tista živila, ki bi jih morali jesti pred, med in po menstruaciji, da bi se potem ves mesec lahko počutile kar se da dobro.

To so zlata pravila za hujšanje po porodu
Fit in zdravje

To so zlata pravila za hujšanje po porodu

Med nosečnostjo se ženske v povprečju zredijo za približno petnajst kilogramov, po porodu pa jih izgubijo približno 5, ostale kilograme pa je pogosto težje izgubiti. Zato vam predstavljamo nekaj nasvetov za uspešno hujšanje po porodu.

Zdrav otrok

Napitek za krepitev imunskega sistema vse družine

V hladnejši polovici leta je dobro svoje telo pripraviti na nižje zunanje temperature in virusna obolenja, ki prežijo na vsakem koraku. Da bi vsi člani družine preventivno okrepili svoj imunski sistem, smo za vas poiskali enostaven recept za domači sirup.

Napitek za krepitev imunskega sistema vse družine
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ali naj stari starši finančno sodelujejo pri organizaciji krsta?
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Izredne razmere zaradi snežnega viharja: ustavljeni leti, plaz zasul smučarje
novice Izredne razmere zaradi snežnega viharja: ustavljeni leti, plaz zasul smučarje
Nekaj res ne štima: 'Odkar se je vrnil LeBron smo neprepoznavni'
šport Nekaj res ne štima: 'Odkar se je vrnil LeBron smo neprepoznavni'
Poroka Ramsayjeve hčerke: tast lahko pride, če v cerkvi sedi čisto zadaj
popin Poroka Ramsayjeve hčerke: tast lahko pride, če v cerkvi sedi čisto zadaj
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Vizita.si 7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Okusno.je Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Danes je neprepoznaven
Zadovoljna.si Danes je neprepoznaven
On je simbol moške vzdržljivosti
Moskisvet.com On je simbol moške vzdržljivosti
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Bibaleze.si Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Cekin.si Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Dominvrt.si Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Bibaleze.si Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329