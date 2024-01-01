Po porodu se življenje mamice pogosto spremeni v čudovit, a hkrati kaotičen vrtiljak. Skrb za novorojenčka, družino ter spremembe telesa lahko hitro potisnejo vaše osebne potrebe v ozadje. Da se ponovno povežete s seboj, ni potrebna celodnevna jutranja rutina, popolna tišina ali razkošen dan v spa centru. Potrebni so majhni, ponavljajoči se trenutki – majhna sidra, ki vas pripeljejo nazaj k telesu, vrednotam in notranjemu glasu.
Ko v družini istočasno rastejo otroci in pada estrogen, nastane edinstvena mešanica hormonskih viharjev. Najstniške iskre, materina občutljivost in vsakodnevne obveznosti pod isto streho ustvarijo okolje, kjer je potrpežljivost dragocena, razumevanje pa nujno.
Starševstvo prinaša veliko lepih in izpolnjujočih trenutkov, a tudi dneve, ko se svet zdi mnogo pretežak in ko niti ljubezen ne prinese olajšanja. Mnoge matere ob tem občutijo krivdo, ker niso vedno potrpežljive, vesele ali hvaležne.
Perimenopavza prinaša številne fizične in čustvene spremembe, ki lahko vplivajo na vsakodnevno življenje in družinske odnose. 47-letna mama Alina je v pogovoru z nami delila svoje izkušnje, izzive in strategije, kako ohraniti mirnost in potrpežljivost pri starševstvu v tem obdobju.
Po porodu se telo ženske sooča s številnimi spremembami – raztegnjene mišice in vezivno tkivo v predelu trebuha, oslabljeno jedro in trup, pogosto bolečine v hrbtu ali stanje, znano kot diastaza (razmik srednjih trebušnih mišic). Zato se mnoge ženske sprašujejo: Ali naj uporabim poporodni steznik?
Porod prinaša neverjetne spremembe v telesu, še posebej za nožnico. Veliko bodočih mamic se sprašuje: Kaj se zares dogaja z nožnico po porodu? Čeprav to ni tema pogovora ob kavi, je razumevanje sprememb po porodu zelo pomembno za vsako žensko. Tukaj so najpomembnejše stvari, ki jih moraš vedeti.
Če ste tudi sami starš, potem veste, da je vzgoja otrok vse prej kot preprosta. Vsak ima svoje vzgojne metode, svoje pristope. Pogosto temeljijo na tem, kar smo sami prejeli v otroštvu. Obstajajo pa štirje slogi starševstva, ki lahko otrokom dolgoročno škodijo. Preverite, kateri.
Ko se življenje po porodu začne vračati v ustaljene tirnice, se mnoge mame vprašajo: Kako ponovno vključiti telesno aktivnost v vsakdan, če pa je otrok ves čas z mano?
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije poporodna krvavitev vsako leto prizadene več kot 14 milijonov žensk, od katerih jih približno 70.000 umre. To pomeni, da je to eden vodilnih vzrokov smrti po porodu – kljub temu da jo je v večini primerov mogoče pravočasno prepoznati in uspešno zdraviti.
Tako kot adolescenca pomeni prehod iz otroštva v odraslost, matrescenca pomeni prehod iz predmaterinske identitete v novo obliko - mater. Gre za globoko notranjo preobrazbo, ki vključuje tako veselje in pozitivna pričakovanja kot tudi dvome, negotovosti in včasih tudi stiske.
Nosečnost je čudovito obdobje, vendar pogosto pusti za seboj nekaj nezaželenih spominov – strije. Ko se telo hitro razteza in nato ponovno krči, lahko pride do raztrganja kolagena in elastina v koži, kar povzroči nastanek strij. Mnoge bodoče mamice zato iščejo varne in učinkovite naravne rešitve – ena najbolj priljubljenih je karitejevo maslo. Ampak ali karitejevo maslo res pomaga pri strijah? Poglejmo podrobneje.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.