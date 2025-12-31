Čas gnezdenja – kaj morate vedeti o pripravah na dojenčka?

Marsikatera mamica bo potrdila, da je obdobje gnezdenja eno najlepših obdobij nosečnosti. Gre za čas, ko se počasi približujemo porodu in začnemo intenzivno pripravljati naš dom za sprejem novega družinskega člana. Nekaterim prostori v domu omogočajo postavitev in opremljanje otroške sobice, drugi za novorojenčka uredijo kotiček v spalnici ali dnevnem prostoru. Da bi vam bilo pri pripravah lažje, pa smo za vas pripravili kratek vodnik, ki vas bo popeljal skozi bistvene korake opremljanja sobice in priprav na prihod dojenčka. Na kaj biti pozorni, česa ne smete pozabiti? Preverite v spodnjih vrsticah.

Načrtujte in se organizirajte

Preden se lotite dekoracije otroške sobe, začnite z načrtovanjem in organizacijo samega prostora. Ocenite, kakšno postavitev prostora si želite, ravno tako razmislite o osvetlitvi in velikosti, saj boste tako lažje določili tudi najboljšo postavitev pohištva in ostalih dodatkov. Ustvarite tloris, da si vizualizirate ureditev sobice ali kotička za dojenčka in preverite, ali je v sobi dovolj prostora za otroško posteljico, previjalno mizo in druge dodatke, ki jih potrebujete za nego otroka, ne da bi se pri tem počutili utesnjene.

Izberite pomirjujočo barvno shemo

Izbira prave barvne sheme je ključnega pomena pri ustvarjanju pomirjujočega okolja za vašega otroka. Mehke, pastelne barve, kot so svetlo modra, zelena ali rožnata, pogosto dobro delujejo. Te barve spodbujajo občutek miru in topline ter lahko pomagajo tudi pri pomirjanju in vzorcih spanja vašega otroka.

icon-expand Pri izbiri posteljice za dojenčka dajte poudarek na varnost in uporabnost postelje. FOTO: Adobe Stock

Investirajte v kakovostno posteljico

Otroška posteljica je osrednji del vsake otroške sobe ali otroškega kotička. Investirajte v trdno in varnostno potrjeno posteljico, ki izpolnjuje vse trenutne varnostne standarde. Razmislite o izbiri preklopne posteljice, ki jo je mogoče kasneje spremeniti v otroško posteljo, s čimer povečate njeno uporabnost, medtem ko vaš otrok raste.

Dajte prednost varnosti

Pri postavljanju otroške sobe mora biti varnost vedno na prvem mestu. Težko pohištvo pritrdite na steno, da preprečite prevrnitev, in zagotovite, da so električne vtičnice pokrite z varnostnimi pokrovčki. Vrvice žaluzij ali zaves hranite izven dosega vašega dojenčka, na pohištvu z ostrimi robovi pa uporabite zaščito za vogale.

Udobna posteljnina in vzmetnica

Izberite udobno in trdo vzmetnico za otroško posteljico, ki podpira razvoj hrbtenice vašega otroka. Odločite se za rjuhe, ki se tesno prilegajo vzmetnici in se izogibajte uporabi blazin ali težkih odej za posteljico, saj lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Posteljnina naj bo iz zračnega in naravnega tekstila, najbolje bombaža.

icon-expand Gnezdenje FOTO: Adobe Stock

Organiziran prostor za preoblačenje

Previjalna miza ali komoda s previjalno podlogo je nujna za hitro in udobno menjavo plenic. Vse potrebne pripomočke, kot so plenice, robčki in kreme, fiziološka raztopina, gazice ter posodica z vodo, imejte na dosegu roke, da otroka, medtem ko iščete dodatke za nego, nikoli ne pustite brez nadzora.

Dovolj prostora za shranjevanje

Z dojenčkom pride tudi veliko stvari, kot so oblačila, pripomočki, igrače. Poskrbite, da bo imela soba dovolj možnosti za shranjevanje, kot so komode z izvlečnimi škatlami, predalniki, police in zabojniki, da boste imeli vse organizirano in lažje dostopno.

Udoben prostor za dojenje ali hranjenje

Če nameravate dojiti, ustvarite prijeten kotiček za dojenje z udobnim stolom ali gugalnikom in majhno stransko mizico za najnujnejše stvari, kot so steklenička za vodo, tetra pleničke za podiranje kupčka in blazinice za dojenje.

icon-expand Otroška soba naj deluje nežno in pomirjujoče. FOTO: Adobe Stock

Mehka osvetlitev

Mehka osvetlitev lahko ustvari pomirjujoč ambient za nočno hranjenje in menjavo plenic. Razmislite o uporabi zatemnjenih luči ali otroški sobi dodajte mehko nočno svetlobo, da se izognete močni svetlobi ponoči, ki bi lahko bila tako za dojenčka kot za vas izjemno moteča.

Za piko na i dodajte ljubko dekoracijo