Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
7 najboljših sobnih rastlin za otroške sobice
Otroške sobe

7 najboljših sobnih rastlin za otroške sobice

Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo
Za mami

Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo

Zvezde in vzgoja: Katera astrološka znamenja so najzahtevnejša?
Horoskop

Zvezde in vzgoja: Katera astrološka znamenja so najzahtevnejša?

Prezgodaj rojeni dojenček: od 10-odstotne možnosti do čudeža
Resnične zgodbe

Prezgodaj rojeni dojenček: od 10-odstotne možnosti do čudeža

Kot babica Diana: Charlotte na kraljevi prireditvi ukradla šov
Svet slavnih

Kot babica Diana: Charlotte na kraljevi prireditvi ukradla šov

Na to bodite pozorni pri opremljanju sobe za šolarja
Otroške sobe

Na to bodite pozorni pri opremljanju sobe za šolarja

Šolsko obdobje je prvo obdobje v otrokovem življenju, ko se sooči z odgovornostjo in tudi potrebuje prostor, kjer lahko udobno in v miru opravlja svoje šolske obveznosti. Nujno je, da ima otrok določeno mesto, ki je namenjeno šoli in šolskemu delu, saj bo tako hitreje in bolj učinkovito opravil naloge, ker mu bo že prostor sam dal motivacijo za delo.

Čas gnezdenja – kaj morate vedeti o pripravah na dojenčka?
Otroške sobe

Čas gnezdenja – kaj morate vedeti o pripravah na dojenčka?

Že babice so govorile, da se v času, ko ženska začne gnezditi, telo počasi pripravlja na porod. Priprava na dojenčka je prijetna, vznemirljiva in edinstvena izkušnja. Dobro zasnovana otroška sobica ali kotiček za dojenčka pa ne zagotavljata le varnega in udobnega prostora za novega družinskega člana, temveč tudi pomagata ustvariti negovalno okolje, ki spodbuja njegovo rast in razvoj. A kako se lotiti priprav? Za vas imamo nekaj uporabnih nasvetov.

Kaj na črni petek kupujejo Slovenci za otroke?
Novice

Kaj na črni petek kupujejo Slovenci za otroke?

Cene naraščajo in inflacija je sprožila draginjo, zato je zdaj še posebej smiselno kupovati pametno, premišljeno, preudarno in seveda kar se da poceni. Odlična priložnost za ugodne nakupe sta seveda črni petek in spletni ponedeljek. Kot dneva najbolj ugodnih ponudb, s katerimi odpirajo sezono predprazničnega nakupovanja božičnih in novoletnih daril, sta tudi med slovenskimi kupci čedalje bolj prepoznana in dobro sprejeta.

Kakšne so posledice, če ima otrok preveč igrač?
Otroške sobe

Kakšne so posledice, če ima otrok preveč igrač?

Želja, da bi imeli naši otroci med odraščanjem več kot mi (in da bi stari starši svojim vnukom zagotovili vse, kar jim srce poželi), spodbuja tudi neskončen krog novih igrač. A s tem, ko imamo hišo polno igrač, našim otrokom – pa tudi sebi – ne delamo nobene usluge. Pravzaprav vse več staršev in strokovnjakov verjame, da bi nam bilo vsem bolje, če bi imeli otroci veliko manj igrač, kot je to v navadi. Preverite, zakaj.

Opremljanje otroške sobice – na kaj biti pozoren?
Otroške sobe

Opremljanje otroške sobice – na kaj biti pozoren?

Pri pripravi otroške sobe morate biti pozorni na vsako podrobnost – od izbire barve sten do izbire primernega pohištva in otroških igrač. Najpomembnejše pa je, da pri opremljanju ne pozabimo na določene stvari, ki so lahko za otroke izjemno nevarne.

Otroške posteljice
Otroške sobe

Otroške posteljice

Spanec je izjemno pomemben in tega se praviloma zavedamo vsi. Slab spanec lahko pomeni, da nas že najmanjša malenkost popolnoma iztiri, smo slabe volje in nejevoljni in tako imamo slab dan. In kako super je, ko se naspimo in se spočijemo v udobni postelji, kajne?

Kako izbrati primerno posteljo za otroka?
Otroške sobe

Kako izbrati primerno posteljo za otroka?

Povsem normalno je, da kot starši želimo za svoje otroke le najbolje. To je sploh pomembno pri izbiri in zagotavljanju optimalnega in varnega prostora za spanje.

Kako urediti delovni prostor za otroka?
Otroške sobe

Kako urediti delovni prostor za otroka?

Šola je že v polnem zagonu in naši mali šolarji potrebujejo prostor za opravljanje šolskega dela, pa tudi za ustvarjanje. Zelo pomembno je, da temu prostoru namenimo poseben premislek, saj se mora otrok v njem počutiti sproščeno, hkrati pa mora prostor spodbujati delovno vzdušje.

Zato v otroški sobici ne sme manjkati glasbeni vrtiljak
Ustvarjamo

Zato v otroški sobici ne sme manjkati glasbeni vrtiljak

Čeprav so novorojenčki še premajhni, da bi v svojih ročicah držali igračo, pa je glasbeni vrtiljak, nameščen nad posteljico, idealna priložnost za razvijanje njihovih vidnih, slišnih in motoričnih sposobnosti. Preverite, zakaj vse je še dobro imeti v otroški sobici glasbeni vrtiljak.

Kako v otroško sobo vključiti stenske tapete?
Otroške sobe

Kako v otroško sobo vključiti stenske tapete?

Prav gotovo ima večina od nas spomine na stanovanja naših prababic, ki so jih krasile tapete z drobnimi rožicami. Že od nekdaj so ljudje radi dodali stenam nekaj več in jih okrasili s tekstilnimi tapetami v različnih vzorcih ali teksturah v različnih stilih.

Otroške sobe

Kavči in naslanjači, primerni za vso družino

Kavči so nepogrešljiva oprema vsakega doma – lahko gre za dvosed, trosed, najrazličnejše počivalnike, celo napihljive različice tega priljubljenega kosa pohištva že poznamo. Na spletu lahko pogosto preberete številne napotke, kako pravilno izbrati med kavči, ki so na voljo na tržišču. Pri tem morate paziti na ustrezno velikost in obliko, kvaliteto uporabljenih materialov, barvo in slogovno ujemanje z ostalim pohištvom. Pravilna izbira sedežne garniture je vsekakor pomembna, vendar pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da vsi kavči, pa naj bodo še tako kakovostni in dizajnersko izpopolnjeni, niso primerni za vsakogar.

Kavči in naslanjači, primerni za vso družino
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
novice Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
Izjemni Prevc še petič zapovrstjo na najvišji stopnički
šport Izjemni Prevc še petič zapovrstjo na najvišji stopnički
Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom
popin Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
tv oddaje Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Vizita.si Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Okusno.je Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Najkrajši dan v letu je že pred vrati
Zadovoljna.si Najkrajši dan v letu je že pred vrati
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Moskisvet.com Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Bibaleze.si Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Cekin.si Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Dominvrt.si Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Dominvrt.si Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329