Šolsko obdobje je prvo obdobje v otrokovem življenju, ko se sooči z odgovornostjo in tudi potrebuje prostor, kjer lahko udobno in v miru opravlja svoje šolske obveznosti. Nujno je, da ima otrok določeno mesto, ki je namenjeno šoli in šolskemu delu, saj bo tako hitreje in bolj učinkovito opravil naloge, ker mu bo že prostor sam dal motivacijo za delo.
Že babice so govorile, da se v času, ko ženska začne gnezditi, telo počasi pripravlja na porod. Priprava na dojenčka je prijetna, vznemirljiva in edinstvena izkušnja. Dobro zasnovana otroška sobica ali kotiček za dojenčka pa ne zagotavljata le varnega in udobnega prostora za novega družinskega člana, temveč tudi pomagata ustvariti negovalno okolje, ki spodbuja njegovo rast in razvoj. A kako se lotiti priprav? Za vas imamo nekaj uporabnih nasvetov.
Cene naraščajo in inflacija je sprožila draginjo, zato je zdaj še posebej smiselno kupovati pametno, premišljeno, preudarno in seveda kar se da poceni. Odlična priložnost za ugodne nakupe sta seveda črni petek in spletni ponedeljek. Kot dneva najbolj ugodnih ponudb, s katerimi odpirajo sezono predprazničnega nakupovanja božičnih in novoletnih daril, sta tudi med slovenskimi kupci čedalje bolj prepoznana in dobro sprejeta.
Želja, da bi imeli naši otroci med odraščanjem več kot mi (in da bi stari starši svojim vnukom zagotovili vse, kar jim srce poželi), spodbuja tudi neskončen krog novih igrač. A s tem, ko imamo hišo polno igrač, našim otrokom – pa tudi sebi – ne delamo nobene usluge. Pravzaprav vse več staršev in strokovnjakov verjame, da bi nam bilo vsem bolje, če bi imeli otroci veliko manj igrač, kot je to v navadi. Preverite, zakaj.
Pri pripravi otroške sobe morate biti pozorni na vsako podrobnost – od izbire barve sten do izbire primernega pohištva in otroških igrač. Najpomembnejše pa je, da pri opremljanju ne pozabimo na določene stvari, ki so lahko za otroke izjemno nevarne.
Spanec je izjemno pomemben in tega se praviloma zavedamo vsi. Slab spanec lahko pomeni, da nas že najmanjša malenkost popolnoma iztiri, smo slabe volje in nejevoljni in tako imamo slab dan. In kako super je, ko se naspimo in se spočijemo v udobni postelji, kajne?
Povsem normalno je, da kot starši želimo za svoje otroke le najbolje. To je sploh pomembno pri izbiri in zagotavljanju optimalnega in varnega prostora za spanje.
Šola je že v polnem zagonu in naši mali šolarji potrebujejo prostor za opravljanje šolskega dela, pa tudi za ustvarjanje. Zelo pomembno je, da temu prostoru namenimo poseben premislek, saj se mora otrok v njem počutiti sproščeno, hkrati pa mora prostor spodbujati delovno vzdušje.
Čeprav so novorojenčki še premajhni, da bi v svojih ročicah držali igračo, pa je glasbeni vrtiljak, nameščen nad posteljico, idealna priložnost za razvijanje njihovih vidnih, slišnih in motoričnih sposobnosti. Preverite, zakaj vse je še dobro imeti v otroški sobici glasbeni vrtiljak.
Prav gotovo ima večina od nas spomine na stanovanja naših prababic, ki so jih krasile tapete z drobnimi rožicami. Že od nekdaj so ljudje radi dodali stenam nekaj več in jih okrasili s tekstilnimi tapetami v različnih vzorcih ali teksturah v različnih stilih.
Kavči so nepogrešljiva oprema vsakega doma – lahko gre za dvosed, trosed, najrazličnejše počivalnike, celo napihljive različice tega priljubljenega kosa pohištva že poznamo. Na spletu lahko pogosto preberete številne napotke, kako pravilno izbrati med kavči, ki so na voljo na tržišču. Pri tem morate paziti na ustrezno velikost in obliko, kvaliteto uporabljenih materialov, barvo in slogovno ujemanje z ostalim pohištvom. Pravilna izbira sedežne garniture je vsekakor pomembna, vendar pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da vsi kavči, pa naj bodo še tako kakovostni in dizajnersko izpopolnjeni, niso primerni za vsakogar.
