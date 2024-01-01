Mlada dekleta si ob posebnih priložnostih, kot sta zaključni prireditvi valeta ali maturantski ples, rada izberejo posebne, čudovite obleke. K svečanim oblekam pa se lepo podajo tudi trendovske in urejene frizure. Za vas smo naredili izbor najlepših frizur za posebne priložnosti, med katerimi lahko najdete tudi idejo zase.
"Mame se pri deklicah in dečkih najpogosteje odločajo za klasične oblike frizur, kot so dolgi lasje in kodri pri deklicah ali kratka klasična fantovska frizura pri dečkih," je o trendih, ki bodo kraljevali na področju otroških frizur to sezono, povedala frizerska stilistka Simona Podlesnik.
Barvne kitke bodo v samo nekaj trenutkih vašim deklicam dodale edinstven izgled, ki bo pritegnil vse poglede.
V času karantene so bili ljudje nadvse kreativni. Splet so preplavili različni posnetki, ki so vedno znova dokazali, kako lahko nekaj več prostega časa vpliva na ljudi tudi pozitivno, saj v tem času lahko ustvarjajo, se družijo s svojimi bližnjimi in realizirajo svoje ideje. Nas pa je naravnost navdušila ideja za frizuro, ki jo lahko ustvarimo s pomočjo porabljenih rolic toaletnega papirja.
Dolgi, zdravi in negovani lasje so želja skoraj vsake punčke, zato jim po navadi pri tej želji tudi ustrežemo. Da pa jih lasje ne bi ovirali pri igri ali drugih opravilih, še posebej v poletnih dneh, smo za vas pripravili nekaj idej o enostavnih in ljubkih frizurah za dolgolaske.
Medtem, ko nekatere deklice obožujejo dolge lase, pa imajo nekatere raje kratke frizure, ki so v zadnjem času med deklicami postale zelo priljubljene. V nadaljevanju razkrivamo 9 dekliških frizur, ki bodo letos najbolj priljubljene!
Vas v nedeljo čaka obhajilo ali birma, vi pa nikakor ne veste, kako bi uredili frizuro svoji hčerki? Poglejte si posnetke in premislite, katera bi najbolj ustrezala vaši deklici. Pokažite ji jih in mogoče bo sama navdušena nad čisto drugo pričesko kot vi. Vzemite si čas in jo lepo počešite, ne počnite tega tik pred zdajci. Mogoče lahko poskusite narediti takšno frizuro kakšen dan prej, da bo na dan D popolna.
Dekleta, ki imajo dolge lase, so presrečna, ko jim mamica ali očka naredi prav posebno frizuro. Obroči z rožicami, kamenčki ali okraski, usklajeni z njihovo obleko, so več kot dobrodošli. Zadnja leta pa so moderne tudi lasnice s pentljami, skrite v njihovih kodrčkih ali kitah.
Tudi male princese želijo biti zelo lepe na najdaljšo noč leta. V fotogaleriji poiščite navdih in jim spletite kite, naredite figo ali zvežite lase v nevsakdanji rep ali mašno. Ustrezite njihovi želji, saj jih mogoče za sosednjimi vrati čaka mali princ.
Benny Harlem, ameriški pevec in model, je zelo zanimiv očka. Skupaj s šestletno hčerko je postal prava spletna senzacija zaradi fotografij s frizurami, katere dnevno objavlja na Instagramu.
En dve tri do prekrasne frizure? Se sliši nemogoče? Pa je mogoče! Najstnice, ki imate lepe, dolge, ravne lase, poglejte si posnetek in zablestite na šolskih hodnikih. Ta frizura je to pomlad pravi hit po vsem svetu.
