Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?

S.B.
Otroška moda
23. 04. 2026 04.00

Krst, prvo obhajilo in birma so posebni družinski trenutki, kjer so v ospredju svečanost, simbolika in otroci. Čeprav ne obstajajo strogo določena pravila oblačenja, se vseeno držimo nekaterih nepisanih pravil, ki temeljijo na urejenosti, spoštovanju dogodka in nežni, umirjeni estetiki.

oblačila

Oblačila za fantke: preprosto, urejeno in brez pretiravanja

Pri fantkih velja pravilo, da naj bo videz svečan, a še vedno udoben. Najpogosteje starši izberejo srajco v svetlih barvah, kot so bela, svetlo modra ali bež, ki jo kombinirajo s klasičnimi hlačami ali elegantnimi chino hlačami. Nad tem se pogosto doda še pleten jopič ali lahek suknjič, še posebej pri obhajilu ali birmi, kjer je dogodek nekoliko bolj formalen.

Kravata ali metuljček nista obvezna, a lahko dodata piko na i, če se otrok v tem dobro počuti. Pomembno je predvsem, da oblačila niso pretesna ali neudobna, saj otroci pogosto preživijo v njih več ur.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oblačila za punčke: nežnost, eleganca in udobje

Pri punčkah so najpogostejša izbira obleke, praviloma v svetlih, nežnih tonih, kot so bela, krem, pastelno roza ali svetlo modra. Obleke so pogosto iz lahkotnih materialov, ki dajejo svečan, a še vedno otroški videz.

Veliko staršev se odloči tudi za kombinacijo krila in bluze ali elegantnega kompleta, ki ni preveč "odrasel". Pri krstu se pogosto izbere bolj preprosta obleka, medtem ko so pri obhajilu in birmi stili lahko nekoliko bolj dovršeni.

Čipke, drobni detajli in pentlje so pogosti, vendar je pomembno, da videz ostane primeren starosti otroka in ne preveč odrasel ali pretiran.

Kaj obleči kot gost: spoštljivo, umirjeno in urejeno

Tudi gostje se oblečejo nekoliko bolj svečano kot za običajen dan. Ni nujno, da gre za večerno toaleto ali zelo formalna oblačila, je pa priporočljivo, da se izogibamo preveč športnim ali vsakodnevnim kombinacijam.

Ženske pogosto izberejo elegantne obleke, kostime ali kombinacijo bluze in krila oziroma hlač, pri čemer prevladujejo umirjene barve in klasični kroji. Moški pa se običajno odločijo za srajco in hlače, pogosto tudi s suknjičem, če gre za obhajilo ali birmo.

V zadnjih letih je opazen trend, da so oblačila nekoliko bolj sproščena kot v preteklosti, vendar še vedno dovolj urejena, da spoštujejo naravo dogodka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barve: manj je več

Pri vseh treh obredih se najbolj priporočajo svetle in nevtralne barve. Bela je še vedno najbolj klasična izbira, saj simbolizira čistost in nov začetek, zelo priljubljeni pa so tudi bež, pastelni odtenki, svetlo modra, nežno roza in svetlo siva.

Temne barve niso prepovedane, vendar se jih običajno uporablja bolj v kombinaciji kot celoten outfit. Neon barve, zelo močni kontrasti ali preveč vpadljivi vzorci praviloma niso najboljša izbira, saj lahko delujejo preveč vsakdanje ali celo moteče.

Obleke so pogosto iz lahkotnih materialov, ki dajejo svečan, a še vedno otroški videz.FOTO: Adobe Stock

Pomembno je predvsem udobje in občutek

Čeprav obstajajo splošne smernice, je najpomembnejše, da se otrok in gostje v oblačilih dobro počutijo. Otroci morajo imeti dovolj svobode gibanja, gostje pa naj izberejo kombinacije, v katerih se počutijo urejene, a ne pretirano elegantne ali toge.

Krst, obhajilo in birma so predvsem družinski prazniki, zato je tudi oblačenje del tega občutka, ne tekmovanje v prestižu, ampak izražanje spoštovanja in topline trenutka.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647