Z nekaj osnovnih kosov lahko poskrbimo, da bo otrok v jesenskem obdobju vedno videti šik in modno. Med osnovne kose jesenske garderobne omare smo tokrat vključili večno jakno v imitaciji usnja, karirasto flanel srajco, bež pulover, rjavo oblekico/kombinezon in jesenske gležnarje. V spodnji galeriji slik si oglejte predloge za čudovite jesenske outfite.
Naši malčki s časom razvijajo svoj modni okus in želijo izgledati odlično v šoli ali na igrišču s prijatelji. Zato upoštevajte tudi njihove želje, ko izbirate nova oblačila za prihajajočo sezono. Majice za deklice so eden izmed osnovnih modnih kosov in jih ni nikoli preveč. Preverite nasvete za izbiro majic, ki jih bo vaša deklica z veseljem nosila čez celo sezono.
Poletje se počasi preveša v jesen, šole odpirajo svoja vrata in naši malčki se že veselijo vseh dogodivščin, ki jih s seboj prinaša jesen. Da bodo tudi v tem letnem času v koraku z modo, smo za vas izbrali nekaj stilskih predlogov.
Moda za otroke je v zadnjih letih precej napredovala. Če je bilo še nekaj let nazaj na tržišču težko najti posebne in modne otroške kose, je danes to stvar preteklosti. Tako za deklice kot tudi za dečke lahko zdaj starši izbirajo med številnimi ponudbami, kreacijami, barvami in potiski.
Vsako leto določeni vzorci, potiski ali modeli zaznamujejo določeno sezono. In tudi letošnje poletje je tako. Med dekliškimi kosi so letošnje poletje nepogrešljivi romperčki, potisk ananasa in črtasti vzorci.
