7 najboljših sobnih rastlin za otroške sobice
7 najboljših sobnih rastlin za otroške sobice

Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke

Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1

Zakaj je les spet "in"?

Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie

Na to bodite pozorni pri opremljanju sobe za šolarja

Šolsko obdobje je prvo obdobje v otrokovem življenju, ko se sooči z odgovornostjo in tudi potrebuje prostor, kjer lahko udobno in v miru opravlja svoje šolske obveznosti. Nujno je, da ima otrok določeno mesto, ki je namenjeno šoli in šolskemu delu, saj bo tako hitreje in bolj učinkovito opravil naloge, ker mu bo že prostor sam dal motivacijo za delo.

Najlepše frizure za birmo ali obhajilo

Sveto obhajilo in birma sta dva prelomna dogodka za otroke in hkrati priložnost, ko se svečano oblečemo in uredimo frizuro. Kakšne frizure bi priporočili deklicam ob tovrstnih priložnostih, pa si oglejte na spodnjih fotografijah.

Čas gnezdenja – kaj morate vedeti o pripravah na dojenčka?

Že babice so govorile, da se v času, ko ženska začne gnezditi, telo počasi pripravlja na porod. Priprava na dojenčka je prijetna, vznemirljiva in edinstvena izkušnja. Dobro zasnovana otroška sobica ali kotiček za dojenčka pa ne zagotavljata le varnega in udobnega prostora za novega družinskega člana, temveč tudi pomagata ustvariti negovalno okolje, ki spodbuja njegovo rast in razvoj. A kako se lotiti priprav? Za vas imamo nekaj uporabnih nasvetov.

Če ste podlegli temu starševskemu trendu, je to vse, kar morate vedeti

V zadnjem obdobju lahko prek družbenih omrežij opazujemo trend tako imenovanega 'bež starševstva', ki je v porastu predvsem med mladimi starši. Barvne lestvice, ki vsebujejo vse od odtenka bele kave pa tja do čokoladno rjave, prepletajo otroški svet in moderno starševstvo. Kakšen razlog tiči za tem?

Kakšne so posledice, če ima otrok preveč igrač?

Želja, da bi imeli naši otroci med odraščanjem več kot mi (in da bi stari starši svojim vnukom zagotovili vse, kar jim srce poželi), spodbuja tudi neskončen krog novih igrač. A s tem, ko imamo hišo polno igrač, našim otrokom – pa tudi sebi – ne delamo nobene usluge. Pravzaprav vse več staršev in strokovnjakov verjame, da bi nam bilo vsem bolje, če bi imeli otroci veliko manj igrač, kot je to v navadi. Preverite, zakaj.

Otroška moda: kosi, ki ne smejo manjkati v jesenski omari

Z nekaj osnovnih kosov lahko poskrbimo, da bo otrok v jesenskem obdobju vedno videti šik in modno. Med osnovne kose jesenske garderobne omare smo tokrat vključili večno jakno v imitaciji usnja, karirasto flanel srajco, bež pulover, rjavo oblekico/kombinezon in jesenske gležnarje. V spodnji galeriji slik si oglejte predloge za čudovite jesenske outfite.

Najlepše frizure za valeto in maturantski ples

Mlada dekleta si ob posebnih priložnostih, kot sta zaključni prireditvi valeta ali maturantski ples, rada izberejo posebne, čudovite obleke. K svečanim oblekam pa se lepo podajo tudi trendovske in urejene frizure. Za vas smo naredili izbor najlepših frizur za posebne priložnosti, med katerimi lahko najdete tudi idejo zase.

Opremljanje otroške sobice – na kaj biti pozoren?

Pri pripravi otroške sobe morate biti pozorni na vsako podrobnost – od izbire barve sten do izbire primernega pohištva in otroških igrač. Najpomembnejše pa je, da pri opremljanju ne pozabimo na določene stvari, ki so lahko za otroke izjemno nevarne.

Frizerka razkriva top frizure za otroke

"Mame se pri deklicah in dečkih najpogosteje odločajo za klasične oblike frizur, kot so dolgi lasje in kodri pri deklicah ali kratka klasična fantovska frizura pri dečkih," je o trendih, ki bodo kraljevali na področju otroških frizur to sezono, povedala frizerska stilistka Simona Podlesnik.

Otroške posteljice

Spanec je izjemno pomemben in tega se praviloma zavedamo vsi. Slab spanec lahko pomeni, da nas že najmanjša malenkost popolnoma iztiri, smo slabe volje in nejevoljni in tako imamo slab dan. In kako super je, ko se naspimo in se spočijemo v udobni postelji, kajne?

Kako izbrati primerno posteljo za otroka?

Povsem normalno je, da kot starši želimo za svoje otroke le najbolje. To je sploh pomembno pri izbiri in zagotavljanju optimalnega in varnega prostora za spanje.

