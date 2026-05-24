"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"

Izpostavljamo 5 najpogostejših vedenj, ki jih uporablja nasilni partner:

Izolacija

Taktika z izolacijo na začetku zveze je lahko povsem neškodljiva in se jo v večini primerov povezuje z zaljubljenostjo. A v resnici gre za to, da želi nasilni partner svojo žrtev pripraviti do tega, da preživi čim več časa z njim in se čim bolj oddalji od svojih prijateljev. Njegov cilj je, da ostane žrtev sama, nasilni partner pa ima tako večjo kontrolo nad njo. Izolacija poteka na zelo subtilen način, pri katerem žrtev izvaja vse mogoče ’sladke pritiske’, ki v večini primerov tudi učinkujejo. »Tako zelo te imam rad, spremeni plane zame. Bodiva skupaj.« Ali pa celo izsiljuje: »Nimaš me rada, če bi me imela, bi danes namesto prijateljicam posvetila čas meni.« Skozi čas žrtev postane odvisna od partnerja, izgubi socialno mrežo, kar mu daje neizmerno moč. Nikoli ne dopustite, da bi vam partner ukazoval, s kom in kdaj se lahko družite.

Posledice psihičnega nasilja so velike, saj močno posežejo v psihično stanje žrtve. Pojavijo se lahko tesnobni in panični napadi, depresija, motnje spanja, odvisnosti, samomorilna nagnjenja, telesne bolečine in podobno.

Izsiljevanje s tišino in ignoriranjem

Vsi vemo, da se je za osrečujoč odnos treba venomer truditi, tudi s konstruktivnimi pogovori in sprotnim reševanjem konfliktov. A partner, ki izvaja čustveno nasilje, se bo v primeru konfliktov poslužil ignoriranja in izsiljevanj s tišino, da bi dosegel svoje. Skozi njegove oči gre za 'kazen, ki jo je žrtev zaslužila za slabo vedenje'. S tem želi vršiti kontrolo in dajati vtis, da je on tisti, ki ima glavno besedo, pa čeprav s tišino. Ne tolerirajte takšnega vedenja in ne podlegajte tovrstnim pritiskom. Zahtevajte konstruktivno komunikacijo.

Šale, ki to niso več

Velikokrat se v čustvenem nasilju pojavljajo nedolžne šale, ki se dotikajo telesnega videza, inteligence, vedenja žrtve. Na prvi pogled je morda videti kot šala, a ko se to dogaja venomer in vedno bolj intenzivno, se vse bolj izrisuje pravi obraz nasilnega partnerja. Kako to izgleda? Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala? No, v tej hiši sem jaz tisti, ki ima višji IQ, saj to veva oba. A ti res misliš, da si seksi? No, motiš se. Izjave, ki so navedene kot klasični primeri, so velikokrat pospremljene s smehom, objemi ... Morda celo izjavami, da je vse skupaj le šala. A s takšnim načinom skuša nasilnež le zbijati samozavest žrtvi in sebi dvigati moč. Ne tolerirajte takšnih šal in v odnosu vedno zahtevajte spoštovanje.

icon-expand Čustveno nasilni partnerji so zelo manipulativni in gredo za dosego svojega cilja včasih precej preko mej. FOTO: Dreamstime

Sugestije, kaj bi morali storiti in česa ni treba

Nasilni partnerji radi delijo nasvete in pravila, ki jih zahtevajo od svoje žrtve. V skrajnih primerih je to videti tako, da se žrtev počuti popolnoma podrejena svojemu partnerju, brez pravice do svojega mnenja, želja in načrtov. Nasilni partner kroji njeno življenje v celoti, kar pomeni jasno upoštevanje urnikov, aktivnosti, tudi pogovorov. »Ta konec tedna boš skuhala kosilo, pridejo moji prijatelji. Morda bova šla zvečer še v kino, če boš pridna.« »Ko pridem iz službe, naj me čaka vse zlikano. Skuhaj to, kar sem ti naročil, ker me potem čaka še cel večer obveznosti.« To sta le dva primera ukazov in poskusov podrejanja žrtve. Če se žrtev upira, se pri nasilnežu običajno pojavita manipulacija in čustveno izsiljevanje o koncu razmerja. Ne dovolite si, da bi vam kdor koli uravnaval misli, vedenje, življenje. Ste samostojna oseba.

icon-expand Če ste v partnerskem odnosu velikokrat poniževani, ali imate občutek, kot da partner upravlja z vami, nemudoma prekinite odnos. FOTO: Profimedia

Manipulacija s krivdo

Čustveno nasilni partnerji so zelo manipulativni in gredo za dosego svojega cilja včasih precej preko mej. Pri žrtvi vedno skušajo najti le najslabše, kar izrabijo za zbujanje krivde in izsiljevanje. Nikoli zares ne odpustijo ali pozabijo. Vedno privlečejo na plano stare zamere, neprijetne dogodke, ki jih uporabijo proti žrtvi, da bi le dobili to, kar hočejo. Pri tem gre za poskus prevlade nad drugimi. Nikoli ne dovolite, da vam kdo skuša zbujati krivdo. Ob prvih takšnih poskusih se pogovorite, če to traja dlje časa, pa raje prekinite odnos.

Ker smo na začetku partnerskega odnosa 'v rožicah' in stvari ne vidimo takšne, kot so, je v nadaljevanju potrebna pozornost. Če se izkaže, da se ob partnerju počutite slabo, da imate občutke manjvrednosti, krivde, da vas skuša kakor koli omejevati in nad vami izvrševati pritisk, potem je smiselno, da odnos zaključite.