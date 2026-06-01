"Pri babici se imam najlepše," pravi petletna Mija. "Dedek me vozi na ribolov, uči me o živalih v naravi. Z njim se vedno smejim," pravi šestletni Matej. "Moja babica pa je moderna, velikokrat mi prinese lepe oblekice," se pohvali štiriletna Sanja. "Vsako leto komaj čakava, da greva na počitnice k noni. Tako super se imamo tam, pečemo, hodimo na sprehode in delamo stvari, ki jih doma ne," razložita sestrici Tanja in Polona. Vsi opisi so primeri lepih in izpolnjujočih odnosov med starimi starši in vnuki. Mnogokrat je namreč medgeneracijski stik povsem spregledan, a je še kako pomemben.

Pomen družine

Čeprav se v današnjem času zdi, kot bi želeli družino v njenem bistvu vse bolj razvrednotiti, pa je še kako pomembna. Družina nam omogoči občutek varnosti, saj ima vsak posameznik v svojem družinskem sistemu čisto svoje mesto, ki je nezamenljivo. Poleg varnosti daje tudi občutek pripadnosti - brez te se človek počuti izgubljen. Imeti občutek, da se lahko obrneš na člane znotraj družine (starše, brate, sestre), je nekaj zelo dragocenega. Družina je neke vrste jedro, baza, kjer se naučimo ljubiti in biti ljubljeni.

Sožitje generacij

V današnjem času se veliko ukvarjamo s temami, ki se tičejo uspešnih partnerskih odnosov, ter odnosov med starši in njihovimi otroci. Ob tem pa se zdi, da se premalo zavedamo pomena dobrih medgeneracijskih odnosov. Dedek in babica, starši in vnuki predstavljajo vsak svojo generacijo in vsak svoj svet v malem. Stari starši si želijo stik z vnuki, saj jim to pomeni občutek povezanosti in pomembnosti, obenem pa jim najmlajša generacija v življenje prinese občutek koristnosti, mladost, smeh in veselje. Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje, ki so si jih nabrali skozi dolga leta življenja. Z vidika medgeneracijskih odnosov bi lahko rekli, da so stari starši neke vrste povezava med preteklostjo in prihodnostjo. Za stare starše pomeni stik z vnuki potrditev, da so še vedno del družine, kar življenju v zrelih letih doda večji smisel. Njihov odnos je pomemben, saj vnuki vnašajo svežino, prihodnost in vitalnost. Ohranjajo jih v stiku z ’modernim’ časom in jim tako omogočajo širši pogled na svet.

A vsi vemo, da ena družina ni enaka drugi, in v zvezi s tem imajo tudi stari starši različne vloge. Na podlagi dolgoletnih raziskovanj se je izkazalo, da lahko staro starševstvo razdelimo na več oblik: - Formalno staro starševstvo: za takšno obliko starševstva je značilna neke vrste razmejitev med starimi starši in vnuki, kar pomeni, da se stari starši ne vmešavajo, vsiljujejo ali kako drugače posegajo v življenje mlade družine. Stike ohranjajo preko občasnega varstva. - Nadomestno starševstvo: v nekaterih družinah zaradi različnih razlogov prevzamejo vlogo starša kar babice ali dedki. V tem primeru imajo nanje skozi odraščanje tudi velik vpliv - morda celo enak ali večji, kot ga imajo starši. - Oddaljeno staro starševstvo: takšna oblika je zelo podobna formalnemu starševstvu, le da so v tem primeru stari starši udeleženi samo na večjih dogodkih, kot so prazniki, praznovanje rojstnih dni in obletnic, sicer pa ne. Globljega čustvenega stika v tem primeru ni. - Zabavno staro starševstvo: v tem primeru gre za sproščen in igriv odnos med starimi starši in vnuki, ki temelji na zabavi, igri … - Modro staro starševstvo: v tem primeru je eden od starih staršev (to je najpogosteje dedek, ni pa nujno) velika avtoriteta v družini - običajno se to povezuje z znanjem, izobrazbo, življenjskimi izkušnjami in podobno. Ostali člani družine gojijo do njega strahospoštovanje.

Čeprav je odnos izjemno dragocen za obe strani, se včasih zgodi, da so zaradi nerazrešenih konfliktov ali zamer, vnuki v spore nehote vključen. V takšnih primerih starši onemogočijo svojemu otroku odnose s starimi starši ali jih celo vključujejo v konflikte, kar je krivično do celotne družine.

Kako starš lahko pomaga pri odnosu med svojim otrokom in starši (torej relacija stari starš–vnuk):

- pripovedujte otroku zanimive in pozitivne dogodke iz vašega otroštva, v katere je bil vključen njegov stari starš, - omogočite otroku vzpostavitev vezi s starimi starši, naj jih spozna, - če se stari starši strinjajo, naj otrok preživi kakšen konec tedna pri njih, - naj otrok s starimi starši brska po albumih in spoznava preteklost družine, - vključujte stare starše v pomembne dni vašega življenja.