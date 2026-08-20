Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli

Z začetkom šolskega leta se spremenijo tudi družinske rutine. Otroci več časa namenijo učenju in domačim nalogam, hkrati pa njihova soba ostaja prostor za igro, ustvarjanje, počitek in vse male vsakodnevne dogodivščine. Prav zato lahko že nekaj premišljenih sprememb pomembno vpliva na njihovo počutje, samostojnost in motivacijo za vsakodnevne obveznosti. Z nekaj premišljenimi spremembami lahko otroška soba postane prostor, ki omogoča nemoteno opravljanje domačih nalog in razvijanje hobijev, hkrati pa pušča dovolj prostora za ustvarjalnost, igro in sprostitev.

Ena soba, številne možnosti

Otroška soba je le redko namenjena eni sami dejavnosti. Zjutraj je prostor za pripravo na šolo, popoldne postane kotiček za domače naloge, ustvarjanje ali igro, zvečer pa se lahko spremeni v bralni kotiček ali prostor za druženje s prijatelji. Ker je en prostor pogosto namenjen različnim priložnostim, je smiselno razmišljati o tem, kako ga organizirati tako, da lahko različne dejavnosti potekajo čim bolj nemoteno. Jasno razdeljen prostor otroku pomaga pri orientaciji in lažjem prehajanju med učenjem, igro in počitkom. Zato je koristno razmišljati o sobi glede na različne dejavnosti in o tem, kako jih lahko povežemo. Podjetje IKEA ponuja prilagodljive rešitve, s katerimi lahko v isti sobi ustvarimo različne cone, ne da bi pri tem po nepotrebnem zasedali prostor. Pisalna miza ustvari svoje mesto za domače naloge in ustvarjalne projekte, preostali del sobe pa ostane prilagodljiv za igro. Odprte police omogočajo, da so najljubše knjige, igrače in ustvarjalni pripomočki vedno pri roki, škatle in predali pa olajšajo pospravljanje, ko je čas za igro mimo. Ključ je v prilagodljivosti. Otroci hitro odraščajo, skupaj z njimi pa se spreminjajo tudi njihovi interesi in potrebe. Kotiček za sestavljanje kock lahko že čez nekaj let postane prostor za ustvarjanje, branje ali prve resnejše šolske projekte.

icon-expand Ustvarimo prostor za učenje ... in za igro FOTO: Arhiv naročnika

Ustvarimo prostor za učenje … in za igro

Namenski kotiček za šolsko delo lahko otrokom pomaga pri vzpostavljanju nove rutine. Dobro osvetljena pisalna miza, udoben stol ter dovolj prostora za zvezke, knjige in šolske potrebščine ustvarijo praktičen in prijeten kotiček za domače naloge. Vsak starš pozna trenutek, ko otrok med domačo nalogo išče radirko, flomastre ali zvezek. Če ima šolske potrebščine vedno pri roki, se med učenjem manjkrat prekinja in lažje ohranja zbranost. Že manjše organizacijske rešitve lahko pomembno prispevajo k bolj urejenemu in prijetnemu delovnemu okolju. A učenje ne poteka samo za pisalno mizo. Otroci se učijo skozi igro, risanje, sestavljanje, branje, raziskovanje in ustvarjanje. Zato otroška soba ne bi smela delovati kot pomanjšana pisarna, temveč kot prostor, ki spodbuja radovednost. Preprosta preproga lahko postane igralni kotiček, miza se lahko spremeni v ustvarjalno delavnico, udoben kotiček s knjigami pa ponudi miren prostor za sprostitev. Ko ima vsaka stvar svoje mesto, je lažje prehajati med različnimi dejavnostmi, prav tako pa lahko tudi pospravljanje postane del vsakodnevne rutine. Prav ta prilagodljivost je pogosto ključna, saj se otroške dejavnosti čez dan hitro spreminjajo. Po domači nalogi lahko v nekaj minutah sledi igra, ustvarjanje ali branje najljubše knjige.

icon-expand Kotiček za šolo otrokom pomaga pri vzpostavljanju nove rutine FOTO: Arhiv naročnika

Manj nereda, več prostora za domišljijo

Začetek novega šolskega leta pogosto pomeni tudi več stvari. Knjige, zvezki, športna oprema, šolske potrebščine, igrače in ustvarjalni pripomočki lahko hitro zapolnijo sobo. Pametne rešitve za shranjevanje zato olajšajo vsakdan, ne le tako, da pomagajo ohranjati red, temveč tudi tako, da otrokom omogočajo, da svoje stvari lažje najdejo in pospravijo sami. Dobro organiziran prostor pogosto pomeni tudi manj vsakodnevnega iskanja stvari in manj stresa v jutranji naglici. Hkrati pa otroka spodbuja k večji samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje stvari. Ko imajo knjige, igrače in šolske potrebščine svoje mesto, je tudi prehajanje med različnimi dejavnostmi lažje. Manj časa je namenjenega iskanju stvari, več pa ostane za igro, ustvarjanje in druženje. Škatle in košare pomagajo urediti igrače in ustvarjalne pripomočke, na policah lahko razstavimo knjige in najljubše predmete, v predalih pa so šolske potrebščine vedno pri roki. Cilj ni popoln red, temveč sistem, ki deluje za vso družino in ki ga lahko otroci obvladujejo tudi sami. Če so rešitve za shranjevanje prilagojene otrokovi višini in starosti, jih lahko uporablja tudi sam. Tako pospravljanje postopoma postane del vsakodnevne rutine, ne pa le naloga staršev. Pri tem ni treba začeti od začetka. Včasih lahko že premik obstoječega pohištva, dodatek nekaj rešitev za shranjevanje ali jasnejša razdelitev prostora na posamezne cone naredijo veliko razliko.

icon-expand Dobro organiziran prostor otroka spodbuja k večji samostojnosti FOTO: Arhiv naročnika

Soba, ki podpira nove rutine