4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože

Dejstvo je, da se koža dojenčkov in odraslih razlikuje

Odrasli imajo namreč približno 1,8 m2 kože, otroci pa manj, kljub temu pa je pri otrocih površina kože v razmerju s telesno maso večja. Občutek na dotik, toploto ali mrzlo je večji. Izguba vode in vplivi okolja so zato bolj očitni. Koža majhnih otrok je petkrat tanjša, zlasti rožena plast. Varovalni hidrolipidni sloj, ki je sestavni del povrhnjice, je pri dojenčkih slabše strukturiran, saj je izločanje vseh kožnih žlez manjše kot pri odrasli osebi; prav tako so medcelične vezi rahlejše. Koža dojenčkov še ne opravlja ustrezne zaščitne funkcije, zato snovi iz okolja lažje prodirajo skoznjo. Pri dojenčkovi koži je redna nega potrebna in mora biti prilagojena stanju kože otroka, katerih štirih korakov pri njej ne bi smeli nikoli izpustiti, pa si preberite v nadaljevanju.

icon-expand Starši morajo biti ves čas pozorni na kožne spremembe, kot so akne, izpuščaji ali ekcem. FOTO: Profimedia

KOPANJE

Jasno nam je, da ves čas pazite, da se vaš dojenček ne bi preveč umazal, a kopel je priporočljiva tudi iz drugih razlogov, saj je lahko odlična večera rutina, s pomočjo katere se bo dojenček umiril in pozneje tudi lažje zaspal. Za kopanje uporabljajte kozmetične izdelke, ki so namenjeni dojenčkom in ne vsebujejo alkohola in parabenov, ki kožo izsušijo. Ključno je, da ne vsebujejo dišav, barvil, parafina, lanolina, sintetičnih konzervansov, mineralnih olj in PEG derivatov – to pomeni varnost izdelka. Zelo pomembna pa je tudi temperatura prostora, v katerem boste dojenčka kopali (najmanj 24 stopinj Celzija), temperatura vode pa naj bi bila okoli 36 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da po kopanju otroka namažete s kakovostno negovalno kremo, po kateri po koža mehka in hidrirana.

NAVLAŽENA KOŽA

Hidracija dojenčkove kože je namreč zelo pomembna in verjetno ste se tudi ve že večkrat vprašale, kakšen tip hidracije je primeren. Obstaja namreč veliko krem, losjonov in olj, ki naj bi kožo navlažili, pri izbiri pa je treba biti previden in preveriti, katere sestavine izdelek vsebuje. Ker je v zimskih in poletnih mesecih koža še posebej občutljiva zaradi izpostavljenosti zunanjim dejavnikom, v teh mesecih strokovnjaki priporočajo uporabo izdelkov, ki vsebujejo pantenol, ki kožo pomirja.

PREVENTIVA

Starši morajo biti ves čas pozorni na kožne spremembe, kot so akne, izpuščaji ali ekcem. Poleg uporabe kakovostnih kozmetičnih izdelkov za nego kože je zelo pomembno tudi to, da otroka ne izpostavljate premočnemu soncu oziroma ni predolgo na mrazu. Da bi ga zaščitili, lahko uporabite olje, ki ne vsebuje alkohola, parabenov, umetnih barvil in drugih že zgoraj naštetih dodatkov. Da dojenček med kopanjem ne bi jokal, pa strokovnjaki priporočajo uporabo mila in šampona, ki vsebujeta kamilico, ta pomirja kožo in je ne draži.

icon-expand Zelo pomembna pa je tudi temperatura prostora, v katerem boste dojenčka kopali. FOTO: Profimedia

KOŽNI IZPUŠČAJI