To so najpogostejše napake novopečenih staršev

Najpogostejša napaka vsakega novopečenega starša je panika. Kot pojasnjuje pediatrinja, starše prva leta starševstva skrbi marsikaj. Dojenčkova prehrana, spanje, jok ... Čisto vse, kar si lahko mislite. Sprašujejo se, če so dovolj dobri, če ima dojenček vse, kar potrebuje, če delajo prav...

''Če ste eden od teh staršev, se poskusite umiriti. Skrb zaradi nezaželenih stvari vam ne bo prinesla nič dobrega, pa tudi vašemu otroku ne. Namesto tega ostanite mirni in otroka redno vodite k zdravniku in dovolite, da vam strokovnjaki pojasnijo vaše pomisleke,'' pojasnjuje dr. Rao.