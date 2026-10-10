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To so najpogostejše napake novopečenih staršev

Bibaleze.si
Šola za starše 0
10. 10. 2026 04.00

Biti starš je ena od najtežjih nalog življenja in vsekakor je normalno in običajno, da delamo napake, se motimo, učimo in zraven, no, morda vzgajamo tudi same sebe. Še posebej zahtevno nalogo imamo v prvih nekaj mesecih, ko v družino pride novo bitje. Kot je pojasnil pediater dr. Nelish Rao, je starševstvo učni proces, v katerem konstantno premagujemo ovire. Obstajajo pa najpogostejše napake, ki jih večinoma delajo vsi novopečeni starši.

dojenček
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Izogibanje tem napakam lahko naredi celoten proces prilagajanja novim staršem lažji in manj stresen.

Panika zaradi vsega in vseh

Najpogostejša napaka vsakega novopečenega starša je panika. Kot pojasnjuje pediatrinja, starše prva leta starševstva skrbi marsikaj. Dojenčkova prehrana, spanje, jok ... Čisto vse, kar si lahko mislite. Sprašujejo se, če so dovolj dobri, če ima dojenček vse, kar potrebuje, če delajo prav...

''Če ste eden od teh staršev, se poskusite umiriti. Skrb zaradi nezaželenih stvari vam ne bo prinesla nič dobrega, pa tudi vašemu otroku ne. Namesto tega ostanite mirni in otroka redno vodite k zdravniku in dovolite, da vam strokovnjaki pojasnijo vaše pomisleke,'' pojasnjuje dr. Rao.

Novopečena starša
Novopečena staršaFOTO: Shutterstock

Zanemarjanje ustne nege

Novopečeni starši pogosto zanemarijo ustno nego svojih otrok, dokler ni prepozno, opozarja pediater. Ustna higiena je namreč za dojenčke enako pomembna kot za odrasle. ''Naslednjič obvezno obrišite dojenčkove dlesni z mokro, mehko krpo po tem, ko ste ga nahranili. Na ta način boste preprečili nastanek kariesa in drugih bakterij v otrokovih ustih.'' .

Ignoriranje partnerja

Prihod novega člana v družino nas lahko tako zaposli, da nezavedno pozabimo na svojega partnerja. Partnerju je pomembno dati pozornost in z njim preživeti kvaliteten čas. Dojenčka lahko pustite pri starših ali v varstvu in greste na večerjo s partnerjem. To vam bo pomagalo ohraniti iskrico v vajinem odnosu ali zakonu in prispevalo tudi k boljšemu vzdušju v domu.

Vzemita si čas tudi samo zase.
Vzemita si čas tudi samo zase. FOTO: Shutterstock

Prepir s partnerjem pred otrokom

Pediater še opozarja, da imajo številni starši zaradi izčrpanosti, neprespanosti in številnih obveznosti težave v odnosih, ki jih rešujejo s prepiri. Vendar se je v tem primeru treba čim bolj izogibati prepiranju in kričanju pred otrokom. Nikoli tega ne počnite, saj lahko nenehni prepiri negativno vplivajo na dojenčkove možgane. Njegovi možgani so namreč zelo občutljivi, zato lahko vsakršen stres upočasni otrokov razvoj.

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Vir: index.hr

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