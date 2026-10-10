To so najpogostejše napake novopečenih staršev

Izogibanje tem napakam lahko naredi celoten proces prilagajanja novim staršem lažji in manj stresen.
Panika zaradi vsega in vseh
Najpogostejša napaka vsakega novopečenega starša je panika. Kot pojasnjuje pediatrinja, starše prva leta starševstva skrbi marsikaj. Dojenčkova prehrana, spanje, jok ... Čisto vse, kar si lahko mislite. Sprašujejo se, če so dovolj dobri, če ima dojenček vse, kar potrebuje, če delajo prav...
''Če ste eden od teh staršev, se poskusite umiriti. Skrb zaradi nezaželenih stvari vam ne bo prinesla nič dobrega, pa tudi vašemu otroku ne. Namesto tega ostanite mirni in otroka redno vodite k zdravniku in dovolite, da vam strokovnjaki pojasnijo vaše pomisleke,'' pojasnjuje dr. Rao.
Zanemarjanje ustne nege
Novopečeni starši pogosto zanemarijo ustno nego svojih otrok, dokler ni prepozno, opozarja pediater. Ustna higiena je namreč za dojenčke enako pomembna kot za odrasle. ''Naslednjič obvezno obrišite dojenčkove dlesni z mokro, mehko krpo po tem, ko ste ga nahranili. Na ta način boste preprečili nastanek kariesa in drugih bakterij v otrokovih ustih.'' .
Ignoriranje partnerja
Prihod novega člana v družino nas lahko tako zaposli, da nezavedno pozabimo na svojega partnerja. Partnerju je pomembno dati pozornost in z njim preživeti kvaliteten čas. Dojenčka lahko pustite pri starših ali v varstvu in greste na večerjo s partnerjem. To vam bo pomagalo ohraniti iskrico v vajinem odnosu ali zakonu in prispevalo tudi k boljšemu vzdušju v domu.
Prepir s partnerjem pred otrokom
Pediater še opozarja, da imajo številni starši zaradi izčrpanosti, neprespanosti in številnih obveznosti težave v odnosih, ki jih rešujejo s prepiri. Vendar se je v tem primeru treba čim bolj izogibati prepiranju in kričanju pred otrokom. Nikoli tega ne počnite, saj lahko nenehni prepiri negativno vplivajo na dojenčkove možgane. Njegovi možgani so namreč zelo občutljivi, zato lahko vsakršen stres upočasni otrokov razvoj.
Vir: index.hr
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