Obdobje dojenčka je polno izzivov, ki vključujejo tudi prebujanje sredi noči. Nočne more se lahko pojavijo nenadoma in so naporne tako za otroka kot za starše. Ključno je, da se čim bolj držite določene rutine spanja.
Koža dojenčkov je zelo občutljiva in nežna, zato je treba z njo ravnati z veliko pozornosti, obenem pa morate biti pozorni na kakršne koli spremembe. V nadaljevanju razkrivamo 4 korake, ki jih pri negi dojenčka ne bi smeli izpustiti.
Novopečeni starši kljub pogostem menjavanju plenic dojenčku, ostanejo nemočni, ko se pojavi plenični dermatitis. Pomirite se, tudi za takšno vnetje kože obstaja vzrok in prav tako zdravilo.
Petletnik, ki se "razpoči", ker noče obuti zelenih nogavic. Dveletnica, ki pred odhodom v vrtec vztrajno sezuva čeveljčke. Sedemletnik, ki se je odločil, da danes ne bo nosil rutke za prvošolce. Po možnosti v ponedeljek zjutraj, ko že zamujate v vrtec, šolo in službo. Vam je znano?
Izključno dojeni dojenčki naj bi odvajali blato pogosteje kot dojenčki na mlečni formuli. Lahko kakajo vsak dan, lahko celo po vsakem obroku. Nato pa lahko pride obdobje, ko dojenček ne odvaja več dni, in takrat starše lahko zaskrbi.
Trebušni krči, ki mučijo marsikaterega dojenčka, se lahko pojavijo že po porodu in naj bi izzveneli do tretjega meseca starosti. Dojenčki se v intenzivnem joku, ki se običajno pojavi v večernih urah, zvijajo, napenjajo in imajo vetrove. Kako jim pomagati?
Veselje, pričakovanje, strah in pravzaprav cela paleta čustev ter tisoč vprašanj roji po glavi bodoči mamici, ko zagleda tisti dve črtici na nosečniškem testu, zato smo za vas pripravili nekaj nasvetov za sproščen in brezskrben porodniški dopust.
Pisala nam je bralka, ki se sprašuje, ali je kaznovanje s sedenjem na stolčku ustrezno. Za mnenje smo povprašali Dejano Dejanović, predavateljico o razvoju možganov.
Razvoj otrokovega govora je izjemno pomemben, saj vpliva na otrokovo osebnost, samopodobo, delovno uspešnost in tudi na stike z vrstniki pri igri. Kako lahko tudi sami spodbudite njegov razvoj, pa si preberite v nadaljevanju.
Zaprtost se pri dojenčkih pojavi predvsem takrat, ko začnete z uvajanjem goste prehrane. Njihov organizem se mora navaditi na zelenjavo, sadje in meso, skratka na vsa živila, ki so bogata s škrobom, manjkajo pa jim vlaknine.
Sočutno starševstvo ni permisivna vzgoja. "V času izpada je najpomembneje, da sta otrok in starš varna," poudarja psihoterapevtka Katja Knez Steinbuch. Preverite, kaj morate storiti, če začne na primer razbijati v okolici ali metati stvari v vas! Tudi, če se to zgodi sredi trgovine.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.