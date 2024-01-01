Bibaleze.si
Pogosta navada, ki pa ni tako nedolžna
Šola za starše

Ali so izbruhi jeze in agresije pri malčku normalen pojav?
Vzgoja in vrtec

6 stvari, zaradi katerih je nosečnost lepa
Nosečnost

Dovolj bo že dvakrat na teden oziroma glede na okoliščine
Šola za starše

6 prekrasnih in zelo priljubljenih imen
Otroška imena

6 najpogostejših razlogov, da se vaši malčki zbudijo ponoči
Spanje in dojenje

Obdobje dojenčka je polno izzivov, ki vključujejo tudi prebujanje sredi noči. Nočne more se lahko pojavijo nenadoma in so naporne tako za otroka kot za starše. Ključno je, da se čim bolj držite določene rutine spanja.

4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Dojenček

Koža dojenčkov je zelo občutljiva in nežna, zato je treba z njo ravnati z veliko pozornosti, obenem pa morate biti pozorni na kakršne koli spremembe. V nadaljevanju razkrivamo 4 korake, ki jih pri negi dojenčka ne bi smeli izpustiti.

Plenični dermatitis pri dojenčku: vzroki, preprečevanje in učinkovito zdravljenje
Nega in zdravje

Novopečeni starši kljub pogostem menjavanju plenic dojenčku, ostanejo nemočni, ko se pojavi plenični dermatitis. Pomirite se, tudi za takšno vnetje kože obstaja vzrok in prav tako zdravilo.

Zato se največkrat skregate pred odhodom v vrtec in službo
Vzgoja in vrtec

Petletnik, ki se "razpoči", ker noče obuti zelenih nogavic. Dveletnica, ki pred odhodom v vrtec vztrajno sezuva čeveljčke. Sedemletnik, ki se je odločil, da danes ne bo nosil rutke za prvošolce. Po možnosti v ponedeljek zjutraj, ko že zamujate v vrtec, šolo in službo. Vam je znano?

Tako lahko pomagate dojenčku ob zaprtju
Nega in zdravje

Izključno dojeni dojenčki naj bi odvajali blato pogosteje kot dojenčki na mlečni formuli. Lahko kakajo vsak dan, lahko celo po vsakem obroku. Nato pa lahko pride obdobje, ko dojenček ne odvaja več dni, in takrat starše lahko zaskrbi.

7 nasvetov, kako omiliti trebušne krče
Dojenček

Trebušni krči, ki mučijo marsikaterega dojenčka, se lahko pojavijo že po porodu in naj bi izzveneli do tretjega meseca starosti. Dojenčki se v intenzivnem joku, ki se običajno pojavi v večernih urah, zvijajo, napenjajo in imajo vetrove. Kako jim pomagati?

Tega ne smete jesti, če ste noseče
Šola za starše

Veselje, pričakovanje, strah in pravzaprav cela paleta čustev ter tisoč vprašanj roji po glavi bodoči mamici, ko zagleda tisti dve črtici na nosečniškem testu, zato smo za vas pripravili nekaj nasvetov za sproščen in brezskrben porodniški dopust.

Kaznujete otroka? Strokovnjakinja meni, da kazen nikoli ni učinkovita metoda
Vzgoja in vrtec

Pisala nam je bralka, ki se sprašuje, ali je kaznovanje s sedenjem na stolčku ustrezno. Za mnenje smo povprašali Dejano Dejanović, predavateljico o razvoju možganov.

Kaj lahko pričakujete od otroka prva tri leta?
Šola za starše

Razvoj otrokovega govora je izjemno pomemben, saj vpliva na otrokovo osebnost, samopodobo, delovno uspešnost in tudi na stike z vrstniki pri igri. Kako lahko tudi sami spodbudite njegov razvoj, pa si preberite v nadaljevanju.

10 nasvetov za pospešitev ''lene'' prebave
Šola za starše

Zaprtost se pri dojenčkih pojavi predvsem takrat, ko začnete z uvajanjem goste prehrane. Njihov organizem se mora navaditi na zelenjavo, sadje in meso, skratka na vsa živila, ki so bogata s škrobom, manjkajo pa jim vlaknine.

Vzgoja in vrtec

To morate storiti ob izpadu trme - tudi, če je sredi trgovine

Sočutno starševstvo ni permisivna vzgoja. "V času izpada je najpomembneje, da sta otrok in starš varna," poudarja psihoterapevtka Katja Knez Steinbuch. Preverite, kaj morate storiti, če začne na primer razbijati v okolici ali metati stvari v vas! Tudi, če se to zgodi sredi trgovine.

Seznam porodnišnic
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

