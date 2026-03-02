Bibaleze.si
Sašo Stare bo povezoval generacije v oddaji Mali veliki kviz

POP TV
02. 03. 2026

Vikendi na POP TV bodo kmalu še bolj zabavni, saj 14. marca prihaja nova družinska oddaja Mali veliki kviz, ki bo povezala vse generacije. V kratki dnevni oddaji se bodo pomerili otroci in odrasli ter preizkusili, kako dobro se poznajo v seriji zabavnih izzivov, ki združujejo znanje, spretnost in iznajdljivost.

Sašo Stare Mali šef

Oddajo bo vodil Sašo Stare, komik in televizijski voditelj, ki je že dokazal, da se odlično znajde z najmlajšimi gledalci v oddaji Mali šef Slovenije. Tokrat bo male in velike popeljal skozi igro ujemanja, spretnostni poligon z ogromnimi kosi sadja in zelenjave ter napeti finalni izziv z besednimi zvezami.

V oddaji bodo starši in otroci skupaj premagovali ovire. Ne zmaga vedno tisti par, ki največ ve, ampak tisti, ki se najbolj pozna. Videli bomo, kako pomembno je sodelovanje, saj prinaša zmago za vso družino, pravi Sašo.

Kot velik poznavalec hrane Sašo točno ve, da ima pomaranča več vitamina C kot banana, da je lubenica sadje z največjo vsebnostjo vode in da je oves žitarica z veliko vlakninami. Zato ga lahko tekmovalci vedno pocukajo za rokav za kakšen namig. "Mi ne iščemo neznanja. Tako kot je meni ves čas govorila profesorica v šoli," se pošali.

Oddajo Mali veliki kviz bo vodil Sašo Stare.
Oddajo Mali veliki kviz bo vodil Sašo Stare.FOTO: POP TV

Tri igre, ki povezujejo generacije

V vsaki oddaji se pomerita dva para, sestavljena iz otroka in odraslega. Lahko sta starš in otrok, dedek in vnukinja ali drug družinski tandem. Ključno je, da se poznata in se ne ustrašita izzivov.

Tekmovanje sestavljajo tri igre. V prvi, igri ujemanja, oba para odgovarjata na enaka vprašanja in skušata uganiti odgovor drug drugega. Vprašanja segajo od splošnega znanja do pravljic, risank in vsakdanjih tem, točke pa prejmeta le, če se njuna odgovora ujemata.

Sledi spretnostni izziv na zabavni tržnici, polni velikanskih ovir iz zelenjave. Otrok ima prekrite oči, odrasli pa ga z navodili usmerja do predmetov, ki jih mora prinesti nazaj. Igra zahteva zaupanje, dobro komunikacijo in mirne živce.

Zmagovalni par se nato preizkusi še v finalu, kjer odrasli opisuje povezani besedi, otrok pa mora pravilno zapisati iskano besedno zvezo. Vsak pravilen odgovor poveča vrednost glavne nagrade – zneska na Mercatorjevi darilni kartici. Drugouvrščeni par medtem prejme košaro dobrot različnih dobaviteljev.

Zabava za vso družino

Mali veliki kviz je oddaja, ki dokazuje, da je znanje še lepše, ko ga delimo, smeh glasnejši, ko ga slišimo skupaj, in zmage najslajše, ko jih dosežemo kot družina.

Ko sodelujeta mali in veliki, raste znanje – in zabava. Že od 14. marca na POP TV.

