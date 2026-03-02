Sašo Stare bo povezoval generacije v oddaji Mali veliki kviz

Oddajo bo vodil Sašo Stare, komik in televizijski voditelj, ki je že dokazal, da se odlično znajde z najmlajšimi gledalci v oddaji Mali šef Slovenije. Tokrat bo male in velike popeljal skozi igro ujemanja, spretnostni poligon z ogromnimi kosi sadja in zelenjave ter napeti finalni izziv z besednimi zvezami.

V oddaji bodo starši in otroci skupaj premagovali ovire. Ne zmaga vedno tisti par, ki največ ve, ampak tisti, ki se najbolj pozna. Videli bomo, kako pomembno je sodelovanje, saj prinaša zmago za vso družino, pravi Sašo.

Kot velik poznavalec hrane Sašo točno ve, da ima pomaranča več vitamina C kot banana, da je lubenica sadje z največjo vsebnostjo vode in da je oves žitarica z veliko vlakninami. Zato ga lahko tekmovalci vedno pocukajo za rokav za kakšen namig. "Mi ne iščemo neznanja. Tako kot je meni ves čas govorila profesorica v šoli," se pošali.